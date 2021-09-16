ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Ибрагимович: «О создании Суперлиги должны были спросить футболистов»

16 сентября 2021, 20:53

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал идею создания Суперлиги.

Коронавирус сильно ударил по финансам клубов. И клубы, которые больше всего пострадали, пытались получить экономическую поддержку. Но когда была придумана Суперлига, никто не спрашивал об этом игроком. Первый вопрос должен был быть к нам (футболистам): хотите ли вы играть в этом турнире или нет? Итак, тот, кто изобрел Суперлигу, уже совершил ошибку, потому что я тот игрок, который затем должен выйти на поле в этом турнире, а у меня этого не спрашивали.

Все новости
Мбаппе: «Я просил ПСЖ отпустить меня летом»
Сегодня, 13:28 Комментарии15
Нагельсманн: «Поражение от „Айнтрахта“ было совершенно необязательным»
Сегодня, 10:07 Комментарии8
Трой Дини рассказал, что его отец возил в багажнике наркоторговца
Вчера, 13:46 Комментарии7
Яя Туре: «Я буду доступен для „Барселоны“ в любое время»
Вчера, 10:53 Комментарии11
Бывший игрок ПСЖ: «Неймару дали свободу, а он стал избалованным парнем»
Вчера, 10:34 Комментарии26
Пике: «„Барселона“ может играть 3 часа и не забить гол»
Вчера, 09:55 Комментарии10
Сортировать
Все комментарии
4rnusfg9fd9k
4rnusfg9fd9k
17 сентября в 04:50
Тут он прав
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт ответ Антон Белянкин (раскрыть)
17 сентября в 03:19
Полностью согласен.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
17 сентября в 02:09
Златан полностью прав. Игрок подписывает контракт зная, что клуб играет в определённом чемпионате, еврокубках, а также имеет право выступать за сборную.
VeniaminS
VeniaminS
16 сентября в 21:55
Решают все хозяева.
Ironigor
Ironigor
16 сентября в 21:42
Величие зашкаливает, работодатель не будет спрашивать твоё мнение.
beefs
beefs
16 сентября в 21:26
У товара не спрашивают...
drug01
drug01
16 сентября в 21:19
Футболом правят боссы
протон
протон
16 сентября в 21:18
Опомнитесь! Ваша жадность убьет европейский футбол!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
16 сентября в 21:12
Чеферин: — О мой Бог, спасибо за поддержку, они грешники не понимают этого.
Ибрагимович: — Покайтесь вы все.
Loko57
Loko57
16 сентября в 21:10
Руководство никогда не спрашивает наемных сотрудников, даже миллионеров.
mihaluch
mihaluch
16 сентября в 21:07
Прав на 100% Ибрагимович.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 сентября в 21:06
Никто их мнение спрашивать не будет
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
16 сентября в 21:06
Правильные вещи говорит Ибра.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100