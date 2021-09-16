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Горецка прокомментировал продление контракта с «Баварией»

16 сентября 2021, 11:10

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал продление контракта с мюнхенским клубом.

Вместе с «Баварией» в последние три года мы выиграли все, что можно было. Но приятнее завоевания титула может быть только повторение успеха. Именно этого мы хотим добиться в следующие годы. Команда, клуб и все его окружение не только высоко профессиональны, но и представляют собой одну семью. Эта смесь является одним из гарантов успеха клуба. Я очень рад, что досрочно продлил контракт с клубом до 2026 года.

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hаrut
hаrut
16 сентября в 12:38
Все правильно решил
КЭТиК
КЭТиК
16 сентября в 11:11
Подумал - подумал, и решил не дергаться.
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