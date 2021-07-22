«Спартак» привлёк к тренировкам с основой 20-летнего вратаря Маркова

Главный тренер «Спартака» Руй Витория привлек очередного молодого игрока к занятиям с основным составом.
На этой неделе с первой командой тренируется 20-летний голкипер Даниил Марков.
В прошлом сезоне Марков провел 10 матчей в Молодежном первенстве, пропустил 9 голов, 4 матча отстоял на ноль.
Ранее «Спартак» отдал одного из своих игроков в аренду «Ротору».
Пусть потренируется парень на ударах Соболева, Промеса, Ларссона, Мозеса, Бакаева.
Пусть потренируется парень на ударах Соболева, Промеса, Ларссона, Мозеса, Бакаева.
Работаем над этой проблемой.
Работаем над этой проблемой.