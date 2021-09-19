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Чистяков: «По-спортивному хочется отомстить „Рубину“»

19 сентября 2021, 15:01
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал предстоящий матч с «Рубином» в рамках 8-го тура РПЛ.

Мы настраиваемся на «Рубин» так же, как на «Челси» и на каждого нашего соперника. Все, конечно, покажет сама игра. Но я надеюсь, что у нас не будет никакой расхлябанности, и «Зенит» покажет свой максимально лучший футбол.

В прошлом сезоне «Зенит» дважды уступил «Рубину»? Да, по-спортивному хочется отомстить. Чтобы перекрыть их прошлогоднее ликование в играх с нами. Но в первую очередь хочется показать хороший футбол с хорошим соперником. «Рубин» сейчас на ходу, у казанцев хороший тренер. В общем, есть желание у этой команды выиграть. Только выиграть!

Поле в Казани не очень? Возможно, но оно одинаково для всех. Тем более что «Рубин» тоже играет в хороший футбол. И тоже любит качественные поля. Все покажет игра, но борьбы на плохом поле, видимо, будет больше. Кто ее выиграет — от этого результат тоже будет зависеть.

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Рaтмир
Рaтмир
19 сентября в 18:17
Все в ваших ногах
Союзник противников
Союзник противников
19 сентября в 17:44
С трудом верится,что головной офис ОАО "ГАЗПРОМ" потерпит третье подряд поражение от регионального смежника,представителя единого нефтегазового народнохозяйственного комплекса,но такой исход впечатлил бы все стороны.Удачи "Рубину",будет 1-1.
rubinovyi2
rubinovyi2
19 сентября в 15:40
Надо было сказать про усталость,после блестящей игры против Челси...,так,на всякий случай...)))
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков ответ Vladimir808 (раскрыть)
19 сентября в 15:23
Они в обороне сидели. Как можно такое повторять с рубином и при этом рвзгромить
Vladimir808
Vladimir808
19 сентября в 15:17
Если Зенит сможет сыграть так как с Челси, то счёт может быть крупным, в пользу Зенита. Зенит набрал ход и имеет очень сильный состав по меркам РПЛ.
mihaluch
mihaluch
19 сентября в 15:07
Для Рубина плохое поле это плюс.
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