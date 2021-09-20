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Витория ответил на вопрос о возможном увольнении из «Спартака»

20 сентября 2021, 22:11
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о своем возможном уходе из московского клуба.

Сегодня нам не везло. Мы ценим наших фанатов, слышали им – огромное им спасибо за поддержку. По поводу моего положения в клубе – с самого начала мне было непросто, но я тренирую достаточно долго. Поэтому не надо говорить о слухах о моём увольнении, надо сохранять концентрацию и работать. Слухи – издержки профессии.

Конечно, это непростой момент, игроки чувствуют ситуацию – невероятно, что произошло с «Легией» и ЦСКА, мы сделали всё, чтобы победить. ЦСКА поймал удачу за хвост, но это футбол. Единственный выход – не говорить об этом, а работать, сфокусироваться на работе. Может, надо как-то закрыться. Я говорю с вами, так как это моя обязанность.

Не жалею, что не дал больше времени с «Легией» Соболеву. Нам нужна была скорость. Это работало. Сегодня мы хорошо выглядели физически, опережали соперника во многих эпизодах, игроки были свежими – но сложно говорить о результате, когда не забиваешь. Не могу сказать, что так сложно с четырьмя днями перерыва – надо принимать кадровые решения, но сейчас разговор не об этом. Перед матчем мы потеряли двух полузащитников, Соболева – ротацию делать сложно, но я не жалуюсь.

Максименко попал в сборную из «Спартака», в последний раз было четыре игрока. До этого, вроде, тоже было не так много. Зобнин сейчас травмирован, поэтому его не вызвали, а по поводу вратарей – в прошлый раз их было пять, сейчас четыре – я не вижу большой разницы.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
21 сентября в 12:15
Даже трактором трудно сдвинуть его с тёплого, тренерского места.
ОПС
ОПС
21 сентября в 03:47
Придет еще его время.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ 1bear (раскрыть)
21 сентября в 01:37
Уберут, и не спросят)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
21 сентября в 01:36
"на ваше "Увы" есть наше "Зато""))) Теперь со Спартаком играть не интересно...
1bear
1bear
20 сентября в 22:57
...ну уберут Виторию рано или поздно,а что это изменит ???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
20 сентября в 22:48
Я могу ошибиться, но мне кажется, что команда банально провалила подготовку к сезону, особенно в плане тактики. Никакой системы, играют как получится. Иногда получается, но эпизодами. Сегодня правда, Спартаку банально не повезло, но сути это не меняет.
ЮЗИК
ЮЗИК
20 сентября в 22:41
Долго перебирали и выбрали неудачника
Алексей Филин
Алексей Филин
20 сентября в 22:38
Очищение через лучшую лигу мира.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
20 сентября в 22:36
Команда полностью разобрана и деградирует от матча к матчу. Дно пройдено вышли на орбиту и летим уже в Космосе по заданной Федуном траектории
SHMEL258
SHMEL258
20 сентября в 22:33
Выкинут Буя как пить дать, не справляется Вика.
25процентный клоун
25процентный клоун
20 сентября в 22:30
В этом ужасном чемпионате только очки нужны, а футбол не важен. Поискти не интересен такой дилетантский футбол, рпл деградировал из-за лимита, леги смотрят на жирных руссо лимитто и опускают руки
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
20 сентября в 22:29, ред.
Позитивное отношение спортсменов к личностным качествам тренера оказывает стимулирующее воздействие на оперативность и четкость выполнения тренерских указаний, положительное восприятие методов его руководства. Даже эмоциональные срывы тренера, если они кратковременны, не способны вызвать отрицательного отношения в целом к методу его управления, поскольку спортсмены понимают, что раздражительность не свойственна их наставнику и вызвана, видимо, чрезвычайными обстоятельствами. На отношение спортсменов к стилю руководства тренера оказывает воздействие также своевременность и разумность его руководящих указаний. Способность отдавать такие распоряжения, которые соответствуют ситуации, времени, и приводят спортсмена или команду к успеху, создает авторитет тренеру. Спортсмены стараются передать такому тренеру всю инициативу, считая что все сказанное и сделанное им обернется пользой для команды, Правда, в этом кроется опасность самоустранения спортсменов от принятия каких бы то ни было решений. Руй Витория явно не Клопп (имею в виду роль мотиватора), и не должен им быть. Но без мотивации команда никак не сможет достичь своих целей. Не буду комментировать его уход (если конечно уйдет). Желаю кардинально поменять что-то к лучшему.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 сентября в 22:26
Помоему руй потерялся, выразил набор сумбурных слов, которые не складываются в предложение.
Comentarios
Comentarios
20 сентября в 22:23
Абры кадабры Витория наговорил
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Трезвый повар (раскрыть)
20 сентября в 22:22
В чем?!!!!!!То ,что игроки вдруг разучились попадать в ворота?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ABir
ABir
20 сентября в 22:22
Никто не хотел проигрывать. Спартак и по игре, и по моментам больше заслуживал победы в этом матче, но нам не везёт последнее время. Мчи не лезут в ворота соперников. Ну что же придётся опять ждать, когда начнёт везти, нам не привыкать
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Ген Геныч (раскрыть)
20 сентября в 22:20
Да я считаю что в поражениях от Нижнего Новгорода, Сочи и Легии есть и вина тренера
Байкал-38
Байкал-38
20 сентября в 22:19, ред.
У Руя были хороший учитель!
Союзник противников
Союзник противников
20 сентября в 22:19
Зачем задавать провокационные вопросы прекрасно работающему именитому специалисту???
Cat01
Cat01
20 сентября в 22:15
Мы играли хорошо зачем меня увольнять?
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Трезвый повар (раскрыть)
20 сентября в 22:15
А его ли эта вина?!!!!!!!!!!!!!!!!!Ну напы Спартака откровенно занимаются вредительством!!!!!!!!!!!!!Такого невезения в стольких матчах-это ни реально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 сентября в 22:15
Деньги за неустойку на бочку, и Руй в Португалии ;)
Трезвый повар
Трезвый повар
20 сентября в 22:12
Сколько ещё надо проиграть Спартаку что бы Витория хоть раз признал свою вину
протон
протон
20 сентября в 22:11, ред.
Кто бы не пришёл тренировать, пока у руля такие руководятелы, толку не будет никакого. С этими игроками никто ничего не сделает. Качественного усиления нет, бардак в руководстве.
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