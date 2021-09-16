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«Локомотив» провалился по статистике, но вырвал ничью в меньшинстве у «Марселя». Игрок «Челси» принёс очко «железнодорожникам»

вчера, 23:13
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«Локомотив» вырвал ничью у «Марселя» на своем поле. «Соккер.ру» — о тяжелейшем матче «железнодорожников».

Когда казалось, что неделя для российских клубов выйдет совсем без очков и даже без забитых мячей, на выручку пришел англичанин, арендованный у «Челси». История закольцевалась. Началась футбольная неделя для российских клубов поражением «Зенита» от «Челси», а завершилась вырванной ничьей «Локомотива» благодаря голу игрока «Челси». Но давайте по порядку.

Большие надежды

Для начала разберемся, кто такой Тино Анджорин. «Локомотиву» удалось заполучить английско-нигерийского футболиста, который с шести лет находится в системе «Челси», благодаря усилиям Ральфа Рангника. Немецкому специалисту удалось убедить Анджорина поехать в Россию. И не только в аренду для получения игровой практики, но в аренду с правом выкупа.

Правда, сумма выкупа слишком уж значительная для российского клуба – 20 миллионов евро. Но это говорит о том, что на Анджорина, который уже успел поиграть и в основном составе «Челси», делается серьезная ставка с расчетом перепродать его подороже. Тот же «Челси» имеет право обратного выкупа, но уже за 40 миллионов евро.

Так что Анджорин – это попытка «Локомотива» встать на рельсы выращивания из талантливых крепких молодых ребят больших дорогих звезд с последующей перепродажей. Чем-то подобным в свои лучшие годы занимался ЦСКА и был в этом большим мастером. А Анджорин пока еще и с конкретной позицией не определился. Он играет всюду в атакующей линии за нападающим. Это и амплуа атакующего полузащитника, и роль вингера.

Спасать «Локомотив» Анджорин вышел в очень непростой момент – на 63-й минуте, когда команда проигрывала «Марселю» со счетом 0:1, играла в меньшинстве и вообще не владела мячом. И поначалу Анджорин даже проиграл несколько забегов и единоборств. Но сумел вкатиться в игру и на 89-й минуте красивейшим ударом принес железнодорожникам ничью.

Соотношение сил

С учетом предыдущих поражений «Зенита» и «Спартака» на этой неделе, а также в целом стремительного падения уровня российского клубного футбола, вера в успех в игре «Локомотива» против «Марселя» не была такой уж сильной. Да, «Локомотив» занимает место в первой тройке чемпионата России, однако этот чемпионат катится к середине второго десятка в рейтинге УЕФА, тогда как французская лига пусть и штурмуется чемпионатом Португалии, но все же в борьбе за первую пятерку.

При этом «Марсель» в этой самой французской лиге на фоне кризиса многих авторитетов на старте сезона, например, неудач «Лилля», «Лиона» и «Монако», смотрится прилично, играет весело и организованно, что позволяет ему тоже находиться в первой тройке, но Лиги 1. Роднит «Локомотив» и «Марсель» еще и то, что в нынешнем сезоне обе команды пока не проигрывали. В том числе поэтому железнодорожники, не привыкшие видеть счет не в свою пользу, не сдавались до конца и ушли таки от поражения.

Не стоит забывать и о том, что на фоне падения российского футбола в последние годы матчи именно с французскими клубами российским удавались неплохо. За последние три сезона «Краснодар» дважды играл с «Ренном», а «Зенит» — с «Лионом». Как итог – две победы российских команд и две ничьи. Как видим, традиция не прервалась – французы, даже в неплохой форме, не смогли обыграть российский клуб. Но что насчет содержания?

Цифровой дисбаланс

Лучше всего о содержании игры говорят цифры. «Локомотив» отдал целиком мяч сопернику и даже не пытался за него бороться. В итоге страшные 26 процентов владения мячом у московской команды (повторение антирекорда!) против 74-х у французов. Но что любопытно, структура игры в равных составах и в неравных не различалась. В первом тайме «Локомотив» вообще владел мячом 24 процента, а играл в полном составе.

После перерыва более получаса железнодорожники действовали вдесятером, но даже чуть больше владели мячом. Тут, конечно, сыграл фактор преимущества в счете у «Марселя» — французы не стремились во что бы то ни стало реализовать свой численный перевес. За это и поплатились. Но на то они и французы – там расхлябанность тоже в моде. По ударам расклад примерно такой же. «Марсель» нанес 19 ударов по воротам «Локомотива», семь из которых пришлись в створ. Нельзя сказать, что большая их часть была опасной, однако Гильерме пришлось в ряде эпизодов натурально спасать.

Так что вратарь «Локо» может разделить с Анджорином право зваться героем матча. Как, например, и Магкеев, который вынес мяч из ворот в самом конце игры. Но у «Локомотива» при этом всего было пять ударов за весь матч: три в первом тайме и два во втором. Это чудовищно мало. И всего два в створ. Но при этом железнодорожники умудрились забить один гол и еще разок попасть в штангу – это случилось после дальнего удара низом от Смолова в первом тайме. И вроде как цифровые показатели говорят о колоссальном перевесе «Марселя», но счет равный.

