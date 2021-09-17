Гвардиола отказался извиняться за слова о болельщиках «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что не будет извиняться за комментарии о болельщиках клуба, и считает, что его слова были неправильно истолкованы. После победы со счетом 6:3 над «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов в среду Гвардиола сказал, что хотел бы, чтобы в субботу на матч с «Саутгемптоном» пришло больше людей, чем на матч ЛЧ .

Говорил ли я после игры с «Лейпцигом», что был разочарован тем, что стадион не был заполнен? Интерпретация есть интерпретация, я не собираюсь извиняться за то, что сказал. Я не говорю ничего плохого, я удивлен тем, что произошло по этому поводу.

Я не в первый раз за свою карьеру говорил об этом, я говорил подобное в «Барселоне» и «Баварии». Когда проводишь тяжелую игру в Лиге чемпионов, зная, что будет три дня подготовки, когда у «Саутгемптона» была вся неделя, я решил что-то сделать.

Я сказал, что мне бы понравилось, нам нужна поддержка, неважно, сколько людей придет, но я приглашаю их прийти и насладиться игрой, потому что нам нужна их поддержка. Если после пяти сезонов люди не могут понять мое поведение, это потому, что они не хотят правильно понять то, что я сказал.