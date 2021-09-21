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Литвинов: «Пытаемся вернуть доверие болельщиков „Спартака“»

21 сентября 2021, 14:10
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в 8-м туре РПЛ.

Трибуны критикуют игру команды? Да, мы всё это слышим. И всегда пытаемся только завестись еще больше и реально вернуть это доверие, которое было до этого. Мы понимаем всю ситуацию. Некрасиво с нашей стороны, что мы не радуем болельщиков уже такое время. Но всё сделаем для изменения ситуации.

Поговорить командой без тренера? Уже собирались и всегда обсуждаем, что надо добавить, и пытаемся на тренировках что-то исправить. Какой-то подсказ добавить. Всё делаем для этого.

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Все комментарии
Альфи
Альфи ответ makkie (раскрыть)
21 сентября в 21:04
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    21 сентября в 17:50
    Паренёк врядли понимает, что от него мало что зависит.
    Союзник противников
    Союзник противников
    21 сентября в 17:33
    Когда салагу пытаются сделать рупором команды,это означает,что оная-в полной дупе и растерянности.
    Борислaв
    Борислaв
    21 сентября в 16:15
    Все нужно доказывать по поле, а не в репортажах...
    ДСА
    ДСА
    21 сентября в 15:55
    Ну и отказались бы от половины зарплаты в пользу болельщиков...
    makkie
    makkie
    21 сентября в 15:10
    У игроков уже язык устал оправдываться.
    Игра так себе, результата нет - ничего не меняется.
    Aris
    Aris
    21 сентября в 14:51, ред.
    Критиковать нужно руководство клуба, допустившего все эти бодяги: ссоры, свары, сплетни.... Команду лихорадит, игроки начинают посматривать, куда бы свалить! Устали все от этих ...... И тренер здесь крайний! Но не он виноват, нет единства, нет команды......Игроки смотрят, куда бы свалить?
    за
    за
    21 сентября в 14:39
    Надо быть мужиками, а не малышней в памперсах!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    21 сентября в 14:11
    Очень плохо пытаетесь!
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