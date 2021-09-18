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«Он неудачник». Арбитр Клаттенбург рассказал о конфликтах с Клоппом

18 сентября 2021, 19:28

Бывший арбитр Английской Премьер-Лиги Марк Клаттенбург, который с 2017 года работает главой футбольных судей Саудовской Аравии, рассказал о конфликтах с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

Юрген Клопп. Блестящий тренер, но неудачник. Я впервые встретился с ним в апреле 2014 года. Его дортмундская «Боруссия» проиграла «Реалу» со счетом 0:3 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. После игры я вышел из раздевалки, и защитник «Реала» Марсело и его жена попросили сфотографироваться. Это была личная фотография, которую они собирались сделать на свой телефон, поэтому я сказал, что да, без проблем. Клопп прошел мимо как раз в тот момент, когда делалась фотография. Он сказал: «Ой, так вот почему нас разгромили, не так ли?» Это не был юмор, его слова были язвительными. Меня раздражало, что тренеры не могли снисходительно переносить поражение. Клопп никогда не переносил проигрыши. Когда он выигрывал, он был счастлив, ему было весело. Когда дела шли не так, как надо, он начинал злиться.

Последний раз я обслуживал матч с участием команды Клоппа в январе 2017 года против «Челси» на «Энфилде». Тренеры редко заходили в мою раздевалку для обмена бланками за час до начала матча. В этот раз Клопп пришёл с Джорданом Хендерсоном. Это было странно, он стоял и смотрел на меня секунд 30. Я просто смотрел на него. Я мог видеть, что Джордан подумал: «Что, чёрт возьми, происходит?» Клопп думал, что я дурак? Он не собирался воздействовать на меня дальше. Он ушел, и всё, о чем я подумал, было: «Какой странный парень».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
19 сентября в 14:21
Клаттенбург продажная помойка сафовская, не ему чет вякать о Клоппе.
Если кто и неудачник, так это сам трепло Марк
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 сентября в 11:22
Когда люди начинают говорить правду спустя много лет, это уже не правда. Был бы мужиком, сразу бы сказал это все. Но нет, боялся . Так и теперь не надо ...здеть.
кристина бораз
кристина бораз
19 сентября в 10:17
По мне та Клопа истеричка
DXTK
DXTK
19 сентября в 08:58
Клатт молодец, сказал как есть, про Клоппа если копнуть глубже, боюсь соккер треснет попалам от правды.
DXTK
DXTK
19 сентября в 08:53
    Palex
    Palex ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    19 сентября в 08:33
    Назвать топового тренера неудачником, ну очень круто.
    Gourcuff Yohanne
    Gourcuff Yohanne ответ Ravshan878 (раскрыть)
    19 сентября в 05:27
      ОПС
      ОПС
      19 сентября в 02:50
      Ну и зачем об этом говорить на весь белый свет.
      KLINSI
      KLINSI
      18 сентября в 23:12
      Блестящий тренер и неудачник как то вяжется)).
      barcamilan
      barcamilan
      18 сентября в 23:11
      клатт тупая обиженка
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ Adolf33 (раскрыть)
      18 сентября в 23:01
      Бавария не проигрывала Барселоне в Мюнхене. Ложь!
      Он мог только поздравить каталонцев за выход в финал по сумме двух матчей!
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin
      18 сентября в 22:34
      Клатенбург лучше пусть расскажет,какие отношения у него были с Ферги,думаю там есть о чем рассказать.
      BreezeCOOL
      BreezeCOOL
      18 сентября в 22:18
      Клопп не неудачник, он просто не ординарный человек, и очень крутой)) А Клат просто манчестерская простиГоспади... ка
      Том Хеннинг Эвребе
      Том Хеннинг Эвребе
      18 сентября в 21:52
      Легенда МЮ обмывает косточки главному Ливерпуля.Ничего нового.
      112910415
      112910415
      18 сентября в 21:48
      обиженный какой-то арбитр
      Romeo 777
      Romeo 777
      18 сентября в 21:38
      Не без повода...Клаттенбург тот ещё «редиска». Достаточно посмотреть на его странные удаления в матчах.
      cska1948
      cska1948
      18 сентября в 21:37
      Назвать Клоппа неудачником мог только завистник.
      RamonCSKA
      RamonCSKA
      18 сентября в 20:59, ред.
      Клопп неудачник?
      Неудачники не добиваются таких успехов с Боруссией и не делают из среднего клуба как Ливерпуль(был до клоппа долгое время) победителя апл и лч
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      18 сентября в 20:59
      Круто он его приложил...
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      18 сентября в 20:41
      Не обязательно всем нравиться
      Ravshan878
      Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
      18 сентября в 20:38
      Ы будет брать KETiK.)
      STVA 1
      STVA 1
      18 сентября в 20:31
        pomor45
        pomor45 ответ BDA8181 (раскрыть)
        18 сентября в 20:30, ред.
        Этот Марк был бы вполне дружен с Руем Витторио.
        pomor45
        pomor45
        18 сентября в 20:29
        Нам бы в РПЛ хоть одного такого неудачника.
        Adolf33
        Adolf33 ответ BDA8181 (раскрыть)
        18 сентября в 20:28, ред.
        Покажу! Есть такой Пеп Гвардиола. Когда при нем Бавария проиграла в Мюнхене Барселоне, то Пепка пошел с шампанским в Барселонскую раздевалку праздновать.
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        18 сентября в 20:22
          berda2003
          berda2003
          18 сентября в 20:20
          только идиот не злится, когда проиграет... потому они идут в футбольные судьи...
          IKER-RAUL
          IKER-RAUL
          18 сентября в 20:14
          Юрген относится к каждому матчу с душой, искренне переживает за команду, он постоянно стоя на бровке - весь в игре! Человек с душой выполняет свою работу!! То что он сделал с Боруссией, а теперь с Ливерпулем - это титанический труд, заслуживает уважения!
          интервью судьи какое то обиженное.... может неудачник как раз таки и он?!?
          particular
          particular
          18 сентября в 20:11
          Тренерам про судей всегда есть что сказать, в отличии от судей, которым только и остаётся, что мусолить редкие эпизоды...
          КЭТиК
          КЭТиК
          18 сентября в 20:11
          Судья брал, брал, и ещё раз брал.
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