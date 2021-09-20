Витория ответил на вопрос о возможном увольнении из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» ответил на вопрос о своем возможном уходе из московского клуба.

Сегодня нам не везло. Мы ценим наших фанатов, слышали им – огромное им спасибо за поддержку. По поводу моего положения в клубе – с самого начала мне было непросто, но я тренирую достаточно долго. Поэтому не надо говорить о слухах о моём увольнении, надо сохранять концентрацию и работать. Слухи – издержки профессии.

Конечно, это непростой момент, игроки чувствуют ситуацию – невероятно, что произошло с «Легией» и ЦСКА , мы сделали всё, чтобы победить. ЦСКА поймал удачу за хвост, но это футбол. Единственный выход – не говорить об этом, а работать, сфокусироваться на работе. Может, надо как-то закрыться. Я говорю с вами, так как это моя обязанность.

Не жалею, что не дал больше времени с «Легией» Соболеву. Нам нужна была скорость. Это работало. Сегодня мы хорошо выглядели физически, опережали соперника во многих эпизодах, игроки были свежими – но сложно говорить о результате, когда не забиваешь. Не могу сказать, что так сложно с четырьмя днями перерыва – надо принимать кадровые решения, но сейчас разговор не об этом. Перед матчем мы потеряли двух полузащитников, Соболева – ротацию делать сложно, но я не жалуюсь.

Максименко попал в сборную из «Спартака», в последний раз было четыре игрока. До этого, вроде, тоже было не так много. Зобнин сейчас травмирован, поэтому его не вызвали, а по поводу вратарей – в прошлый раз их было пять, сейчас четыре – я не вижу большой разницы.