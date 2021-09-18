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Моуриньо впервые в карьере стартовал в новом клубе с шести побед подряд

18 сентября 2021, 13:29

«Рома» в Лиге конференций обыграла софийский ЦСКА. Эта победа стала шестой в первых шести матчах для португальского специалиста Жозе Моуриньо.

Любопытно, что ранее тренеру не удавалось стартовать подобным образом ни в одном из клубов, в которых он работал.

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Все комментарии
протон
протон
18 сентября в 19:50
Помнится кто то из диванных тренеров кричал что Жозе устарел, и больше ему ничего не светит в карьере. Где же этот мудрец...
BDA8181
BDA8181
18 сентября в 17:55
Я буду долго смеятся над всеми специалистами , которые Жозе похоронили как тренера. Возмёт ,да и выиграет сериал в этом сезоне. Вообще не однозначная личность. Вроде творил такие вещи с Порту,Челси,Интером выигрывал ЛЧ. Не может тренер просто взять и сдуться. Всё таки успеха ему пожелаю в Роме.
particular
particular
18 сентября в 17:42
Жозе не топчется на месте - прогрессирует..:) Ещё творит некоторые вещи впервые..:)
Союзник противников
Союзник противников
18 сентября в 17:31
В очередной раз посрамил своих завистливых хулителей.
Caniggia
Caniggia
18 сентября в 16:45
Круто стартанул! Может мы видим возвращение настоящего великого и ужасного Моура?
Рулон Обоев
Рулон Обоев
18 сентября в 16:33
Красаучег, ну и Рома не середняк из ФНЛ:)
112910415
112910415
18 сентября в 16:29
сильный же тренер !
Elliada
Elliada
18 сентября в 15:51
Ну и соперники были не топы
pele1981
pele1981
18 сентября в 15:48
То ли еще будет! "Особенный" - молодец!!!
Sadjon
Sadjon
18 сентября в 15:42
Старт отличный получился у Жозе!!!!!!
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
18 сентября в 15:20
Да там ещё таких десяток в сериале
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ RamonCSKA (раскрыть)
18 сентября в 15:18
Клуб с историей!
swed27
swed27
18 сентября в 15:18
Мощное начало
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 сентября в 15:15
Не весть какое достижение ...
С командой где игроков на 430 млн.....наобыгрывать Сасуоллы-Салернитаты...))))

Попробовал бы он как Саня Кержаков....
С командой с составом на 15 млн быть выше Спартака,ЦСКА и Краснодара в таблице...после 7-ми матчей....
Вот это было бы достижение...
альсато
альсато
18 сентября в 14:43
да и хрен с ним)))
VeniaminS
VeniaminS
18 сентября в 14:41
хорошая работа.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
18 сентября в 14:38
Каким таким?он что в чемпионате гегемон типо Баварии и псж?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 сентября в 14:29
Жозик доведёт до десяти.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 сентября в 14:14
С таким клубом сам бог велел!
David Young
David Young
18 сентября в 13:45
Это значительное достижение, поздравляю Особенного.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
18 сентября в 13:41
Мои поздравления.
Mekail
Mekail
18 сентября в 13:31
Ну, особенный, что еще сказать...
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