Соперник «Зенита» — фаворит АПЛ. У Тухеля есть всё для очередного трофея

1632046208

сегодня, 13:10

Но сегодня надо огорчить соседей в дерби.

За чемпионство. Опыт победы в ЛЧ

Не всегда сезоны с успехом в Европе совпадают с коронацией дома – тот же «Реал» не раз уступал «Барселоне» в Ла Лиге. Однако когда за плечами победа в Порту над чемпионами Англии из «Манчестер Сити», то проще строить планы на новый сезон. От молодой команды Лэмпарда быстро перешли к опытному составу Тухеля. Год назад искали свой футбол, строили состав, внедряли новичков, определились с основным голкипером. Сейчас «Челси» солиднее и серьезнее, чем был, значит – пора мечтать о титуле. Особенно с учетом, что не только победители ЛЧ могут решить исход важного матча у «Челси».

Против коронации. Мощные конкуренты

В АПЛ это стандартный пункт для каждого, но от этого он не становится менее значимым. «Ливерпуль» выиграл четыре матча из пяти, у МЮ будет шанс повторить результат против «Вест Хэма». Осечки «Манчестер Сити» пока мало что значат – год назад начали плохо, а потом всех переиграли. «Челси» сейчас неплохо стартовал, но надо отдать должное Клоппу, Гвардиоле и Сульшеру. У каждого есть чемпионский состав, хотя в четверке основных конкурентов только у двух свежие английские титулы. Зато «Челси», как и МЮ , соскучился по трофею – после Конте АПЛ не покоряли. И это как раз преимущество.

За чемпионство. Мотивация игроков

Весной 2017-го «Челси» опередил «Тоттенхэм» и стал чемпионом в последний раз. В воротах был Куртуа, в защите – Давид Луис и Кэхилл, на правом фланге Мозес, в центре – Матич, в атаке – Педро, Диего Коста и Азар. Титул в качестве основных игроков помнят Аспиликуэта, Канте и Алонсо. Всего за четыре года Грановская и Чех почти полностью переформировали состав. Но у Менди, Джеймса, Кристенсена, Рюдигера, Жоржиньо, Ковачича, Хаверца, Вернера, Маунта и Лукаку зашкаливает мотивация. Тот же Ромелу ни разу в жизни не был чемпионом Англии.

Против коронации. Рациональный стиль

«Челси» шестая команда старта АПЛ по владению мячом, точным выстрелам и голам, девятая – по ударам. Где-то такое видели? Коллектив Конте тоже не выделялся, но что сработало четыре года назад, то может не сработать на дистанции сейчас. АПЛ покоряется командам, которые радуют высокой результативностью, хотя «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» снизили планку с 95-100 голов до 83-85, в этот диапазон нынешней команде Тухеля будет сложно попасть. В списке доблестей умение драться за мячи, как середняк, и культура паса, но если у «Челси» не пойдет игра, то размашистый футбол не спасет, его попросту нет.

За чемпионство. Класс тренера Тухеля

Томас не только хороший человек, который уважает своих работников, но и серьезный наставник. Его рано называть великим, невзирая на победу в ЛЧ и финал с ПСЖ , но это крепкий специалист. У него и раньше была неплохая статистика против грандов, за исключением «Баварии». Зато Клопп, Симеоне или Зидан не фанаты матчей против Тухеля. Да и «Тоттенхэм», с которым встретятся сегодня, пока все три матча Томасу проиграл. Немец выбрал «3-4-2-1» как базовую схему на сезон, и на данный момент все складывается. Фланги, контратаки, надежная защита – все есть, хотя не будем забывать о минусах.

Против коронации. Неопытные игроки

Сколько у Хаверца чемпионских титулов? Столько же, как у Менди, Вернера, Маунта, Жоржиньо или Кристенсена — 0. Мотивация есть, движется вперед, но в составе много таких парней, как Рюдигер – в любой момент от них ждешь подвоха уровня падения Джеррарда в том самом поединке против «Челси». Даже Ковачич, хотя в Испании разок стал чемпионом, может подвести. Как и Чалоба, как и Жоржиньо. Команда грамотно собранная, футболисты под стиль, это всегда красиво. Но чемпионов с опытом, как Лукаку или Сауль, в коллективе немного.

За чемпионство. Грамотная селекция

Сравните с МЮ . Там взяли Роналду и Санчо, и пока у Сульшера не все идет гладко. Возможно, будет смена тренера по ходу сезона, а это всегда риск не угадать. Сравните с МС , где взяли Грилиша на позицию, где и так полно людей, но не смогли подписать центрального форварда – Кейна или Холанда. Гвардиола является основным фаворитом, но селекция «горожан» заключается в забрасывании деньгами, а не в красивом жонглировании миллионами. Наконец, «Ливерпуль» не усилился. Это сделать сложно – мест почти нет. Но любая травма, как у бедняги Эллиотта, повлияет на свежесть команды Клоппа. Юрген и так вечно жалуется на нагрузки. А «Челси» предусмотрел разные сценарии – Кепа, Тиаго Силва, Аспиликуэта, Хадсон-Одои, Сауль, Зиеш, Пулишич и Вернер готовы подстраховать Тухеля. У клуба грамотный первый состав, с таким можно воевать за титул.

Мнение читателей. Оцените шансы «Челси» на победу в АПЛ

Фавориты примерно равные, но разные. «Ливерпуль» постоянно ищет выход на прошлое – когда тройка в атаке работала идеально, Трент и Эндрю на флангах были в лучшей форме в жизни, а Хендерсон тянул на железную основу сборной и клуба. Сульшер верит в магию Роналду, снова попытка вернуть прошлое, строя настоящее. А «Манчестер Сити» в лице Гвардиолы доказывает всем, что без форварда можно жить, хотя финал ЛЧ против «Челси» намекнул на дефицит мастера голов.

Сами лондонцы взяли Лукаку, и сегодня у Тухеля очередной непростой соперник – рассерженный после разгрома от «Кристал Пэлас» Эшпириту Санту. У «шпор» есть проблемы. Санчес, Ло Чельсо и Ромеро тренировались в Хорватии, чтобы не оказаться на карантине после матчей сборных, занятие накануне дерби передвинули, чтобы игроки успели с самолета на бал. У Сона не все в порядке со здоровьем, а Кейн лишь привыкает к мысли, что не получилось сбежать в «Манчестер Сити». Но раненые «шпоры» всегда опаснее. Не забываем, что сам «Челси» не радует градом голов против упрямых соперников.

Не разбили «Вильярреал», «Ливерпуль» и «Зенит», каждому оппоненту забили по голу, поэтому сейчас Тухель на перекрестке. Возможно, увидим рождение чемпионского рывка усилиями Менди, Канте и Лукаку. А если нет — конкуренты подвинут «Челси» в район четвертого места. Интересно их оценить, хотя для титула команде Тухеля не хватает немного драйва. Слишком рациональные, легкости пока нет, поэтому тот же Семак не уступил на «Стэмфорд Бридж» вчистую.