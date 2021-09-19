Самедов: «ЦСКА нельзя назвать явным лидером противостояния»

Бывший футболист сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».
У «Спартака» сезон начался не очень, а у ЦСКА что ли лучше начался? По турнирной таблице не скажешь, что у ЦСКА сезон лучше. Это дерби. Не важно, кто какие места занимает. Будет интересная игра, в которой захотят победить обе команды. ЦСКА нельзя назвать явным лидером противостояния.
Ранее стало известно, что стадион на матче ЦСКА – «Спартак» разрешили заполнить на 30%.
Если брать составы команд, то у Спартака он намного сильнее. В данном противостоянии на сегодняшний день много зависит от Спартака, а не от ЦСКА.
Спартак опять увяз во внутренних разборках и если верить тому, что Зарема с игроками сливают Руя, то здесь у армейцев большой шанс. Хотя не хочется в это верить, так как неудачи неудачами, а честь есть честь, если её протерять, то это последнее дело.
Посмотрим, надеюсь, что будет футбольное шоу, но и без простого шоу скорее всего тоже не обойдётся.
Если брать составы команд, то у Спартака он намного сильнее. В данном противостоянии на сегодняшний день много зависит от Спартака, а не от ЦСКА.
Спартак опять увяз во внутренних разборках и если верить тому, что Зарема с игроками сливают Руя, то здесь у армейцев большой шанс. Хотя не хочется в это верить, так как неудачи неудачами, а честь есть честь, если её протерять, то это последнее дело.
Посмотрим, надеюсь, что будет футбольное шоу, но и без простого шоу скорее всего тоже не обойдётся.