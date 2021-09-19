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Шварц: «„Динамо“ полностью проявило самоотдачу в матче с „Сочи“»

19 сентября 2021, 22:20
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мыслями о победе над «Сочи» (1:0) в матче 8-го тура РПЛ.

Это трудовая победа. Мы знали, что перед нами очень серьезный соперник. Это было понятно до игры. Я рад, что мы выиграли. Наша команда играла достаточно низко. В первом тайме были возможности, когда можно было убегать в контратаки и могли забить второй гол. Сегодня команда полностью проявила самоотдачу. Это как раз то, за что мы благодарим ребят.

Ранее стало известно, кто был признан лучшим игроком матча.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
20 сентября в 05:34
Иногда у Динамо получается, а иногда нет. Нет стабильности.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
20 сентября в 04:59
Динамо с победой!
ОПС
ОПС
20 сентября в 04:49
Три очка в копилке.
Gahi
Gahi
20 сентября в 02:15
Главное результат и команда Динамо смогла его достичь. Молодцы
ermak6848
ermak6848
19 сентября в 22:54
С Победой Динамо!!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
19 сентября в 22:46
С Динамо конечно пришлось тяжелее. Нобоа уже не так хорош, как в молодости: уже на 12-й минуте его накрыл Шиманьски, а Захарян убрал мяч в сторону от защитника и ударил с линии штрафной в дальний угол — 0:1. У Захаряна, не забивавшего с 1-го тура, явно упала гора с плеч — это видно было, он очень эмоционально праздновал свой гол. Но Сочи все-таки в большом порядке. Хозяева придавили бело-голубых образцово-показательным прессингом. Встреча смотрелась, ведь Динамо здорово разжималось в контратаках. Слишком велика была цена трех очков. Ну что, думаю результат несправедливый. У Сочи было больше моментов, чаще заставляли Динамо сфолить. Но такой уж футбол - счет 0:1
протон
протон
19 сентября в 22:39
Лещук провёл отменный матч! Вообще, в те редкие периоды когда играет, он в порядке. Походу Шуне пора на лавку !
Cat01
Cat01
19 сентября в 22:37
Счёт по игре
beefs
beefs
19 сентября в 22:29
Результаты матчей не поддаются никакой логике...
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