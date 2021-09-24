Разрешённая посещаемость арены «Динамо» на домашние игры увеличена до 30 %

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24 сентября 2021, 16:19

«Динамо» начало продажи билетов на матчи 9-го и 10-го туров РПЛ против «Рубина» и «Крыльев Советов».

Пресс-служба московского клуба сообщает, что посещаемость стадиона увеличена до 30 процентов.

⚡️ БИЛЕТЫ НА МАТЧИ С «РУБИНОМ» И «КРЫЛЬЯМИ СОВЕТОВ» В ПРОДАЖЕ!



Посещаемость стадиона увеличена до 30%! Продажа билетов открыта на трибуны A, C и D.



🎟Стоимость — от 300 рублей!

Покупайте на сайте⤵️



‼️ Проход зрителей на стадион будет осуществляться только при наличии QR-кода. — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) September 24, 2021

На стадионы других клубов Москвы также разрешено допускать до 30 % зрителей.