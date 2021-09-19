Чистяков: «По-спортивному хочется отомстить „Рубину“»

Защитник «Зенита» прокомментировал предстоящий матч с «Рубином» в рамках 8-го тура РПЛ .

Мы настраиваемся на «Рубин» так же, как на «Челси» и на каждого нашего соперника. Все, конечно, покажет сама игра. Но я надеюсь, что у нас не будет никакой расхлябанности, и «Зенит» покажет свой максимально лучший футбол.

В прошлом сезоне «Зенит» дважды уступил «Рубину»? Да, по-спортивному хочется отомстить. Чтобы перекрыть их прошлогоднее ликование в играх с нами. Но в первую очередь хочется показать хороший футбол с хорошим соперником. «Рубин» сейчас на ходу, у казанцев хороший тренер. В общем, есть желание у этой команды выиграть. Только выиграть!

Поле в Казани не очень? Возможно, но оно одинаково для всех. Тем более что «Рубин» тоже играет в хороший футбол. И тоже любит качественные поля. Все покажет игра, но борьбы на плохом поле, видимо, будет больше. Кто ее выиграет — от этого результат тоже будет зависеть.