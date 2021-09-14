«Милан» подал жалобу в прокуратуру из-за случаев расизма в матче с «Лацио»

Итальянский «Милан» обратился в Федеральную прокуратуру из-за проявления расизма по отношению к своему игроку со стороны болельщиков «Лацио». Инцидент произошёл в матче 3-го тура Серии А. По мнению миланской стороны, оскорблениям подвергся полузащитник Тьему Бакайоко.
Регламент позволяет внести санкции за поведение болельщиков по отношению к «Лацио». Дело будет изучать прокуратура и полиция.
Ранее один из ведущих игроков Европы заявил о готовности покинуть поле в случае проявления расизма на трибунах.