Горецка прокомментировал продление контракта с «Баварией»

Полузащитник «Баварии» прокомментировал продление контракта с мюнхенским клубом.

Вместе с «Баварией» в последние три года мы выиграли все, что можно было. Но приятнее завоевания титула может быть только повторение успеха. Именно этого мы хотим добиться в следующие годы. Команда, клуб и все его окружение не только высоко профессиональны, но и представляют собой одну семью. Эта смесь является одним из гарантов успеха клуба. Я очень рад, что досрочно продлил контракт с клубом до 2026 года.