Самедов: «ЦСКА нельзя назвать явным лидером противостояния»

Бывший футболист сборной России поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».

У «Спартака» сезон начался не очень, а у ЦСКА что ли лучше начался? По турнирной таблице не скажешь, что у ЦСКА сезон лучше. Это дерби. Не важно, кто какие места занимает. Будет интересная игра, в которой захотят победить обе команды. ЦСКА нельзя назвать явным лидером противостояния.