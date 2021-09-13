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МЮ и агент Бруну Фернандеша продвигаются в переговорах по новому контракту

13 сентября 2021, 23:15

Переговоры между «Манчестер Юнайтед» и агентом Бруну Фернандеша по новому контракту продолжаются с июля, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны находят общий язык, Бруну хочет остаться в МЮ. Руководство «Манчестер Юнайтед» в свою очередь хочет, чтобы португалец подписал новый контракт до конца года.

Отмечается, что подписание нового соглашения с Бруну стало приоритетным для «Юнайтед» наравне с контрактом Поля Погба.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
14 сентября в 08:38
такого полузащитника терять не хочется,значит все будет ОК.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
14 сентября в 06:21
Значит договорятся.
mihaluch
mihaluch
14 сентября в 02:47
Руководство МЮ обеими руками за.
1bear
1bear
14 сентября в 00:11
так у него контракт до 2025 ,если верить трансфермаркту ???
Leha-ha50
Leha-ha50
14 сентября в 00:01
С приходом Бруно у МЮ пошла совсем другая игра, она стала более осмысленной , более комбинационной. А учитывая нестабильность Погба , Рэшфорда и других , переход Бруно стал попаданием в десяточку. И теперь более чем понятно , что клуб желает продлить контракт с одним из лидеров команды. Думаю , что стороны договорятся. У парня все ладится , стал лидером, забивает и отдает , смысла уходить нет. И клубу упускать такого виртуоза очень не хочется.
Ждем официального подтверждения о продлении контракта.
Всем здоровья.
sv_1969
sv_1969
13 сентября в 23:50
Это хорошо для двух сторон
протон
протон
13 сентября в 23:39
Конечно хочет, пришёл, сразу же стал лидером команды + ещё и кумир пришёл, однозначно руководство пойдёт на такой шаг.
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