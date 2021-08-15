Нуну объяснил отсутствие Кейна в заявке «Тоттенхэма» на матч с «Ман Сити»

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту рассказал, почему нападающий Харри Кейн не включен в заявку на игру 1-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:0, первый тайм).
Кейн продолжает подготовку, ему нужно привести себя в форму. Сегодня он тренировался и продолжит это делать, пока не будет готов помогать команде. Ему нужно не так много тренировок.
Утром Кейн проводил тренировку. Я не знаю, что он собирается делать во время матча с «Ман Сити».
Ранее сообщалось, что Кейн намеренно пропускает тренировки «Тоттенхэма» из-за желания перейти в «Ман Сити».