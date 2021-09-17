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Гендиректор «Спартака» — о Попове: «Он фактически сбежал из клуба»

17 сентября 2021, 11:23

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о скандальном уходе из клуба спортивного директора Дмитрия Попова.

Летняя трансферная кампания была сложной в том, что она проводилась без спортивного директора, прямой обязанностью которого было подготовить эту кампанию. Та подготовка, которую осуществил спортивный блок, по сути, была завалена. Хотя у бывшего спортивного директора было на это полгода.

У меня еще на изначальном этапе было много вопросов, и, к сожалению, на эти вопросы я ответа не получил – так же, как и акционер. Сборы начались, а игроков не было.

Дальше вы знаете – спортивный директор фактически сбежал. Именно поэтому считаю трансферную кампанию сложной, ведь в нормальной системе координат генеральный директор напрямую трансферами не занимается.

Тем не менее мне пришлось включиться в эту работу – я уже говорил, что некоторых игроков мы переподписали, кого-то сохранили, хотя был риск потерять, кого-то устроили по арендам.

Телеграм-канал Попова? Публичные высказывания такого рода, конечно же, ударили по клубу. Но в данной ситуации нам нужно разбираться внутри себя вместе с командой. Результат главнее всего.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
17 сентября в 20:28
Это ты Легии расскажи о своих трудностях - они усмехнутся. Присмотритесь, нет ли у ваших танцоров традиционной помехи. И не слишком ли мешает та, у которой этой помехи нет по природе.
Gahi
Gahi
17 сентября в 19:31, ред.
Всегда странно слышать о тех кто покинул клуб по каким-либо причинам, но проходит время и их обвиняют во всех грехах клуба со стороны тех кто данных специалистов приглашал на работу. Так хочется спросить тех кто предлагал данную кандидатуру Дмитрия Попова на эту должность и кто его отстаивал в совете директоров клуба как достойного работника. А все эти люди до сих пор находятся в Спартаке и они так же как и бывший спортивный директор Дмитрий Попов несут ответственность за то что завалили всю спортивную работу, которую так рьяно сейчас критикуют. Наверное стоит задуматься очень серьёзно тем людям от которых зависит судьба Спартака что нужно заканчивать с таким цирком и навести порядок во всех спортивных делах славного клуба Спартак. Удачи
nikoladolgov
nikoladolgov
17 сентября в 18:38
С такими акционерами врагов не надо !
второй
второй
17 сентября в 18:36
    13 RUS
    13 RUS
    17 сентября в 18:05
    Хорошо подлизал зухре, дабы удержаться в харчевне фирдуна))
    Captan08
    Captan08
    17 сентября в 17:37
      протон
      протон
      17 сентября в 16:51, ред.
      Решил Попова крайним сделать.
      протон
      протон
      17 сентября в 16:51
        leonidspb1958
        leonidspb1958
        17 сентября в 16:49
        Все бегут из Спартака!
        dok66
        dok66
        17 сентября в 15:58
        Ну прямо как в детской песочнице . Убежал , а мне тут твой песок разгребать . Вот и разгребай .
        1bear
        1bear
        17 сентября в 14:57
        сделали Попова крайним,только не поможет...
        112910415
        112910415
        17 сентября в 14:41
        кого там только нет ...
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        17 сентября в 14:33
        Самый пик в высказываниях мележикова:"результат главнее всего", а результата то нет, человек дал интервью, чтобы снять с себя ответственность за трансферную кампанию и при похвалить себя.
        Ministri Krasnodar
        Ministri Krasnodar
        17 сентября в 13:27
        То есть Федун со своей бабой не виноваты ?
        альсато
        альсато
        17 сентября в 13:25
        ДЕЛОМ (сцуко) займитесь в Спартаке!...кости моете друг другу-как бабы базарные....
        Опасный хулиган
        Опасный хулиган
        17 сентября в 13:16
        как крыса с корабля
        d1metras
        d1metras
        17 сентября в 12:58
        Правильно попов сделал что из этого цирка ушёл под управлением эскортницы и самодура федунчика..
        Верг
        Верг
        17 сентября в 12:48
        Мележиков - фейк аккаунт заремы
        makkie
        makkie
        17 сентября в 12:37
        Охранник из Пятёрочки и балабол - вот и вся характеристика Мележикова.
        praporchik zadov
        praporchik zadov
        17 сентября в 12:22
        Попов...Газизов...Цорн...уходили и уходят и не только менеджмент клуба и игроки желают уйти...да логика понятная...виноваты все кроме Мележикова Федуна и его хозяйки!
        Василий 50
        Василий 50
        17 сентября в 12:11
        Нашли самого виноватого
        цвпб23424
        цвпб23424
        17 сентября в 12:00
        Доби свободен!!!!!!!!!
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        17 сентября в 11:55
        Сбежал как крыса!
        Союзник противников
        Союзник противников
        17 сентября в 11:45
        У вас все такие,лишь Зарема Федуну верна,и будет погружать "Спартак" до дна.Осталось немного :Проиграть ямщикам Почты России.
        Ironigor
        Ironigor
        17 сентября в 11:44
        Да от вас уже скоро все сбегут , как чёрт от ладана !!!)
        Boricku
        Boricku
        17 сентября в 11:37, ред.
        признайтесь, что денег нет. нужны топовые трансферы, нужен спонсор или владелец типа госкорпорации уровня газпрома. тогда попрём !
        particular
        particular
        17 сентября в 11:32, ред.
        Некоторые бегут с корабля..:)
        Не всем уготовано спуститься по трапу под бравые завывания оркестра..:))
        Aris
        Aris
        17 сентября в 11:30
        К сожалению, в СМ сейчас в руководстве совсем нет профессионалов! Ссоры, свары, склоки - вот это современные руководители. Вспомним Николая Петровича, что он бы сказал об этих манагерах. Стыдно на вас смотреть! Уйдите и не издевайтесь над клубом!
        sv_1969
        sv_1969
        17 сентября в 11:24
        Попов он как женщина легкого поведения!Два раза приходил и уходил))
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