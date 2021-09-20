Аршавин: «Месси — это чужеродный элемент в ПСЖ»

Бывший футболист сборной России оценил выступления нападающего в составе ПСЖ .

Пока эффект Месси не работает. Непонятно, как его будут встраивать. Думаю, Почеттино приобрел себе кроме хорошего игрока и проблему. Они всегда играли по схеме 4-3-3 с яркими игроками в атаке, где только, может быть, Ди Мария, помогал в обороне. А сейчас прибавился Месси. В «Барселоне» последние годы он играл вторым нападающим ближе к центру. Сейчас ему в парижском клубе нужно по большому счету играть на краю, но тогда Неймар, Месси и Мбаппе практически не обороняются. Очень сложно будет.