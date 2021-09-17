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Гвардиола отказался извиняться за слова о болельщиках «Манчестер Сити»

17 сентября 2021, 16:13
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 0Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не будет извиняться за комментарии о болельщиках клуба, и считает, что его слова были неправильно истолкованы. После победы со счетом 6:3 над «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов в среду Гвардиола сказал, что хотел бы, чтобы в субботу на матч с «Саутгемптоном» пришло больше людей, чем на матч ЛЧ.

Говорил ли я после игры с «Лейпцигом», что был разочарован тем, что стадион не был заполнен? Интерпретация есть интерпретация, я не собираюсь извиняться за то, что сказал. Я не говорю ничего плохого, я удивлен тем, что произошло по этому поводу.

Я не в первый раз за свою карьеру говорил об этом, я говорил подобное в «Барселоне» и «Баварии». Когда проводишь тяжелую игру в Лиге чемпионов, зная, что будет три дня подготовки, когда у «Саутгемптона» была вся неделя, я решил что-то сделать.

Я сказал, что мне бы понравилось, нам нужна поддержка, неважно, сколько людей придет, но я приглашаю их прийти и насладиться игрой, потому что нам нужна их поддержка. Если после пяти сезонов люди не могут понять мое поведение, это потому, что они не хотят правильно понять то, что я сказал.

Матч с «Лейпцигом» в ЛЧ стал знаковым для Хосепа Гвардиолы.

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Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S ответ allemz (раскрыть)
18 сентября в 11:08
На счёт профнепригодности вы конечно перегибаете. Он все-таки топ-тренер. Но безусловно хотелось бы посмотреть на работу Пепа у руля условного Интера, Атлетико, Боруссии, Тоттенхэма..
Думаю, результаты были бы не сильно лучше чем у предшественников.
Legend 6
Legend 6 ответ allemz (раскрыть)
17 сентября в 20:04
    dzvinka
    dzvinka ответ протон (раскрыть)
    17 сентября в 19:39, ред.
    у переводчиков есть такая шутка, в которой лишь доля шутки. Суть ее сводится к следующему:
    Если переводимое выглядет какой-то непонятной кашей,
    перевод должен быть точно такой же непонятной кашей.
    Ибо вы не можете быть уверенны, что именно это и не было целью говорившего
    протон
    протон
    17 сентября в 18:07
    Мне кажется его сейчас перевели не лучше...
    ДАША Д
    ДАША Д
    17 сентября в 17:23
    Для чего нужны интервью? Если после каждого слова нужно извиняться.
    mihaluch
    mihaluch
    17 сентября в 16:30
    В МС могут и без посещаемости сыграть достойно.
    allemz
    allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
    17 сентября в 16:29, ред.
    В АПЛ понятно, полностью забивается стадион, а в ЛЧ наверняка устали лицезреть немощность Пепа, особенно после нелепого слива финала ЛЧ. Вопрос прежде всего к шарлатану и его профнепригодности, позор - дело неприятное
    allemz
    allemz
    17 сентября в 16:26
    Генеральный секретарь официального клуба болельщиков «Манчестер Сити» Кевин Паркер ответил на слова главного тренера команды Пепа Гвардиолы о недостаточной посещаемости стадиона.

    После матча с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов (6:3) Гвардиола сказал, что хотел бы увидеть больше болельщиков на следующем матче.

    «Это не соответствует фактам, наша посещаемость в целом отличная. Он не понимает, с какими трудностями могут столкнуться некоторые люди, добираясь на игру в среду вечером в 20:00».
    «Гвардиола – определенно лучший тренер в мире, но я думаю, что он должен заниматься именно тренерской деятельностью», – сказал Паркер.
    sihafazatron
    sihafazatron
    17 сентября в 16:20
    в АПЛ у мс отличная посещаемость всегда, даже когда в чемпиошипе были. а вот в лч и в правду все ни так хорошо!)
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