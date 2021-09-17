Гендиректор «Спартака» — о Попове: «Он фактически сбежал из клуба»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о скандальном уходе из клуба спортивного директора Дмитрия Попова.

Летняя трансферная кампания была сложной в том, что она проводилась без спортивного директора, прямой обязанностью которого было подготовить эту кампанию. Та подготовка, которую осуществил спортивный блок, по сути, была завалена. Хотя у бывшего спортивного директора было на это полгода.

У меня еще на изначальном этапе было много вопросов, и, к сожалению, на эти вопросы я ответа не получил – так же, как и акционер. Сборы начались, а игроков не было.

Дальше вы знаете – спортивный директор фактически сбежал. Именно поэтому считаю трансферную кампанию сложной, ведь в нормальной системе координат генеральный директор напрямую трансферами не занимается.

Тем не менее мне пришлось включиться в эту работу – я уже говорил, что некоторых игроков мы переподписали, кого-то сохранили, хотя был риск потерять, кого-то устроили по арендам.

Телеграм-канал Попова? Публичные высказывания такого рода, конечно же, ударили по клубу. Но в данной ситуации нам нужно разбираться внутри себя вместе с командой. Результат главнее всего.