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Кастрати приговорил «Спартак» на 91-й минуте. Команда Витории не довела до ума десятки атак

вчера, 20:07
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Снова «Легия» победила в Москве!

5 выводов о поединке

- «Спартак» сыграл активно, а потом стал собой в дополнительное время. Но в целом старая для команды и новая для Витории схема «3-4-3» работает куда лучше. Понсе, Промес и Ларссон стали выбором в атаке. Соболева придержали на скамейке, словно репетировали вариант на дерби с ЦСКА, которое Александр пропустит. Вариант с тройкой легионеров принес удары, но об их меткости можно было судить по цифрам на табло.

- Арбитр-VAR и главный судья матча простили «Спартак» в дебюте встречи. Айртон не попал по мячу при борьбе в штрафной площади, явно ударил соперника по ноге. Повторы четко показывают – пенальти, вариантов нет, неосторожная игра защитника. А вот рассказы о красной карточке удивляют, оппонент не получил травму, чрезмерной жестокости не было.

- Фанатов команды, которая потеряла недавно Крала, должно волновать состояние здоровья центральных хавбеков. Зобнин получил травму, теперь его участие в дерби против ЦСКА под вопросом. Рядом есть молодой и набравший форму Умяров – сегодня прилично работал, читал игру и разгонял атаки, а вот Хендрикс по-прежнему не работает, как футболист основы, лишь место для сильного легионера занимает.

- «Легия» в плохой для себя фазе – явно уступала «Спартаку», надеялись на контратаки, не держали темп в позиционном наступлении. И хотя «красно-белые» работали дома, хотя фанаты невероятно красиво пели, поддерживая команду из Москвы, к середине второго тайма команда Витории подустала, а поляки явно соглашались на нулевую ничью в гостях, поэтому первый тайм смотрелся живее, чем значительная часть второго.

- У «Легии» сработали замены – гол создали свежие игроки. А ходы Витории вроде бы логичные, но не хитрые. Первая замена – вынужденная, по позиции, вторая – упрек менеджерам Федуна, что не подвезли летом подмену для Айртона, вместо него вышел вингер Ломовицкий. Появление Бакаева и Соболева не смутило «Легию», и остальные футболисты москвичей подустали. Оживление было разве что на трибунах. Классика жанра — в очередной раз проблема с реализацией, стандартами и реакцией на чужие контратаки.

Ключевые цифры матча «Спартака» и «Легии»

- 74 опасные атаки были у «красно-белых» за поединок. Всего дошли до почти ста набегов, отдали свыше 400 точных передач. Вроде бы полно подходов, чтобы выжать удары и голы. Но следим дальше…

- 23 удара было у «Спартака» против всего 7 попыток у поляков. При этом самая главная цифра – выстрелы в створ. И вот тут оказывается, что «Легия» за полтора часа попала по воротам Максименко лишь раз, а голевой выстрел случился уже после 90-й минуты.

- 3 точных выстрела в створ ворот Боруца родила команда Витории. Всего на один больше, чем соперник, который согласился бы на нулевую ничью в гостях, не выходя на поле. 12 ударов – мимо ворот, ни один из 11 штрафных не привел к голу. Понсе промахнулся, Жиго не попал…

- По многим бойцовским и классовым показателям «Легия» не уступала «Спартаку». Владение почти равное, точность передач близкая, обводки использовали даже чаще. Верховую борьбу выигрывали частенько, отборов собрали немало. Высокого прессинга у «красно-белых», чтобы Боруц вспотел, не было. Матч с бесцельной активностью и шокирующей развязкой.

- Команде отчаянно не хватает центрального хавбека с пасом уровня Фернандо. Длинные передачи бразильца работали, а вот попытки Понсе и Промеса разделить функции диспетчера – сегодня у них по 5 передач под удары на брата, не помогли запутать «Легию». Сопернику не пришлось перестраиваться, чтобы не пропустить, а когда включили замены – выиграли в России. Не зря платили за рекламу с надписью: «Москва, мы вернулись!»

- «Спартак» давно не побеждает в еврокубках. Было два поражения от «Браги», два поражения от «Бенфики» и неудача против «Легии». Серия из пяти поражений подряд неплохо описывает попытки перейти на европейские рельсы. Поляки приехали после трех поражений в пяти матчах родного чемпионата, не показали ничего интересного, но реализация у них лучше.

