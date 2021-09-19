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Гунько — о дерби ЦСКА — «Спартак»: «Эти матчи всегда непредсказуемые»

19 сентября 2021, 21:50
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

В этих играх в дерби не важно, у кого какое положение в таблице, эти матчи всегда непредсказуемые. Счёт точно не могу назвать. Я очень хочу увидеть ответную реакцию от ребят на происходящее после матча с «Легией». Посмотрим, как отреагируют футболисты.

Я слежу, наблюдаю и очень переживаю за «Спартак», за происходящее в клубе, потому что это моя родная команда, и в глубине там наверное есть много проблем.

Любое изменение стартового состава влияет на игру команды, но Соболев сейчас не игрок стартового состава, а Зобнин – железный игрок основы, и без него будет тяжело. «Спартак» всегда должен быть готов к таким ситуациям и иметь равномерную альтернативу.

Ранее ЦСКА анонсировал дерби со «Спартаком» в стиле фильма «Дюна».

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Все комментарии
9wpjn27pb95a
9wpjn27pb95a
20 сентября в 05:28
Так оно и есть
9kwh6w7f8ck3
9kwh6w7f8ck3
20 сентября в 05:25
Тут он прав
ДСА
ДСА
20 сентября в 04:47
Команды будут определять не кто лучше, а кто хуже.
ОПС
ОПС
20 сентября в 03:48
Посмотрим, немного осталось.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
19 сентября в 23:18
Первые 0$0 будет)
ABir
ABir
19 сентября в 22:30
В цска тоже есть потери, они есть и случаются во всех командах. Поэтому футбол и является командной игрой, а не спортом индивидуумов
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
19 сентября в 22:19, ред.
Да я обычно так и делаю)...но тут для второго места надо чтобы 10 диких ставок зашло)...
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Futurista (раскрыть)
19 сентября в 22:17, ред.
Мочи! Очки то куда то девать надо, вдруг дикая ставка зайдет!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
19 сентября в 22:12
Как это непредсказуемые?— иногда Спартак катается на коне, иногда конь выбрасывает его из седла, а иногда вместе пьют чай с названием - "Ничья".
mihaluch
mihaluch
19 сентября в 22:11
Трудно будет предсказать результат.
Gahi
Gahi ответ Ironigor (раскрыть)
19 сентября в 22:10, ред.
Добры вечер 🌙 Уважаемый Игорь. Тридцать золотых которые дают не должны превышать 5 раз в сутки, а за остальные благодарность. Вы посмотрите свой лимит, Вы его весь использовали за эти сутки, если нет, то возможно есть ошибка. Удачи Вам и хорошего настроения.
David Young
David Young ответ Futurista (раскрыть)
19 сентября в 22:10
Здравствуйте. Дело Ваше, вариантов много: можно дождаться последнего дня месяца дабы попробовать задействовать все очки для ставок накопленные в этом месяце для победы в утешительной группе Антона Забалотного, можно попробовать обогнать Ваших соперников, можно просто ставить не оглядываясь на итоговые результаты.
Futurista
Futurista
19 сентября в 22:06
Всем привет!...в этом месяце попал в одну группу с Паршуниным и Leha-ha50)...коллеги, как думаете играть или лучше в следующем месяце?)...
Союзник противников
Союзник противников
19 сентября в 22:05
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    19 сентября в 22:00
    Я случайно нажал на жалобу, прошу прощения.
    Ironigor
    Ironigor ответ David Young (раскрыть)
    19 сентября в 21:58
    Добрый вечер 🌙.
    Я извиняюсь конечно, но вот сейчас на матч Ювентус - Милан написал свой пост , где за это должны были выделить из банка 30 золотых, но что-то видимо пошло не так. И это ещё как-то у меня такое было . Посмотрите пожалуйста в чём причина. Спасибо.
    Futurista
    Futurista
    19 сентября в 21:57
    Физически свежее кони...Спартак очень зол...действительно результат предсказать сложно...
    112910415
    112910415
    19 сентября в 21:57
    да, непредсказуемые
    остальное - молчание
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    19 сентября в 21:56
    У коней шансов чуть побольше. Или ничья...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    19 сентября в 21:55
    Будет тухлая ничейка!
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