Три вида эмоций

В целом выступление российских клубов в еврокубках на этой неделе оставило неоднозначное впечатление. Общий негативный фон, вызванный падением РПЛ в таблице коэффициентов, конечно, задает тональность высказываниям. Но всегда нужно смотреть на контекст и немного глубже. Эта неделя и эти три матча позволяют сделать это наглядно. Вот выступление «Зенита» в игре с «Челси» часто называют как минимум достойным. Но это все еще ноль очков. Пусть в матче, где на ноль и закладывались.

А выступление «Спартака» в домашнем поединке «Легии» называют не иначе, как провалом. Поражение – оно и понятно. И никто не подумает о том, что игровой перевес москвичей над поляками был существенным, а забить они могли гораздо больше, чем один. Но все решили ошибки Рассказова и Ломовицкого в самом конце матча. Не доработали. Или вот «Локомотив», который с точки зрения цифр проиграл «Марселю» хлеще, чем «Зенит» — «Челси», но при этом в меньшинстве героически вырвал ничью в самой концовке, реализовав свой единственный момент, как говорит тренер соперника. И фон уже соответствующий: молодцы.

А главным фактором, который определяет итоговое впечатление от игры той или иной команды, является то, насколько ее игроки ответственно относятся к своей работе и как качественно выполняют ее от первой до последней секунды. Именно это в отдельных эпизодах решило судьбу всех трех матчей. Когда будут дорабатывать и отрабатывать по полной, тогда и чаша весов будет качаться в российскую сторону, а не в польскую. Может, пример юного англо-нигерийца станет показательным.

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Все комментарии
Bolshoy
Bolshoy ответ Медив (раскрыть)
сегодня в 12:48
Прямо - Гай Юлий Цезарь этот Анжорин! ))) " Пришел, увидел, победил! " )))) Просто фартануло чуваку и все))) У нас все просто : забил - герой, завтра за промахи смешают с 77м! )))
112910415
112910415
сегодня в 09:24
играли плохо, сыграли хорошо !
второй
второй
сегодня в 08:37, ред.
    dеigandre
    dеigandre ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
    сегодня в 07:33
    3-3-3-1-это стандартная схема Марсело Бьелсы, а Сампаоли-самый ярый «Бьелсист». И то, что Марсель выйдет такой формацией было самым предсказуемым вчера.
    Не понимаю, в чем тут удивление.
    Медив
    Медив
    сегодня в 07:04
    Вот и разница между Анжорином и российскими игроками. Подготовка на совсем другом уровне. Разница между академией Челси и академиями российских клубов такая же, как расстояние между двумя галактиками. А когда говорят о практике... Ну можно всю жизнь торговать на рынке, а можно закончить Гарвардскую бизнес школу. Тут понятно кто чуть больше будет понимать в бизнесе. Нет смысла давать стабильное игровое место в составе людям, которые по всем параметрам уступают своим сверстникам, так как их готовят просто xpеновей. Количеством матчей это не исправишь. Вон за спиной всех этих Жемалтидиновых, Бариновых, Тикинзянов, Рассказовых, Суторминых матчей намного больше, чем у Анжорина. А он отыграл от силы за свою карьеру минут двести. Но за три матча на неделе, решил исход игры именно он. Просто потому, что как футболист он на много лучше подготовлен
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:07
    не проиграли как некоторые, которые хорошо играли
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian ответ dеigandre (раскрыть)
    сегодня в 01:46
    Знаю что не новая. Но Сампаоли предпочитает схемы — 3-5-2/ 3-2-4-1/ 4-4-2/ 4-3-2-1/ 4-3-3. Он в матче «Монако-Марсель», перед игрой с Локомотивом проверял эту схему, и они выиграли тогда. Гвардиола перед финалом Лиги чемпионов тоже проверял эту схему(3-3-3-1), но Челси выиграл(а в финале Гвардиола не захотел применять эту схему, но все равно проиграл). Так что я раньше уже видел эту схему, но для Сампаоли она новинка.
    dеigandre
    dеigandre ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
    сегодня в 01:30
    Схема не новая, и тем более, никого не удивила
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 23:34
    Ну что, Хорхе Сампаоли очередной раз удивил новой схемой(3-3-3-1). Но все равно, он всегда опирается на полузащите Марселя, потому как она сильна. Они больше владели мячом, и гоняли в таких скоростях, что футболисты Локомотива не успевали за ними. И потому красная карточка, темпы другие. Но Николич тоже удивил выбрав схему 4-3-3. Наверно после матчей Зенита и Спартака хотел по-другому играть, потому как очень многие болельщики критиковали игру Зенита, и особенно игру Спартака. Что ж, результат есть, но увы - игра хромает. Думаю в этой игре больше этого результата никто и не ожидал. Взяли очко и это хорошо. Ждем большего от Локо.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 23:28
    Главное что взяли одно очко!
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