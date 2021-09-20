Заболотный: «„Спартак“ — отличная команда, команда-раздражитель»

Нападающий ЦСКА поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака». Участие форварда в предстоящей встрече находится под вопросом.

Для меня есть сам факт дерби и то обстоятельство, что «Спартак» — отличная команда, команда-раздражитель. В первую очередь, я уважаю соперника и понимаю, что будет нелёгкая игра — и в плане футбола, и касательно того, как её воспринимают болельщики обеих команд. Сталкиваются два ведущих в России фанатских движения, в своей среде они сильно конкурируют, а я каждую фанатскую деятельность очень уважаю.