Игрок «Зенита» удалён в игре с «Локомотивом» в РПЛ впервые с 2012 года

«Локомотив» встречается с «Зенитом» в матче 4-го тура РПЛ (1:1, второй тайм).
На 50-й минуте удаление заработал полузащитник петербургской команды Далер Кузяев, который получил вторую желтую карточку за фол на Рифате Жемалетдинове.
Opta сообщает, что это первое удаление для «Зенита» в игре с «железнодорожниками» в матче РПЛ с сентября 2012 года.
В сезоне-2012/13 арбитр Михаил Вилков в матче 10-го тура «Зенит» – «Локомотив» удалил Александра Анюкова. Также в том матче красную карточку получил защитник «Локомотива» Роман Шишкин.
Ранее эпизод со второй желтой карточкой Кузяева оценил арбитр Игорь Федотов.