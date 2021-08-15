Игрок «Зенита» удалён в игре с «Локомотивом» в РПЛ впервые с 2012 года

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сегодня, 19:27

«Локомотив» встречается с «Зенитом» в матче 4-го тура РПЛ (1:1, второй тайм).

На 50-й минуте удаление заработал полузащитник петербургской команды , который получил вторую желтую карточку за фол на Рифате Жемалетдинове.

Opta сообщает, что это первое удаление для «Зенита» в игре с «железнодорожниками» в матче РПЛ с сентября 2012 года.

В сезоне-2012/13 арбитр Михаил Вилков в матче 10-го тура «Зенит» – «Локомотив» удалил Александра Анюкова. Также в том матче красную карточку получил защитник «Локомотива» Роман Шишкин.

Ранее эпизод со второй желтой карточкой Кузяева оценил арбитр Игорь Федотов.