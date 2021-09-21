Литвинов: «Пытаемся вернуть доверие болельщиков „Спартака“»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в 8-м туре РПЛ .

Трибуны критикуют игру команды? Да, мы всё это слышим. И всегда пытаемся только завестись еще больше и реально вернуть это доверие, которое было до этого. Мы понимаем всю ситуацию. Некрасиво с нашей стороны, что мы не радуем болельщиков уже такое время. Но всё сделаем для изменения ситуации.

Поговорить командой без тренера? Уже собирались и всегда обсуждаем, что надо добавить, и пытаемся на тренировках что-то исправить. Какой-то подсказ добавить. Всё делаем для этого.