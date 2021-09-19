Гунько — о дерби ЦСКА — «Спартак»: «Эти матчи всегда непредсказуемые»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».
В этих играх в дерби не важно, у кого какое положение в таблице, эти матчи всегда непредсказуемые. Счёт точно не могу назвать. Я очень хочу увидеть ответную реакцию от ребят на происходящее после матча с «Легией». Посмотрим, как отреагируют футболисты.
Я слежу, наблюдаю и очень переживаю за «Спартак», за происходящее в клубе, потому что это моя родная команда, и в глубине там наверное есть много проблем.
Любое изменение стартового состава влияет на игру команды, но Соболев сейчас не игрок стартового состава, а Зобнин – железный игрок основы, и без него будет тяжело. «Спартак» всегда должен быть готов к таким ситуациям и иметь равномерную альтернативу.
Ранее ЦСКА анонсировал дерби со «Спартаком» в стиле фильма «Дюна».
Я извиняюсь конечно, но вот сейчас на матч Ювентус - Милан написал свой пост , где за это должны были выделить из банка 30 золотых, но что-то видимо пошло не так. И это ещё как-то у меня такое было . Посмотрите пожалуйста в чём причина. Спасибо.
Я извиняюсь конечно, но вот сейчас на матч Ювентус - Милан написал свой пост , где за это должны были выделить из банка 30 золотых, но что-то видимо пошло не так. И это ещё как-то у меня такое было . Посмотрите пожалуйста в чём причина. Спасибо.
остальное - молчание
остальное - молчание