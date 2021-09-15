Кастрати приговорил «Спартак» на 91-й минуте. Команда Витории не довела до ума десятки атак

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вчера, 20:07

Снова «Легия» победила в Москве!

5 выводов о поединке

- «Спартак» сыграл активно, а потом стал собой в дополнительное время. Но в целом старая для команды и новая для Витории схема «3-4-3» работает куда лучше. Понсе, Промес и Ларссон стали выбором в атаке. Соболева придержали на скамейке, словно репетировали вариант на дерби с ЦСКА , которое Александр пропустит. Вариант с тройкой легионеров принес удары, но об их меткости можно было судить по цифрам на табло.

- Арбитр- VAR и главный судья матча простили «Спартак» в дебюте встречи. Айртон не попал по мячу при борьбе в штрафной площади, явно ударил соперника по ноге. Повторы четко показывают – пенальти, вариантов нет, неосторожная игра защитника. А вот рассказы о красной карточке удивляют, оппонент не получил травму, чрезмерной жестокости не было.

- Фанатов команды, которая потеряла недавно Крала, должно волновать состояние здоровья центральных хавбеков. Зобнин получил травму, теперь его участие в дерби против ЦСКА под вопросом. Рядом есть молодой и набравший форму Умяров – сегодня прилично работал, читал игру и разгонял атаки, а вот Хендрикс по-прежнему не работает, как футболист основы, лишь место для сильного легионера занимает.

- «Легия» в плохой для себя фазе – явно уступала «Спартаку», надеялись на контратаки, не держали темп в позиционном наступлении. И хотя «красно-белые» работали дома, хотя фанаты невероятно красиво пели, поддерживая команду из Москвы, к середине второго тайма команда Витории подустала, а поляки явно соглашались на нулевую ничью в гостях, поэтому первый тайм смотрелся живее, чем значительная часть второго.

- У «Легии» сработали замены – гол создали свежие игроки. А ходы Витории вроде бы логичные, но не хитрые. Первая замена – вынужденная, по позиции, вторая – упрек менеджерам Федуна, что не подвезли летом подмену для Айртона, вместо него вышел вингер Ломовицкий. Появление Бакаева и Соболева не смутило «Легию», и остальные футболисты москвичей подустали. Оживление было разве что на трибунах. Классика жанра — в очередной раз проблема с реализацией, стандартами и реакцией на чужие контратаки.

Ключевые цифры матча «Спартака» и «Легии»

- 74 опасные атаки были у «красно-белых» за поединок. Всего дошли до почти ста набегов, отдали свыше 400 точных передач. Вроде бы полно подходов, чтобы выжать удары и голы. Но следим дальше…

- 23 удара было у «Спартака» против всего 7 попыток у поляков. При этом самая главная цифра – выстрелы в створ. И вот тут оказывается, что «Легия» за полтора часа попала по воротам Максименко лишь раз, а голевой выстрел случился уже после 90-й минуты.

- 3 точных выстрела в створ ворот Боруца родила команда Витории. Всего на один больше, чем соперник, который согласился бы на нулевую ничью в гостях, не выходя на поле. 12 ударов – мимо ворот, ни один из 11 штрафных не привел к голу. Понсе промахнулся, Жиго не попал…

- По многим бойцовским и классовым показателям «Легия» не уступала «Спартаку». Владение почти равное, точность передач близкая, обводки использовали даже чаще. Верховую борьбу выигрывали частенько, отборов собрали немало. Высокого прессинга у «красно-белых», чтобы Боруц вспотел, не было. Матч с бесцельной активностью и шокирующей развязкой.

- Команде отчаянно не хватает центрального хавбека с пасом уровня Фернандо. Длинные передачи бразильца работали, а вот попытки Понсе и Промеса разделить функции диспетчера – сегодня у них по 5 передач под удары на брата, не помогли запутать «Легию». Сопернику не пришлось перестраиваться, чтобы не пропустить, а когда включили замены – выиграли в России. Не зря платили за рекламу с надписью: «Москва, мы вернулись!»

- «Спартак» давно не побеждает в еврокубках. Было два поражения от «Браги», два поражения от «Бенфики» и неудача против «Легии». Серия из пяти поражений подряд неплохо описывает попытки перейти на европейские рельсы. Поляки приехали после трех поражений в пяти матчах родного чемпионата, не показали ничего интересного, но реализация у них лучше.

Для выхода в плей-офф хватит третьего места

Повезло, что азербайджанский форвард Эрмели попал в штангу, а не в угол ворот, разница 0:2 смотрелась еще хуже. В случае раннего гола польского клуба вряд ли получилось бы перевернуть игру, в которой удар центрального защитника Жиго в перекладину был едва ли не самым опасным и очевидным шансом открыть счет голам. При всем перевесе, когда у «Легии» ничего не получалось, «Спартак» не радовал реализацией, а это в еврокубках всегда на первом плане.

Забей вчера Дзюба и все фокусы «Челси» оставили бы их с ничьей. Забей Промес, или любой другой «Спартака» до перерыва – «Легии» пришлось открываться, ошибаться при перестроении и терять быстрых Ларссона и Понсе. Естественным путем дошли бы до парочки контратак после попытки поляков испугать Максименко, однако пока «Спартак» не держал три пункта крепко и уверенно, об успехе в Лиге Европы речь не шла. Но не забываем, что теперь третье место во втором еврокубке не отправляет сидеть дома весной.

Если окажутся в таблице после шести туров выше «Легии», но ниже англичан и итальянцев, то увидим «Спартак» в плей-офф Лиги конференций. «Легия» точно не сильнее на голову, хотя сегодня даже президента «красно-белых» заставили креститься – гостям повезло, что у Руя Витории команда, которая постоянно упускает важные нюансы. Будь это реализация верного момента, расположение у своих ворот при стандарте или забег соперника по флангу.