Для выхода в плей-офф хватит третьего места

Повезло, что азербайджанский форвард Эрмели попал в штангу, а не в угол ворот, разница 0:2 смотрелась еще хуже. В случае раннего гола польского клуба вряд ли получилось бы перевернуть игру, в которой удар центрального защитника Жиго в перекладину был едва ли не самым опасным и очевидным шансом открыть счет голам. При всем перевесе, когда у «Легии» ничего не получалось, «Спартак» не радовал реализацией, а это в еврокубках всегда на первом плане.

Забей вчера Дзюба и все фокусы «Челси» оставили бы их с ничьей. Забей Промес, или любой другой «Спартака» до перерыва – «Легии» пришлось открываться, ошибаться при перестроении и терять быстрых Ларссона и Понсе. Естественным путем дошли бы до парочки контратак после попытки поляков испугать Максименко, однако пока «Спартак» не держал три пункта крепко и уверенно, об успехе в Лиге Европы речь не шла. Но не забываем, что теперь третье место во втором еврокубке не отправляет сидеть дома весной.

Если окажутся в таблице после шести туров выше «Легии», но ниже англичан и итальянцев, то увидим «Спартак» в плей-офф Лиги конференций. «Легия» точно не сильнее на голову, хотя сегодня даже президента «красно-белых» заставили креститься – гостям повезло, что у Руя Витории команда, которая постоянно упускает важные нюансы. Будь это реализация верного момента, расположение у своих ворот при стандарте или забег соперника по флангу.

Фанаты, возможно, найдут крайних, но это их хлеб, а здесь отметим, что при троекратном перевесе по ударам нельзя иметь разницу 3:2 по точным выстрелам, если надеешься на домашнюю победу в еврокубках. В международный футбол играют все из зоны УЕФА, а проигрывают в последнее время именно клубы РПЛ. «Спартак» не выполнил установку Федуна, а Витория еще раз может напомнить, сколько у него трофеев. Вряд ли выиграет что-то с москвичами при такой упрямой, но банальной и нестабильной игре.

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Все комментарии
True Story
True Story
вчера в 23:43
Такими темпами у российских клубов будет 0 побед в еврокубках
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 22:39
Это надо же умудриться проиграть на 91-ой минуте.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:37
Победой Легии не удивлен....не первый раз Легия обыгрывает спартак.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ phantom-k (раскрыть)
вчера в 22:08
    David Young
    David Young ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 21:21
    А я думаю что Лестер Сити обыграет московский Спартак в обеих встречах. Посмотрим кто из нас окажется прав, вполне возможно что ни я ни Вы.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ David Young (раскрыть)
    вчера в 21:15
    Лестер мы точно обыграем в обоих матчах
    David Young
    David Young ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 21:11
    Посмотрим как будет, возможно что так, не смотря на то что это очень маловероятно. Тут может статься что будет ноль очков после шести туров. Соперники сложные, а проблемы серьёзные и глубокого характера.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:06
    ЛЕ не наш турнир, он для слабых команд. Но англичан мы погоняем
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 21:01
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 20:42
      "....А вот рассказы о красной карточке удивляют, оппонент не получил травму, чрезмерной жестокости не было...."
      Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1280291/kastrati-lirim-vitoriya-ruy
      Авто по видимому далек от футбола. Айртон заработал и пенальти и красную. При этом совсем необязательно соперник должен получить травму. По правилам красную дают за агрессивность и жестокость, даже если контакта не было, а был простой замах. Спартак проиграл совершенно по делу и не надо отмазок.
      Рязань 062
      Рязань 062
      вчера в 20:40, ред.
      Кастрати, кастрировал спартак.... заголовок на века.
      112910415
      112910415
      вчера в 20:28
      и нечего сказать, и не хочется
      shlomo
      shlomo
      вчера в 20:19, ред.
      Спасибо за статью...Спартак снова проиграл... предыдущий матч Спартака в РПЛ (выигранный у Химок со счётом 3:1...)....подарил лёгкую надежду,...я не поклонник красно-белых, но ....когда такие матчи, то всей душой болею за всех.... НО.....это похороны.... давайте исполним заупокойную по Российскому футболу.....Аминь.... это даже не дно это просто днище...... Господа футболисты ну не ужели вам не стыдно, оправдание этому поражению нет и быть не может..... всегда был за Викторию ну думаю пора прощаться.... ведь это был пожалуй единственный матч где можно было брать очки....а фамилия забившего гол - олицетворение игры Спартака.....
      kts99
      kts99
      вчера в 20:19
        Михаил Полунин
        Михаил Полунин
        вчера в 20:17
        Руй и Кастрати - славное сочетание...
        phantom-k
        phantom-k
        вчера в 20:10
        Да позорище. Больше и сказать нечего
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