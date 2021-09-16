Ибрагимович: «О создании Суперлиги должны были спросить футболистов»

Нападающий «Милана» прокомментировал идею создания Суперлиги.

Коронавирус сильно ударил по финансам клубов. И клубы, которые больше всего пострадали, пытались получить экономическую поддержку. Но когда была придумана Суперлига, никто не спрашивал об этом игроком. Первый вопрос должен был быть к нам (футболистам): хотите ли вы играть в этом турнире или нет? Итак, тот, кто изобрел Суперлигу, уже совершил ошибку, потому что я тот игрок, который затем должен выйти на поле в этом турнире, а у меня этого не спрашивали.