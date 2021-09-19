Холанд оскорбил форварда сборной Гибралтара

Форвард сборной Гибралтара Рис Стич объяснил, почему его партнеры по команде не просили футболку у нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда.
В марте наш капитан Рой Чиполина хотел заполучить майку Эрлинга ради своего сына, который фанатеет от Холанда.
Рой вежливо подошел тогда к Холанду и попросил футболку, но тот лишь рассмеялся и ушел.
Ранее ходили слухи, что норвежец потратил огромную сумму денег на обычный ужин.
Ни на секунду не сомневался, что все гибралтарский знают)))
(испанский скорее всего)
Но откуда норвежцу знать хотя бы испанский. если играл в Австрии и Германии
Ни на секунду не сомневался, что все гибралтарский знают)))
(испанский скорее всего)
Но откуда норвежцу знать хотя бы испанский. если играл в Австрии и Германии