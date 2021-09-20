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Аршавин: «Месси — это чужеродный элемент в ПСЖ»

20 сентября 2021, 08:25

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил выступления нападающего Лионеля Месси в составе ПСЖ.

Пока эффект Месси не работает. Непонятно, как его будут встраивать. Думаю, Почеттино приобрел себе кроме хорошего игрока и проблему. Они всегда играли по схеме 4-3-3 с яркими игроками в атаке, где только, может быть, Ди Мария, помогал в обороне. А сейчас прибавился Месси. В «Барселоне» последние годы он играл вторым нападающим ближе к центру. Сейчас ему в парижском клубе нужно по большому счету играть на краю, но тогда Неймар, Месси и Мбаппе практически не обороняются. Очень сложно будет.

Месси сейчас чужеродный элемент? На мой взгляд, да. У Месси очень много мяч по времени, а ПСЖ по стилю был направлен на мощь, быстроту. Месси же любит повозиться с мячом. Считаю, что пока у тренера больше сложностей, чем он прямо счастлив, что есть Месси. Но что-то надо делать, ты же не будешь его держать на скамейке запасных. Он должен найти свое место, подстроиться.

Напомним, что в последнем матче против «Лиона» Месси был заменён на 75-й минуте при счёте 1:1, что вызвало недовольство у аргентинца.

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Все комментарии
Tex
Tex
20 сентября в 17:24
Правильно, что не пошел в АПЛ. Тут бы вообще растворился...
UnReal_Madrid_13
UnReal_Madrid_13
20 сентября в 15:30
Бывает что игрок играет хорошо в одной команде но в других командах теряется. Ему было комфортно в Барсе, где его считали королём и вся игра строилась через него, здесь же есть свои короли. Как говорится третий лишний.
112910415
112910415
20 сентября в 13:16
чтоб сыграться, нужны время и желание !
Hamman
Hamman
20 сентября в 12:03
Пока что Месси в ПСЖ это как гайку с левой резьбой пытаться накрутить на болт с правой. Либо в гайке (Месси) правую резьбу накрутить, либо болт (ПСЖ) поменять. Иными словами Месси необходимо поменять свой стиль игры под новую команду, или же искать ту в которой поменяют игру под него. Сильно сомневаюсь что руководство ПСЖ прогнётся под него...
Oplot
Oplot ответ Liоn (комментарий удален) (раскрыть)
20 сентября в 11:57, ред.
Роналду это замыкатель, пенальтист.Истерит если ему нету внимания,в отличии от Месси который не стал крась десятку у Неймара.Лео всегда будет выше,так как он системообразующий игрок,более эффективный и так же забивает.Тут даже и сравнения не нужны.
Alex12357
Alex12357
20 сентября в 11:01
А кто такой Аршавин? Среди футбольных экспертов в Европе -не числится!
Союзник противников
Союзник противников
20 сентября в 10:32
Пофиг,какое он там колесо в телеге...Это только доказывает,что футбол-коллективная игра,и Месси с Роналду в России вполне могли быть бесполезны.С комментариями их поклонников :Российские деревья ничего не спасёт.
stanichnik
stanichnik
20 сентября в 10:22
Трудно не согласится с мнением Аршавина, потому как игра Месси в Барселоне и игра Месси в ПСЖ две большие разницы. Проблема, как мне видится заключается в том, что Леонель был включен в каталонский клуб на заре своей футбольной карьеры, когда ему легко было освоить стиль и тактику игры этого клуба, он чётко занял своё место, а взаимодействия с партнёрами на поле довёл до совершенства, потому что всякий раз новые игроки, приходя в Барсу вынуждены были подстраиваться под лидера атак, а в ПСЖ он сам пришёл новичком в команду, где таких как он половина состава. Если "маэстро" хочет и во французском чемпионате блистать, как в Ла Лиге, то ему необходимо перестроится прежде всего психологически, снять корону и принять условия которые ему диктуют, в чужой монастырь со своим уставом, как говорится, не ходят, а если и дальше будет гнуть свою линию, то пользы клубу от такого упрямства будет немного.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 сентября в 09:20
Может Месси ещё притрётся!
drug01
drug01
20 сентября в 09:08
Это просто сборная мира
RamonCSKA
RamonCSKA
20 сентября в 08:50
Матч смотрел, реально человек играющий отдельно от команды, как по мне нужно на фланг его правый, очень плотная опека для инсайда и мяч сильно передерживает
То что забьет , не сегодня так завтра то точно, там команды дальше низкого класса.
Пока те кто писали , что Месси кроме барсы нигде не сможет правы, пока его тактическая гибкость никакая, всю быструю игру псж убивает
swed27
swed27 ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
20 сентября в 08:42
Абсолютно с вами согласен
mihaluch
mihaluch
20 сентября в 08:30
Месси привык что команда играет на него а не он на команду.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
20 сентября в 08:29
ПСЖ - это вообще сборище звёзд, но не команда.
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