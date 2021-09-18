Моуриньо впервые в карьере стартовал в новом клубе с шести побед подряд

«Рома» в Лиге конференций обыграла софийский ЦСКА. Эта победа стала шестой в первых шести матчах для португальского специалиста Жозе Моуриньо.
Любопытно, что ранее тренеру не удавалось стартовать подобным образом ни в одном из клубов, в которых он работал.
С командой где игроков на 430 млн.....наобыгрывать Сасуоллы-Салернитаты...))))
Попробовал бы он как Саня Кержаков....
С командой с составом на 15 млн быть выше Спартака,ЦСКА и Краснодара в таблице...после 7-ми матчей....
Вот это было бы достижение...
С командой где игроков на 430 млн.....наобыгрывать Сасуоллы-Салернитаты...))))
Попробовал бы он как Саня Кержаков....
С командой с составом на 15 млн быть выше Спартака,ЦСКА и Краснодара в таблице...после 7-ми матчей....
Вот это было бы достижение...