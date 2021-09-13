МЮ и агент Бруну Фернандеша продвигаются в переговорах по новому контракту

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13 сентября 2021, 23:15

Переговоры между «Манчестер Юнайтед» и агентом по новому контракту продолжаются с июля, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны находят общий язык, Бруну хочет остаться в МЮ . Руководство «Манчестер Юнайтед» в свою очередь хочет, чтобы португалец подписал новый контракт до конца года.

Отмечается, что подписание нового соглашения с Бруну стало приоритетным для «Юнайтед» наравне с контрактом Поля Погба.