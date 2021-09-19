Холанд оскорбил форварда сборной Гибралтара

Форвард сборной Гибралтара объяснил, почему его партнеры по команде не просили футболку у нападающего сборной Норвегии .

В марте наш капитан Рой Чиполина хотел заполучить майку Эрлинга ради своего сына, который фанатеет от Холанда.

Рой вежливо подошел тогда к Холанду и попросил футболку, но тот лишь рассмеялся и ушел.