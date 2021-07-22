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«Спартак» привлёк к тренировкам с основой 20-летнего вратаря Маркова

22 июля 2021, 21:18

Главный тренер «Спартака» Руй Витория привлек очередного молодого игрока к занятиям с основным составом.

На этой неделе с первой командой тренируется 20-летний голкипер Даниил Марков.

В прошлом сезоне Марков провел 10 матчей в Молодежном первенстве, пропустил 9 голов, 4 матча отстоял на ноль.

Ранее «Спартак» отдал одного из своих игроков в аренду «Ротору».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 06:25
очень полезно для молодого !
Loban.TotalFootball
Loban.TotalFootball
вчера в 01:00
удачи парню! пусть развивается! рекорд Селихова в ЛЧ надо побить!)))
ABir
ABir
22 июля в 22:46
И это правильно
batog
batog ответ makkie (раскрыть)
22 июля в 22:15
Школа хорошая!!!
drug01
drug01
22 июля в 22:10
Слишком молодой..... Удачи!
makkie
makkie
22 июля в 21:49
Привлекли на время травмы Селихова, чтобы был комплект из 3-х вратарей на тренировках.
Пусть потренируется парень на ударах Соболева, Промеса, Ларссона, Мозеса, Бакаева.
alexgurzan
alexgurzan ответ sbk (раскрыть)
22 июля в 21:44
Добрый вечер.
Работаем над этой проблемой.
ЮЗИК
ЮЗИК
22 июля в 21:41
Это нормально, пусть приучается
mihaluch
mihaluch
22 июля в 21:39
Очень хорошее начинание тренера.
sbk
sbk
22 июля в 21:39
Мой ответ то появился, то исчез. Поэтому повторю: Андроид.
shlomo
shlomo
22 июля в 21:30
Удачи ему!!!!
ermak6848
ermak6848
22 июля в 21:26
Остаётся пожелать удачи и быть в основном составе.!!!
sbk
sbk
22 июля в 21:25
Джобсу: Андроид
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