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Самедов: «ЦСКА нельзя назвать явным лидером противостояния»

19 сентября 2021, 14:33
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».

У «Спартака» сезон начался не очень, а у ЦСКА что ли лучше начался? По турнирной таблице не скажешь, что у ЦСКА сезон лучше. Это дерби. Не важно, кто какие места занимает. Будет интересная игра, в которой захотят победить обе команды. ЦСКА нельзя назвать явным лидером противостояния.

Ранее стало известно, что стадион на матче ЦСКА – «Спартак» разрешили заполнить на 30%.

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Союзник противников
Союзник противников
19 сентября в 18:04
    Байкал-38
    Байкал-38
    19 сентября в 15:01
    А кто ЦСКА называет лидером данного противостояния?
    Если брать составы команд, то у Спартака он намного сильнее. В данном противостоянии на сегодняшний день много зависит от Спартака, а не от ЦСКА.
    Спартак опять увяз во внутренних разборках и если верить тому, что Зарема с игроками сливают Руя, то здесь у армейцев большой шанс. Хотя не хочется в это верить, так как неудачи неудачами, а честь есть честь, если её протерять, то это последнее дело.
    Посмотрим, надеюсь, что будет футбольное шоу, но и без простого шоу скорее всего тоже не обойдётся.
    Cat01
    Cat01
    19 сентября в 14:55
    Значит ничья!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    19 сентября в 14:47
    Какой лидер? Середняки играют!!!
    Futurista
    Futurista
    19 сентября в 14:43
    Если Спартак забьет все что не залетало в предыдущих матчах будет разгром...
    SHMEL258
    SHMEL258
    19 сентября в 14:40
    Обе команды пока буксуют, кто завтра оступится, то практически завязнет в нижней части таблицы...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    19 сентября в 14:36
    Вообщем то и спартак сложно назвать фаворитом.
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