Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не будет извиняться за комментарии о болельщиках клуба, и считает, что его слова были неправильно истолкованы. После победы со счетом 6:3 над «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов в среду Гвардиола сказал, что хотел бы, чтобы в субботу на матч с «Саутгемптоном» пришло больше людей, чем на матч ЛЧ.
Говорил ли я после игры с «Лейпцигом», что был разочарован тем, что стадион не был заполнен? Интерпретация есть интерпретация, я не собираюсь извиняться за то, что сказал. Я не говорю ничего плохого, я удивлен тем, что произошло по этому поводу.
Я не в первый раз за свою карьеру говорил об этом, я говорил подобное в «Барселоне» и «Баварии». Когда проводишь тяжелую игру в Лиге чемпионов, зная, что будет три дня подготовки, когда у «Саутгемптона» была вся неделя, я решил что-то сделать.
Я сказал, что мне бы понравилось, нам нужна поддержка, неважно, сколько людей придет, но я приглашаю их прийти и насладиться игрой, потому что нам нужна их поддержка. Если после пяти сезонов люди не могут понять мое поведение, это потому, что они не хотят правильно понять то, что я сказал.
Матч с «Лейпцигом» в ЛЧ стал знаковым для Хосепа Гвардиолы.
Думаю, результаты были бы не сильно лучше чем у предшественников.
Думаю, результаты были бы не сильно лучше чем у предшественников.
Если переводимое выглядет какой-то непонятной кашей,
перевод должен быть точно такой же непонятной кашей.
Ибо вы не можете быть уверенны, что именно это и не было целью говорившего
Если переводимое выглядет какой-то непонятной кашей,
перевод должен быть точно такой же непонятной кашей.
Ибо вы не можете быть уверенны, что именно это и не было целью говорившего
После матча с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов (6:3) Гвардиола сказал, что хотел бы увидеть больше болельщиков на следующем матче.
«Это не соответствует фактам, наша посещаемость в целом отличная. Он не понимает, с какими трудностями могут столкнуться некоторые люди, добираясь на игру в среду вечером в 20:00».
«Гвардиола – определенно лучший тренер в мире, но я думаю, что он должен заниматься именно тренерской деятельностью», – сказал Паркер.
После матча с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов (6:3) Гвардиола сказал, что хотел бы увидеть больше болельщиков на следующем матче.
«Это не соответствует фактам, наша посещаемость в целом отличная. Он не понимает, с какими трудностями могут столкнуться некоторые люди, добираясь на игру в среду вечером в 20:00».
«Гвардиола – определенно лучший тренер в мире, но я думаю, что он должен заниматься именно тренерской деятельностью», – сказал Паркер.