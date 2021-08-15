Нуну объяснил отсутствие Кейна в заявке «Тоттенхэма» на матч с «Ман Сити»

Главный тренер «Тоттенхэма» рассказал, почему нападающий не включен в заявку на игру 1-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:0, первый тайм).

Кейн продолжает подготовку, ему нужно привести себя в форму. Сегодня он тренировался и продолжит это делать, пока не будет готов помогать команде. Ему нужно не так много тренировок.

Утром Кейн проводил тренировку. Я не знаю, что он собирается делать во время матча с «Ман Сити».