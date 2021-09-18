«Он неудачник». Арбитр Клаттенбург рассказал о конфликтах с Клоппом

Бывший арбитр Английской Премьер-Лиги Марк Клаттенбург, который с 2017 года работает главой футбольных судей Саудовской Аравии, рассказал о конфликтах с главным тренером «Ливерпуля» .

Юрген Клопп. Блестящий тренер, но неудачник. Я впервые встретился с ним в апреле 2014 года. Его дортмундская «Боруссия» проиграла «Реалу» со счетом 0:3 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. После игры я вышел из раздевалки, и защитник «Реала» Марсело и его жена попросили сфотографироваться. Это была личная фотография, которую они собирались сделать на свой телефон, поэтому я сказал, что да, без проблем. Клопп прошел мимо как раз в тот момент, когда делалась фотография. Он сказал: «Ой, так вот почему нас разгромили, не так ли?» Это не был юмор, его слова были язвительными. Меня раздражало, что тренеры не могли снисходительно переносить поражение. Клопп никогда не переносил проигрыши. Когда он выигрывал, он был счастлив, ему было весело. Когда дела шли не так, как надо, он начинал злиться.

Последний раз я обслуживал матч с участием команды Клоппа в январе 2017 года против «Челси» на «Энфилде». Тренеры редко заходили в мою раздевалку для обмена бланками за час до начала матча. В этот раз Клопп пришёл с Джорданом Хендерсоном. Это было странно, он стоял и смотрел на меня секунд 30. Я просто смотрел на него. Я мог видеть, что Джордан подумал: «Что, чёрт возьми, происходит?» Клопп думал, что я дурак? Он не собирался воздействовать на меня дальше. Он ушел, и всё, о чем я подумал, было: «Какой странный парень».