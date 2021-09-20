Березуцкий: «Чем ЦСКА был сильнее „Спартака“? Только характером» !!!

Главный тренер ЦСКА высказался после победы в дерби над «Спартаком» (1:0) в рамках 8-го тура РПЛ . Единственный гол в концовке встречи забил Антон Заболотный.

Чем ЦСКА был сильнее «Спартака»? Только характером. Игра была равная и шла до первой ошибки. Мы свой момент использовали. Ребята молодцы, показали характер. Естественно, я этому очень рад.

Из-за вынужденной замены у нас поменялась схема — стали играть в четыре защитника. Почему Зайнутдинов играл в опорной зоне, а не на фланге? Баха — это тот футболист, который может играть практически на любой позиции.

Заболотный? На мой взгляд, сегодня он играл просто великолепно. Он получил две желтые карточки, что, конечно, не очень хорошо. Но ничего страшного.