«Локомотив» провалился по статистике, но вырвал ничью в меньшинстве у «Марселя». Игрок «Челси» принёс очко «железнодорожникам»

1631823234

вчера, 23:13

«Локомотив» вырвал ничью у «Марселя» на своем поле. «Соккер.ру» — о тяжелейшем матче «железнодорожников».

Когда казалось, что неделя для российских клубов выйдет совсем без очков и даже без забитых мячей, на выручку пришел англичанин, арендованный у «Челси». История закольцевалась. Началась футбольная неделя для российских клубов поражением «Зенита» от «Челси», а завершилась вырванной ничьей «Локомотива» благодаря голу игрока «Челси». Но давайте по порядку.

Большие надежды

Для начала разберемся, кто такой Тино Анджорин. «Локомотиву» удалось заполучить английско-нигерийского футболиста, который с шести лет находится в системе «Челси», благодаря усилиям Ральфа Рангника. Немецкому специалисту удалось убедить Анджорина поехать в Россию. И не только в аренду для получения игровой практики, но в аренду с правом выкупа.

Правда, сумма выкупа слишком уж значительная для российского клуба – 20 миллионов евро. Но это говорит о том, что на Анджорина, который уже успел поиграть и в основном составе «Челси», делается серьезная ставка с расчетом перепродать его подороже. Тот же «Челси» имеет право обратного выкупа, но уже за 40 миллионов евро.

Так что Анджорин – это попытка «Локомотива» встать на рельсы выращивания из талантливых крепких молодых ребят больших дорогих звезд с последующей перепродажей. Чем-то подобным в свои лучшие годы занимался ЦСКА и был в этом большим мастером. А Анджорин пока еще и с конкретной позицией не определился. Он играет всюду в атакующей линии за нападающим. Это и амплуа атакующего полузащитника, и роль вингера.

Спасать «Локомотив» Анджорин вышел в очень непростой момент – на 63-й минуте, когда команда проигрывала «Марселю» со счетом 0:1, играла в меньшинстве и вообще не владела мячом. И поначалу Анджорин даже проиграл несколько забегов и единоборств. Но сумел вкатиться в игру и на 89-й минуте красивейшим ударом принес железнодорожникам ничью.

Соотношение сил

С учетом предыдущих поражений «Зенита» и «Спартака» на этой неделе, а также в целом стремительного падения уровня российского клубного футбола, вера в успех в игре «Локомотива» против «Марселя» не была такой уж сильной. Да, «Локомотив» занимает место в первой тройке чемпионата России, однако этот чемпионат катится к середине второго десятка в рейтинге УЕФА , тогда как французская лига пусть и штурмуется чемпионатом Португалии, но все же в борьбе за первую пятерку.

При этом «Марсель» в этой самой французской лиге на фоне кризиса многих авторитетов на старте сезона, например, неудач «Лилля», «Лиона» и «Монако», смотрится прилично, играет весело и организованно, что позволяет ему тоже находиться в первой тройке, но Лиги 1. Роднит «Локомотив» и «Марсель» еще и то, что в нынешнем сезоне обе команды пока не проигрывали. В том числе поэтому железнодорожники, не привыкшие видеть счет не в свою пользу, не сдавались до конца и ушли таки от поражения.

Не стоит забывать и о том, что на фоне падения российского футбола в последние годы матчи именно с французскими клубами российским удавались неплохо. За последние три сезона «Краснодар» дважды играл с «Ренном», а «Зенит» — с «Лионом». Как итог – две победы российских команд и две ничьи. Как видим, традиция не прервалась – французы, даже в неплохой форме, не смогли обыграть российский клуб. Но что насчет содержания?

Цифровой дисбаланс

Лучше всего о содержании игры говорят цифры. «Локомотив» отдал целиком мяч сопернику и даже не пытался за него бороться. В итоге страшные 26 процентов владения мячом у московской команды (повторение антирекорда!) против 74-х у французов. Но что любопытно, структура игры в равных составах и в неравных не различалась. В первом тайме «Локомотив» вообще владел мячом 24 процента, а играл в полном составе.

После перерыва более получаса железнодорожники действовали вдесятером, но даже чуть больше владели мячом. Тут, конечно, сыграл фактор преимущества в счете у «Марселя» — французы не стремились во что бы то ни стало реализовать свой численный перевес. За это и поплатились. Но на то они и французы – там расхлябанность тоже в моде. По ударам расклад примерно такой же. «Марсель» нанес 19 ударов по воротам «Локомотива», семь из которых пришлись в створ. Нельзя сказать, что большая их часть была опасной, однако Гильерме пришлось в ряде эпизодов натурально спасать.

Так что вратарь «Локо» может разделить с Анджорином право зваться героем матча. Как, например, и Магкеев, который вынес мяч из ворот в самом конце игры. Но у «Локомотива» при этом всего было пять ударов за весь матч: три в первом тайме и два во втором. Это чудовищно мало. И всего два в створ. Но при этом железнодорожники умудрились забить один гол и еще разок попасть в штангу – это случилось после дальнего удара низом от Смолова в первом тайме. И вроде как цифровые показатели говорят о колоссальном перевесе «Марселя», но счет равный.

Три вида эмоций

В целом выступление российских клубов в еврокубках на этой неделе оставило неоднозначное впечатление. Общий негативный фон, вызванный падением РПЛ в таблице коэффициентов, конечно, задает тональность высказываниям. Но всегда нужно смотреть на контекст и немного глубже. Эта неделя и эти три матча позволяют сделать это наглядно. Вот выступление «Зенита» в игре с «Челси» часто называют как минимум достойным. Но это все еще ноль очков. Пусть в матче, где на ноль и закладывались.

А выступление «Спартака» в домашнем поединке «Легии» называют не иначе, как провалом. Поражение – оно и понятно. И никто не подумает о том, что игровой перевес москвичей над поляками был существенным, а забить они могли гораздо больше, чем один. Но все решили ошибки Рассказова и Ломовицкого в самом конце матча. Не доработали. Или вот «Локомотив», который с точки зрения цифр проиграл «Марселю» хлеще, чем «Зенит» — «Челси», но при этом в меньшинстве героически вырвал ничью в самой концовке, реализовав свой единственный момент, как говорит тренер соперника. И фон уже соответствующий: молодцы.

А главным фактором, который определяет итоговое впечатление от игры той или иной команды, является то, насколько ее игроки ответственно относятся к своей работе и как качественно выполняют ее от первой до последней секунды. Именно это в отдельных эпизодах решило судьбу всех трех матчей. Когда будут дорабатывать и отрабатывать по полной, тогда и чаша весов будет качаться в российскую сторону, а не в польскую. Может, пример юного англо-нигерийца станет показательным.