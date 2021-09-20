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«Дзюба набрал форму». Семак — после победы над «Рубином»

20 сентября 2021, 21:35
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после победы над «Рубином» (3:1) в матче 8-го тура РПЛ.

С волнением ожидали сегодняшнего матча, потому что после перерыва на матчи сборных, после Лиги чемпионов, понятно, что эмоциональный фон у нас был немного не тот, как нам хотелось бы. Тем не менее провели сегодня хороший матч, особенно первый тайм, с точки зрения организации, забитых мячей. Во втором тайме у нас было достаточно моментов, только не удалось забить. В обороне сыграли хорошо, позволили сопернику создать мало моментов.

Второй матч подряд «Зенит» проводит с тремя центральными защитниками? Выбор игроков всегда зависит от состояния футболистов и игры соперника. Все это мы учитывали при подготовке к матчу и решили сыграть так. Получилось хорошо.

Прошлый матч в РПЛ Дзюба провел хорошо, этот — еще лучше. Он набрал форму. Кто-то забивает в начале чемпионата, кто-то – в конце. На протяжении всего турнира разные игроки должны брать на себя бремя лидерства, чтобы команда побеждала.

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Все комментарии
второй
второй
21 сентября в 09:24
Хорошая игра Зенита-все были на высоте !!Спасибо Семаку,Дзюбе и команде за красивый матч и за 4 гола!!Клаудиньо показал свой высокий класс и чувствуется ,что адаптируется в Зените!Чистякову не унывать-всякое бывает -срезал в свои ворота как заправский форвард(в Зените кто бы не приходил на место защитника всегда первым делом забивал в свои ворота-традиция)!Одно немного напрягает это короткие пасы в своей штрафной,будь на месте Рубина более квалифицированная команда это могло плохо кончится!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
21 сентября в 08:27
Любят у нас из мухи слона делать! Это не он форму набрал, а Рубин сыграл отвратительно! И что ему в сборной? Опять тактика "попади в дерево"? Карпин на это не согласится).
КЭТиК
КЭТиК
21 сентября в 04:59
Это приглашение Карпина его вдохновило.
rubinovyi2
rubinovyi2
20 сентября в 23:13
Набрал форму говоришь?
Да сегодняшнему Рубину любой дворовый футболист бы забил..(((
nikoladolgov
nikoladolgov
20 сентября в 22:18
Дзюба набрал форму ....
Что опять по карманам в раздевалке начал шарить ?
Рулон Обоев
Рулон Обоев
20 сентября в 22:11
Ну что забил два гола, сборная открыта? Бред!
STVA 1
STVA 1 ответ ermak6848 (раскрыть)
20 сентября в 22:06
А зачем он там? Опять перестраивать игру под него?Её все выучили ведь она однообразная! От Заболотного больше помощи в защите защитникам!
ArtemBzdn
ArtemBzdn
20 сентября в 22:00
В Зените всё делает бразильский футбол, все атаки, проводки и точные пассы. Дзюбе только стоять и ждать мяч под ноги - ладно, получается в клубе и очень хорошо. А в Сборной там надо самому работать, выгрызать, бороться за мяч - а это Дзюба не умеет делать. Там он бесполезен. Да и в команду он не вписывается что на поле, что в раздевалке, тяжёлый чел.
minai
minai
20 сентября в 21:56, ред.
Это хорошо. В сборную его. Хотя бегемотному Рубину и я бы забил.
1bear
1bear
20 сентября в 21:56
...пока рано делать выводы о том ,что там Дзюба набрал - посмотрим на его игру в ЛЧ
протон
протон
20 сентября в 21:50
Вот вообще претензий нет!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
20 сентября в 21:48, ред.
Все-таки имеются опасения насчет сборной. Если Дзюба продолжит в том же духе - пасовать и забивать, то Карпина никто не поймет, если он отцепит его от основной команды. Но положа руку на сердце, простите, не верю, что старые обиды между Карпиным и Дзюбой будут забыты и полностью стерты из памяти, тем более Карпин сам признал, что конфликт имел место. Причем оба не производят впечатление людей способных идти на попятную. А на сборах достаточно неаккуратно брошенной фразы чтобы конфликт вспыхнул с новой силой. А шансы нашей и без того не самой сильной сборной, да еще раздираемой ссорами и распрями практически равны нулю.
ermak6848
ermak6848
20 сентября в 21:44
надежды мало, что Валерий Карпин подтянет в сборную ...
VeniaminS
VeniaminS
20 сентября в 21:40
Нормально сыграл.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 сентября в 21:40
Ага, за ночь набоал форму, руками.
Дудинчанин
Дудинчанин
20 сентября в 21:40
Видать рука отошла)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 сентября в 21:37
Дзюба как был неуклюжим столбом,так им и остался!
Leha-ha50
Leha-ha50
20 сентября в 21:37
Дзюба должен уйти из сборной.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
20 сентября в 21:37
Зенит был хорош и победил заслуженно.
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