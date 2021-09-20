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Березуцкий: «Чем ЦСКА был сильнее „Спартака“? Только характером»

20 сентября 2021, 22:15
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался после победы в дерби над «Спартаком» (1:0) в рамках 8-го тура РПЛ. Единственный гол в концовке встречи забил Антон Заболотный.

Чем ЦСКА был сильнее «Спартака»? Только характером. Игра была равная и шла до первой ошибки. Мы свой момент использовали. Ребята молодцы, показали характер. Естественно, я этому очень рад.

Из-за вынужденной замены у нас поменялась схема — стали играть в четыре защитника. Почему Зайнутдинов играл в опорной зоне, а не на фланге? Баха — это тот футболист, который может играть практически на любой позиции.

Заболотный? На мой взгляд, сегодня он играл просто великолепно. Он получил две желтые карточки, что, конечно, не очень хорошо. Но ничего страшного.

Ранее комментарий по матчу дал наставник «Спартака» Руй Витория.

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Все комментарии
112910415
112910415
21 сентября в 19:17
больше везением
Beekeeper
Beekeeper ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
21 сентября в 14:39
в ФНЛ найдут потом )
ДАША Д
ДАША Д
21 сентября в 05:40
Одним повезло, другим нет.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 сентября в 04:32
Без характера никак.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Beekeeper (раскрыть)
21 сентября в 03:32
Не нашёлся? А его искали вообще?))
Антон Белянкин
Антон Белянкин
21 сентября в 03:09
Армейцев с победой.
цвпб23424
цвпб23424
20 сентября в 23:35
Я ж тренер надо было у Олича помощником быть и учиться европейскому (немецкому) подходу к игре, а не подсиживать за спиной и говорить что ты больше тренер чем кто либо.
цвпб23424
цвпб23424
20 сентября в 23:33
Алеша когда мы играть начнем в командный футбол??? Надоело смотреть как 11 игроков только характером играют. Убрать характер так в зоне вылета окажемся.
Beekeeper
Beekeeper ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
20 сентября в 23:24
Просто не нашелся еще тот Папа Карло, который из деревянных, футболистов сделает ))
Союзник противников
Союзник противников
20 сентября в 23:07
Двумя везениями (отличный удар Заболотного и феерический промах спартаковца по пустым воротам)и отлично отыгранным эпизодом Акинфеевым на последней секунде матча.Более ничем,во всём был слабее и невзрачнее своего оппонента.Так что не надо перья распускать.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
20 сентября в 23:04, ред.
Берёза, какой из тебя тренер.. ты всего лишь дерево)) И команда у тебя деревянная...)
isamsn
isamsn
20 сентября в 22:57
К сожалению игры на поле сегодня не было , а была непонятная возня с мячом. за 90 минут этой возни 3 удара в сторону ворот соперника.. Три раза фартануло, один когда соперник простил, второй когда Игорян вытащил, ну и третий когда Заболотный в ворота попал.
ABir
ABir
20 сентября в 22:55
Возможно характером да, но не по игре
Leha-ha50
Leha-ha50
20 сентября в 22:43, ред.
Равная, вязкая, тягучая, до ужасти унылая игра. Никто не хотел проиграть. Игра шла до гола. В целом - абсолютно ничейная игра, но армейцы оказались чуть точнее. Но вот игра армейцев все так же скупа на комбинации, до штрафной доходят легко, а дальше полный сумбур. В защите тоже сумбура хватает, больше количеством сегодня брали, чем мастерством. Обе команды показали достаточно невыразительный футбол.
Может кому-то пора на выход???
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
20 сентября в 22:43
Березуцкий: «Чем ЦСКА был сильнее „Спартака“? Только характером» !!!
oFANATo
oFANATo
20 сентября в 22:32
Алексей Владимирович, нужно взрослеть как тренер!
После таких матчей надо важно надувать щёки и на голубом глазу рассказывать что всё так и было задумано, что "у нас с самого начала была какая-то тактика и мы её придерживались"!
SHMEL
SHMEL
20 сентября в 22:31
Молодец Лёша, без шапкозакидательства. Победили и ладно, двигаемся вперёд, а спартак лишь очередная ступенька...
STVA 1
STVA 1
20 сентября в 22:27
Вымученная трудовая победа Коняшек!
Эджуке
Эджуке
20 сентября в 22:19
И Акинфеевым
drug01
drug01
20 сентября в 22:16
Золотые слова
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