Созвездие – не команда. ПСЖ не победил «Брюгге» с Месси, Мбаппе и Неймаром

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сегодня, 01:06

Слишком часто «Брюгге» заставляет говорить о своих соперниках, будто они залегли на дно. «Соккер.ру» — о неудачном выезде звездного ПСЖ .

Утрата статуса

С атакой, состоящей из Неймара, Мбаппе и Месси, парижане выглядели явными фаворитами. О том, что «Брюгге» может вмешаться в борьбу «Манчестер Сити» и ПСЖ за первое место в группе А, вообще речи быть не могло. Казалось, что все будет решаться в очном противостоянии главных транжир мирового футбола последних лет, однако уже первый тур нарушил синхронность. Если «Манчестер Сити» в сумасшедшем матче сумел обыграть «Лейпциг» со счетом 6:3, то ПСЖ запнулся о «Брюгге», раздобыв в Бельгии только ничью – 1:1. И теперь мяч, скажем так, на стороне «Манчестера» в этой пока еще заочной гонке.

Слабое взаимодействие

Но как работала эта восхитительная по именам связка в атаке ПСЖ ? Неважно. Вот так можно охарактеризовать уровень слаженности работы. Кажется, что Месси и Неймар, который пытается вернуть к себе уважение, даже забыли, как играли в «Барселоне». Каждый тут отрабатывал свою индивидуальную программу. Ближе к концу игры, когда Почеттино уже отпустил вожжи и дал свободу Неймару и Месси, они пытались что-то изображать в связке на разных участках поля.

Но все эти участки были далеко от ворот Миньоле. И даже в этом случае они чаще действовали индивидуально. Самые опасные моменты второго тайма для себя Месси сам создавал. Кто-то скажет, что и в «Барселоне» такое часто случалось, но там возникали хотя бы вспышки, озарение, яркие эпизоды командной работы с Месси в центре. Тут же Лионель, проводивший свой 150-й матч в Лиге чемпионов, не оказывался в центре событий и не до конца понимал свою роль. Включать спасителя с ходу кажется странным, потому что зачем тогда ПСЖ весь этот набор звезд и трат, если снова должен все тащить кто-то в одиночку.

Командная работа

Но подождите. Мы же говорим о таких форвардах и об обороне «Брюгге», из состава которой вы никого не вспомните. Должно же индивидуальное мастерство Мбаппе, Неймара и Месси перевешивать самую старательную защиту, состоящую из Нсоки и Хендри. Но нет. У каждого из трех звездных форвардов ПСЖ по две успешные обводки. А у Ланга из «Брюгге» — пять, у Ванакена – три. При этом игра «Брюгге» ничуть не строилась на индивидуальном мастерстве. Каждый пахал сумасшедшим образом, покрывая колоссальные расстояния.

Поэтому в концовках обоих таймов «Брюгге» откровенно проседал. Но тренер Филипп Клеман сделал всего одну замену – на последней компенсированной минуте. Что только подчеркивает роль силы духа и характера в этом результате. Здесь моральный настрой и эмоциональная сплоченность были важнее, чем физическая свежесть. Бельгийцы на зубах выгрызали мяч и каждый сантиметр поля. Войти в такую игру и сразу заиграть так же – нереально. Поэтому Клеман и не рисковал, хотя видел, насколько его ребята вымотаны.

«Брюгге» пробежал больше 111 километров, тогда как ПСЖ – 103. Для матча Лиги чемпионов это колоссальная разница. Почти на километр больше пробежал каждый игрок «Брюгге» (мы же не считаем вратарей). А если учесть замены у ПСЖ , то и больше километра. Вот про такое и говорят «костьми легли». Миньоле после матча позволил себе сказать, что у него было не так много работы. И не соврал ведь. Показательно.

Цифры говорят

При этом «Брюгге» сохранил неплохую точность передач для команды, владевшей мячом 36 процентов времени. 80 процентов пасов были точными. У ПСЖ , который большую часть времени гонял мяч поперек поля на пару метров, точность составила 89 процентов. Чаще всего бельгийцы не просто выносили мяч куда подальше, а находили выносами кого-то из атакующей тройки-четверки, что и оттягивало игру на территорию ПСЖ .

Если же кому-то покажется, что игра «Брюгге» была слишком осторожной или боязливой, то посмотрите на статистику ударов. Да, у ПСЖ было попадание в каркас от Месси в первом тайме. Но за игру парижане нанесли девять ударов, а бельгийцы – 16. И семь попыток у хозяев были точными, тогда как у парижан лишь четыре. Самыми бьющими тоже стали игроки «Брюгге»: у Ланга шесть ударов, а у Ванакена – четыре. У ПСЖ в лидерах оказался Месси с тремя ударами и осознанием, что попал он куда-то не туда.

Была надежда

И этот матч еще раз показал, насколько важен для ПСЖ Мбаппе. Можно сколько угодно критиковать Килиана, можно горделиво кивать ему в сторону «Реала», грозясь отпустить, потому что «и других звезд хватает». Но в критический момент именно Мбаппе вносит решающий вклад. Как и Ди Мария, например, которого очень не хватало в этом матче. Просто потому, что они все-таки уже вжились в команду и показывают боевой и игровой азарт.

Голевой пас в первом тайме отдал Мбаппе, сама структура обострения была более четкой и выраженной с ним на поле. Без него, когда Килиан получил травму, Икарди, Месси и Неймар играли в оторванности от реальности. Особенно это касается бразильца, который вообще не был похожим на себя и постоянно спотыкался о защиту, почти не в силах обыграть никого один в один.

Нужно искать баланс

ПСЖ сейчас выглядит как команда, собранная неопытным игроком в футбольном менеджере. Он получил почти неограниченный бюджет и хочет набрать игроков подороже, поярче. А нужны и работяги. Великолепная атакующая троица не защищается, поэтому дополнительная нагрузка ложится на среднюю линию.