«Милан» подал жалобу в прокуратуру из-за случаев расизма в матче с «Лацио»

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14 сентября 2021, 09:05

Итальянский «Милан» обратился в Федеральную прокуратуру из-за проявления расизма по отношению к своему игроку со стороны болельщиков «Лацио». Инцидент произошёл в матче 3-го тура Серии А. По мнению миланской стороны, оскорблениям подвергся полузащитник .

Регламент позволяет внести санкции за поведение болельщиков по отношению к «Лацио». Дело будет изучать прокуратура и полиция.

Ранее один из ведущих игроков Европы заявил о готовности покинуть поле в случае проявления расизма на трибунах.