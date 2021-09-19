Шварц: «„Динамо“ полностью проявило самоотдачу в матче с „Сочи“»

Главный тренер «Динамо» поделился мыслями о победе над «Сочи» (1:0) в матче 8-го тура РПЛ .

Это трудовая победа. Мы знали, что перед нами очень серьезный соперник. Это было понятно до игры. Я рад, что мы выиграли. Наша команда играла достаточно низко. В первом тайме были возможности, когда можно было убегать в контратаки и могли забить второй гол. Сегодня команда полностью проявила самоотдачу. Это как раз то, за что мы благодарим ребят.