МЮ и агент Бруну Фернандеша продвигаются в переговорах по новому контракту

Переговоры между «Манчестер Юнайтед» и агентом Бруну Фернандеша по новому контракту продолжаются с июля, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны находят общий язык, Бруну хочет остаться в МЮ. Руководство «Манчестер Юнайтед» в свою очередь хочет, чтобы португалец подписал новый контракт до конца года.
Отмечается, что подписание нового соглашения с Бруну стало приоритетным для «Юнайтед» наравне с контрактом Поля Погба.
Ждем официального подтверждения о продлении контракта.
Всем здоровья.
Ждем официального подтверждения о продлении контракта.
Всем здоровья.