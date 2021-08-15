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Нуну объяснил отсутствие Кейна в заявке «Тоттенхэма» на матч с «Ман Сити»

сегодня, 18:50
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту рассказал, почему нападающий Харри Кейн не включен в заявку на игру 1-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:0, первый тайм).

Кейн продолжает подготовку, ему нужно привести себя в форму. Сегодня он тренировался и продолжит это делать, пока не будет готов помогать команде. Ему нужно не так много тренировок.

Утром Кейн проводил тренировку. Я не знаю, что он собирается делать во время матча с «Ман Сити».

Ранее сообщалось, что Кейн намеренно пропускает тренировки «Тоттенхэма» из-за желания перейти в «Ман Сити».

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Все комментарии
Mоnоlo
Mоnоlo
сегодня в 21:18
Мутная история.
Kamysh84
Kamysh84
сегодня в 20:34
Мешки продолжают свою гнилую практику подстрекательства своих главных трансферных целей по бойкоту тренировок в своих клубах. Ну вот мешок сегодня за это и хапнул по полной.
112910415
112910415
сегодня в 20:31
перестраховка такая
A.S.A
A.S.A
сегодня в 20:08
Нуну зная о том,что Кейн хочет перейти в Сити, решил перестраховаться, и не вносить его даже в заявку, от греха подальше так сказать....а то вдруг Харри нечайно так по своим пульнет разок
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:26
И так ясно, что профилактические меры.
протон1
протон1
сегодня в 19:16
Без Кейна и за ТТХ болеть неохота, тем более, в матче с МанСити
DXTK
DXTK
сегодня в 18:59
без кейна дошли разок до финала ЛЧ, как раз прошли сити, и как нибудь на старте сыграем, он обычно в августе все равно нулячий......... главное, чтобы сон мин был на поле, он любит угощать горожан.......
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 18:52, ред.
ну-ну
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