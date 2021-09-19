ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Отбор ЧМ-2022. Европа

Холанд оскорбил форварда сборной Гибралтара

19 сентября 2021, 09:34

Форвард сборной Гибралтара Рис Стич объяснил, почему его партнеры по команде не просили футболку у нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

В марте наш капитан Рой Чиполина хотел заполучить майку Эрлинга ради своего сына, который фанатеет от Холанда.

Рой вежливо подошел тогда к Холанду и попросил футболку, но тот лишь рассмеялся и ушел.

Ранее ходили слухи, что норвежец потратил огромную сумму денег на обычный ужин.

Все новости
Адвокат Косты прокомментировал обыск в доме Диего
02 октября Комментарии3
«Посмотрим, что будет в Москве». Спаллетти обратился к скамейке «Спартака»
02 октября Комментарии48
Ван Анхольт пригрозил сорвать парик с Гендузи
01 октября Комментарии5
ОфициальноПоединок между «Ниццей» и «Марселем» доиграют в Труа
29 сентября Комментарии2
«Теперь это в прошлом». Кунде — о сорвавшемся переходе в «Челси»
29 сентября Комментарии1
Доннарумма — о недовольстве: «Смешно читать всю эту чушь о себе»
29 сентября Комментарии3
Сортировать
Все комментарии
Vave666
Vave666
20 сентября в 10:08
Оскорбил форварда Гибралтара, тем что полгода назад оскорбил их капитана...
Vave666
Vave666
20 сентября в 10:03
И все сразу поверили челу с Гибралтара))
Ни на секунду не сомневался, что все гибралтарский знают)))
(испанский скорее всего)
Но откуда норвежцу знать хотя бы испанский. если играл в Австрии и Германии
Brooklyn888
Brooklyn888
19 сентября в 16:28
Ну среди звёзд ,редко люди бывают ,ничего нового этот пост впринципе и не открыл )
112910415
112910415
19 сентября в 15:14
парень портится на глазах (
alexando1974
alexando1974
19 сентября в 14:24
Оху....ший баклан!) когда попадёт в подобную ситуацию сам может и поймёт ито нефакт! ну Холанд ну и что 3 мне твоя футболка)))))
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
19 сентября в 13:54
да, такая глупейшая выходка, явно не в его пользу
d1metras
d1metras
19 сентября в 13:49
Деньги испортили пацана..
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
19 сентября в 13:09
Холанда слишком превзносли вверх,он не будет ни КриРо,ни Месси,если он перейдет в другую команду,он тихо начнет пропадать как игрок,просто он сейчас нашел свою команду, но скоро о нем забудут
sir_Alex
sir_Alex
19 сентября в 12:59
А в чём оскорбление, собственно?
berda2003
berda2003
19 сентября в 12:55
если посмотреть на рожу этого урода - сразу видно, что футболист - на лбу написано - 56...
сын_марка_аврелия
сын_марка_аврелия
19 сентября в 12:51
Гибралтарский Чиполино решил хайпануть на имени Холланда
УЕСКА
УЕСКА
19 сентября в 12:46
Недавно Триппьер даже свои шорты не пожалел и отдал игроку из Андорры а Холанд футболку зажал. Некрасивый поступок.
Karkaz
Karkaz
19 сентября в 12:28
Может Холланд ушёл, чтобы не надорваться от смеха, увидев игрока с именем Чиполина?)
Sexual Harassment
Sexual Harassment
19 сентября в 12:28
Молодой еще, деньги голову вскружили.
dok66
dok66
19 сентября в 12:19
Возомнил себя царем горы что ли . Но Гора обычно таких быстро сбрасывает в пропасть .
Брулин
Брулин
19 сентября в 12:05
Посмотрите ролик как грек из Селтика мальчика болельщика носит на руках. Вот это человек
Igo0rek
Igo0rek
19 сентября в 11:32
Что Холланд, что Мбаппе, это на мой взгляд очень временное явление. Слишком много мнят из себя.
1bear
1bear
19 сентября в 11:29
...вот так случается,когда в молодом возрасте на тебя падает слава и деньжищи , о воспитанности сразу забываешь...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 сентября в 11:16
Это не красит Холланда. даже если он будет играть лучше чем Мбаппе, но с такими поведением ему не дадут ни одного ЗМ.
Caniggia
Caniggia
19 сентября в 11:07
Высокомерие и звёздность норвежца начинают выпирать из него и это, как правило, ни к чему хорошему не приводит.
Alex12357
Alex12357
19 сентября в 10:51
Камерунский Эму и Норвежец+два сапога пара!!!Это хамство и неуважение,репутация зажравшихся!
протон
протон
19 сентября в 10:19
Наличие таланта играть в футбол не гарантирует наличие ума и воспитания. Некрасивый поступок от норвежца
ОПС
ОПС
19 сентября в 09:55
Как то нехорошо поступил. Некрасиво.
Oplot
Oplot
19 сентября в 09:50
Реал как раз любит таких выскочек)еще неясно как дальше будет играть)пусть и идет в мадридский клуб
mihaluch
mihaluch
19 сентября в 09:48
У Холанда появляются замашки Кокорина.
RamonCSKA
RamonCSKA
19 сентября в 09:48
Обидел представителей карликовой сборной, уже делает себе плохую прессу
Байкал-38.
Байкал-38.
19 сентября в 09:45
К Реалу готов!
Ironigor
Ironigor
19 сентября в 09:36
Звёздочку выхвотил уже !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100