Аршавин: «Месси — это чужеродный элемент в ПСЖ»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил выступления нападающего Лионеля Месси в составе ПСЖ.
Пока эффект Месси не работает. Непонятно, как его будут встраивать. Думаю, Почеттино приобрел себе кроме хорошего игрока и проблему. Они всегда играли по схеме 4-3-3 с яркими игроками в атаке, где только, может быть, Ди Мария, помогал в обороне. А сейчас прибавился Месси. В «Барселоне» последние годы он играл вторым нападающим ближе к центру. Сейчас ему в парижском клубе нужно по большому счету играть на краю, но тогда Неймар, Месси и Мбаппе практически не обороняются. Очень сложно будет.
Месси сейчас чужеродный элемент? На мой взгляд, да. У Месси очень много мяч по времени, а ПСЖ по стилю был направлен на мощь, быстроту. Месси же любит повозиться с мячом. Считаю, что пока у тренера больше сложностей, чем он прямо счастлив, что есть Месси. Но что-то надо делать, ты же не будешь его держать на скамейке запасных. Он должен найти свое место, подстроиться.
Напомним, что в последнем матче против «Лиона» Месси был заменён на 75-й минуте при счёте 1:1, что вызвало недовольство у аргентинца.