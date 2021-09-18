Моуриньо впервые в карьере стартовал в новом клубе с шести побед подряд

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18 сентября 2021, 13:29

«Рома» в Лиге конференций обыграла софийский ЦСКА . Эта победа стала шестой в первых шести матчах для португальского специалиста .

Любопытно, что ранее тренеру не удавалось стартовать подобным образом ни в одном из клубов, в которых он работал.