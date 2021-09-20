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Заболотный: «„Спартак“ — отличная команда, команда-раздражитель»

20 сентября 2021, 10:08
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака». Участие форварда в предстоящей встрече находится под вопросом.

Для меня есть сам факт дерби и то обстоятельство, что «Спартак» — отличная команда, команда-раздражитель. В первую очередь, я уважаю соперника и понимаю, что будет нелёгкая игра — и в плане футбола, и касательно того, как её воспринимают болельщики обеих команд. Сталкиваются два ведущих в России фанатских движения, в своей среде они сильно конкурируют, а я каждую фанатскую деятельность очень уважаю.

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Все комментарии
112910415
112910415
20 сентября в 13:06
была отличная, Антон
makkie
makkie
20 сентября в 11:15
Зе Болотный и сам порой является раздражителем... для болельщиков команды, за которую играет ))
izrafel
izrafel
20 сентября в 11:01
Ну давай Антошка раздражайся на Спартак....
Союзник противников
Союзник противников
20 сентября в 10:29
Насчёт "отличная" есть сомнения,но раздражает,ой как раздражает! Особенно Арнольдыч.
sv_1969
sv_1969
20 сентября в 10:21
Игра покажет что к чему
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 сентября в 10:20
Соглашусь только насчёт раздражителя...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 сентября в 10:19
Пустословием заниматься многие мастера а тут надо выйти и показать футбол.
Cat01
Cat01
20 сентября в 10:12
Погода спартаковская ждём игру!
протон
протон
20 сентября в 10:12
"Спартак - раздражитель. Как и манекены. Ненавижу манекены. И спартак. Но манекены ненавижу больше!" - Форвард ЦСКА Антон Заболотный высказался в преддверии матча РПЛ со «Спартаком».
drug01
drug01
20 сентября в 10:12
Спасибо удачи
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