Соперник «Зенита» — фаворит АПЛ. У Тухеля есть всё для очередного трофея

Но сегодня надо огорчить соседей в дерби.
За чемпионство. Опыт победы в ЛЧ
Не всегда сезоны с успехом в Европе совпадают с коронацией дома – тот же «Реал» не раз уступал «Барселоне» в Ла Лиге. Однако когда за плечами победа в Порту над чемпионами Англии из «Манчестер Сити», то проще строить планы на новый сезон. От молодой команды Лэмпарда быстро перешли к опытному составу Тухеля. Год назад искали свой футбол, строили состав, внедряли новичков, определились с основным голкипером. Сейчас «Челси» солиднее и серьезнее, чем был, значит – пора мечтать о титуле. Особенно с учетом, что не только победители ЛЧ могут решить исход важного матча у «Челси».
Против коронации. Мощные конкуренты
В АПЛ это стандартный пункт для каждого, но от этого он не становится менее значимым. «Ливерпуль» выиграл четыре матча из пяти, у МЮ будет шанс повторить результат против «Вест Хэма». Осечки «Манчестер Сити» пока мало что значат – год назад начали плохо, а потом всех переиграли. «Челси» сейчас неплохо стартовал, но надо отдать должное Клоппу, Гвардиоле и Сульшеру. У каждого есть чемпионский состав, хотя в четверке основных конкурентов только у двух свежие английские титулы. Зато «Челси», как и МЮ, соскучился по трофею – после Конте АПЛ не покоряли. И это как раз преимущество.
За чемпионство. Мотивация игроков
Весной 2017-го «Челси» опередил «Тоттенхэм» и стал чемпионом в последний раз. В воротах был Куртуа, в защите – Давид Луис и Кэхилл, на правом фланге Мозес, в центре – Матич, в атаке – Педро, Диего Коста и Азар. Титул в качестве основных игроков помнят Аспиликуэта, Канте и Алонсо. Всего за четыре года Грановская и Чех почти полностью переформировали состав. Но у Менди, Джеймса, Кристенсена, Рюдигера, Жоржиньо, Ковачича, Хаверца, Вернера, Маунта и Лукаку зашкаливает мотивация. Тот же Ромелу ни разу в жизни не был чемпионом Англии.
Против коронации. Рациональный стиль
«Челси» шестая команда старта АПЛ по владению мячом, точным выстрелам и голам, девятая – по ударам. Где-то такое видели? Коллектив Конте тоже не выделялся, но что сработало четыре года назад, то может не сработать на дистанции сейчас. АПЛ покоряется командам, которые радуют высокой результативностью, хотя «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» снизили планку с 95-100 голов до 83-85, в этот диапазон нынешней команде Тухеля будет сложно попасть. В списке доблестей умение драться за мячи, как середняк, и культура паса, но если у «Челси» не пойдет игра, то размашистый футбол не спасет, его попросту нет.
За чемпионство. Класс тренера Тухеля
Томас не только хороший человек, который уважает своих работников, но и серьезный наставник. Его рано называть великим, невзирая на победу в ЛЧ и финал с ПСЖ, но это крепкий специалист. У него и раньше была неплохая статистика против грандов, за исключением «Баварии». Зато Клопп, Симеоне или Зидан не фанаты матчей против Тухеля. Да и «Тоттенхэм», с которым встретятся сегодня, пока все три матча Томасу проиграл. Немец выбрал «3-4-2-1» как базовую схему на сезон, и на данный момент все складывается. Фланги, контратаки, надежная защита – все есть, хотя не будем забывать о минусах.
Против коронации. Неопытные игроки
Сколько у Хаверца чемпионских титулов? Столько же, как у Менди, Вернера, Маунта, Жоржиньо или Кристенсена — 0. Мотивация есть, движется вперед, но в составе много таких парней, как Рюдигер – в любой момент от них ждешь подвоха уровня падения Джеррарда в том самом поединке против «Челси». Даже Ковачич, хотя в Испании разок стал чемпионом, может подвести. Как и Чалоба, как и Жоржиньо. Команда грамотно собранная, футболисты под стиль, это всегда красиво. Но чемпионов с опытом, как Лукаку или Сауль, в коллективе немного.
За чемпионство. Грамотная селекция
Сравните с МЮ. Там взяли Роналду и Санчо, и пока у Сульшера не все идет гладко. Возможно, будет смена тренера по ходу сезона, а это всегда риск не угадать. Сравните с МС, где взяли Грилиша на позицию, где и так полно людей, но не смогли подписать центрального форварда – Кейна или Холанда. Гвардиола является основным фаворитом, но селекция «горожан» заключается в забрасывании деньгами, а не в красивом жонглировании миллионами. Наконец, «Ливерпуль» не усилился. Это сделать сложно – мест почти нет. Но любая травма, как у бедняги Эллиотта, повлияет на свежесть команды Клоппа. Юрген и так вечно жалуется на нагрузки. А «Челси» предусмотрел разные сценарии – Кепа, Тиаго Силва, Аспиликуэта, Хадсон-Одои, Сауль, Зиеш, Пулишич и Вернер готовы подстраховать Тухеля. У клуба грамотный первый состав, с таким можно воевать за титул.
Мнение читателей. Оцените шансы «Челси» на победу в АПЛ
Фавориты примерно равные, но разные. «Ливерпуль» постоянно ищет выход на прошлое – когда тройка в атаке работала идеально, Трент и Эндрю на флангах были в лучшей форме в жизни, а Хендерсон тянул на железную основу сборной и клуба. Сульшер верит в магию Роналду, снова попытка вернуть прошлое, строя настоящее. А «Манчестер Сити» в лице Гвардиолы доказывает всем, что без форварда можно жить, хотя финал ЛЧ против «Челси» намекнул на дефицит мастера голов.
Сами лондонцы взяли Лукаку, и сегодня у Тухеля очередной непростой соперник – рассерженный после разгрома от «Кристал Пэлас» Эшпириту Санту. У «шпор» есть проблемы. Санчес, Ло Чельсо и Ромеро тренировались в Хорватии, чтобы не оказаться на карантине после матчей сборных, занятие накануне дерби передвинули, чтобы игроки успели с самолета на бал. У Сона не все в порядке со здоровьем, а Кейн лишь привыкает к мысли, что не получилось сбежать в «Манчестер Сити». Но раненые «шпоры» всегда опаснее. Не забываем, что сам «Челси» не радует градом голов против упрямых соперников.
Не разбили «Вильярреал», «Ливерпуль» и «Зенит», каждому оппоненту забили по голу, поэтому сейчас Тухель на перекрестке. Возможно, увидим рождение чемпионского рывка усилиями Менди, Канте и Лукаку. А если нет — конкуренты подвинут «Челси» в район четвертого места. Интересно их оценить, хотя для титула команде Тухеля не хватает немного драйва. Слишком рациональные, легкости пока нет, поэтому тот же Семак не уступил на «Стэмфорд Бридж» вчистую.
Меня на старте Брайтон удивляет даже выше Тоттенхэм, уже 5-ый.
Меня на старте Брайтон удивляет даже выше Тоттенхэм, уже 5-ый.