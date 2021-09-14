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«Милан» подал жалобу в прокуратуру из-за случаев расизма в матче с «Лацио»

14 сентября 2021, 09:05
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Итальянский «Милан» обратился в Федеральную прокуратуру из-за проявления расизма по отношению к своему игроку со стороны болельщиков «Лацио». Инцидент произошёл в матче 3-го тура Серии А. По мнению миланской стороны, оскорблениям подвергся полузащитник Тьему Бакайоко.

Регламент позволяет внести санкции за поведение болельщиков по отношению к «Лацио». Дело будет изучать прокуратура и полиция.

Ранее один из ведущих игроков Европы заявил о готовности покинуть поле в случае проявления расизма на трибунах.

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протон
протон
14 сентября в 11:50
Весь футбольный мир подтрунивает над Месси, называя его гномом за маленький рост. Это разве толерантно? Всем пофиг, включая Месси. Назвали чернокожего негром, весь мир в шоке, виновных наказать, посадить.
STVA 1
STVA 1
14 сентября в 09:11
Это перерастает в паранойю!
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