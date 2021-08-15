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Игрок «Зенита» удалён в игре с «Локомотивом» в РПЛ впервые с 2012 года

сегодня, 19:27
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Локомотив» встречается с «Зенитом» в матче 4-го тура РПЛ (1:1, второй тайм).

На 50-й минуте удаление заработал полузащитник петербургской команды Далер Кузяев, который получил вторую желтую карточку за фол на Рифате Жемалетдинове.

Opta сообщает, что это первое удаление для «Зенита» в игре с «железнодорожниками» в матче РПЛ с сентября 2012 года.

В сезоне-2012/13 арбитр Михаил Вилков в матче 10-го тура «Зенит» – «Локомотив» удалил Александра Анюкова. Также в том матче красную карточку получил защитник «Локомотива» Роман Шишкин.

Ранее эпизод со второй желтой карточкой Кузяева оценил арбитр Игорь Федотов.

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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 22:00
Карасёв показал всем, что у него есть яйца.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:44
Надо было простить!
88_DEIVID
88_DEIVID
сегодня в 20:33
Газпром 9 лет держал руку на пульсе. Лишь Карасёв, да и то не с первой попытки решился разорвать эту порочную практику.
112910415
112910415
сегодня в 20:29
Карасёв может
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:13, ред.
Как не старался Карасев не удалить Кузяева все таки пришлось это сделать.
Gahi
Gahi
сегодня в 20:11
Сергей Семак должен был заменить Кузяева и не выпускать его на второй тайм. С такой игрой что показывал Кузяев рано или поздно его бы удалили и тренер со своими помощниками должен очень хорошо чувствовать ритм матча и игроков своей команды, чтобы вовремя повлиять на ситуацию. Но благодаря хорошей физической подготовки Зенит смог в меньшинстве почти весь второй тайм отыграть и не проиграть и тем более создавать моменты у ворот Локомотива. Удачи
Землянин
Землянин
сегодня в 20:01
Долго напрашивался
beefs
beefs
сегодня в 19:45
неужели рискнул удалить...
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 19:43
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 19:34, ред.
С натугой, с нажимом Карасев все-таки сделал то, на что не пойдет ни один арбитр России - удалил игрока "Зенита".
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 19:30
Надо было удалять уже в первом тайме.
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