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«Можно сказать, взяли шесть очков». Аджоев о победе над «Нижним Новгородом»

19 сентября 2021, 20:44
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород2 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев поделился мыслями после победы над «Нижним Новгородом» (3:2) в матче 8-го тура РПЛ.

Важнейшая победа во всех смыслах. И психологически, и в плане набора очков, и в плане положительных эмоций для нас. Можно сказать, взяли сегодня шесть очков. Тем более «Нижний Новгород» уже обыграл в этом сезоне и «Спартак», и «Динамо», и «Сочи». Мы заслужили эту победу, потому что бились до конца, проявили характер и бойцовские качества.

Кого можно выделить в нашей команде? Абсолютно всех. Выиграли именно потому, что были единым целым. Великолепно выглядел Антон Коченков, очень много выручил нас. Потрясающе сыграл Горан Чаушич. Его хочется поздравить отдельно, потому что у него на этой неделе родился сын. Два его гола и результативная передача говорят сами за себя.

Волевая победа в день выборов губернатора Тульской области? Мы не имели права сыграть по-другому и очень рады, что выиграли в такой день. Алексей Геннадьевич Дюмин всегда рядом с командой. Мы очень благодарны за такое внимание к клубу. Это его победа.

Ранее Александр Кержаков назвал причины поражения «Нижнего Новгорода» в матче с «Арсеналом».

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Все комментарии
minai
minai ответ протон (раскрыть)
19 сентября в 22:12
Избирательные участки закрыты уже 50 минут после Вашего комментария.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 сентября в 21:58
Может теперь масть попрёт!
Cat01
Cat01
19 сентября в 21:25
Шесть очков важно очень
beefs
beefs
19 сентября в 21:19
Надо же никакой логики, сценарий...
pomor45
pomor45
19 сентября в 21:15, ред.
Полные штаны радости, что губернатору угодил в день выборов и представился отличный повод лизнуть по полной. Надеется, конечно, что зачтётся.
mihaluch
mihaluch
19 сентября в 20:55
Играли равные команды.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 сентября в 20:55
Теперь можно и похвалиться...
протон
протон
19 сентября в 20:50
Так вроде агитация запрещена сегодня)
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