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Дзюба: «„Зениту“ с „Рубином“ только визуально было легко»

20 сентября 2021, 21:52
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мыслями о матче 8-го тура РПЛ с «Рубином» (3:1). В этой встрече Дзюба сделал дубль.

Показалось, что все далось легко? Это, наверно, так показалось, потому что мы быстро повели. На самом деле очень интересный матч. Мы были опаснее. Первый тайм повели 3:0. У нас получались хорошие атаки. Комбинировали. Во втором тайме тоже, но к сожалению вместо того, чтобы забить четвёртый и пятый мы пропустили. И матч такой был нервозный. Но такие матчи любят болельщики. Качели. В те ворота атака, в эти. «Рубин» — очень хорошая команда, старается играть в открытый футбол. Команда Слуцкого всегда интересно играет. «Рубин» в прошлом году нас дважды обыграл. В этом году хотелось их обыграть. Но это все визуально только было легко.

«Рубин» прибавил во втором тайме? Я бы не сказал. Скорее, мы сбавили обороты. Началась больше драка. В первом тайме мы строже играли в обороне. Но внутри мы ощущали, что запас прочности есть. Могли и четвёртый забить.

После «Челси» «Зенит» не выглядел уставшим? Так кажется. Это была большая работа всей команды. Хорошо, что она умеет переключаться с Лиги чемпионов на чемпионат. Сегодня была хорошая игра. Нам нужен был результат, мы переключились и выдали хороший матч. Команда в хорошем состоянии, мне кажется так и должно быть. В Лиге чемпионов хочется выступить как можно успешнее.

Как-то повлияло включение в расширенный список сборной? Вообще никак.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 сентября в 23:41
Лёня слил игру!
pomor45
pomor45
20 сентября в 22:33
Когда у Зенита складывается игра, то любой матч выглядит лёгким. Поэтому большинство тренеров строит сопротивление Зениту главным образом на разрушении его игры, а там уж как получится. Слуцкий два раза в прошлом сезоне так выиграл. Почему в этот раз решил поиграть с Зенитом в футбол - непонятно. Может рассчитывал на своего забойного новичка?
mihaluch
mihaluch
20 сентября в 22:06
Превосходство Зенита было подавляющем.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 сентября в 22:06
Рукатов заговорил.
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