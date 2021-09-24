ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Разрешённая посещаемость арены «Динамо» на домашние игры увеличена до 30 %

24 сентября 2021, 16:19

«Динамо» начало продажи билетов на матчи 9-го и 10-го туров РПЛ против «Рубина» и «Крыльев Советов».

Пресс-служба московского клуба сообщает, что посещаемость стадиона увеличена до 30 процентов.

На стадионы других клубов Москвы также разрешено допускать до 30 % зрителей.

Все новости
На матч «Локомотив» — «Ростов» допустят 30% зрителей от вместимости трибун
02 октября Комментарии9
ОфициальноБолельщикам «Марселя» запретили посещать гостевой матч с «Лиллем»
02 октября Комментарии2
ОфициальноБолельщиков «Локомотива» из России не пустят на матч с «Лацио»
30 сентября Комментарии47
540 российских болельщиков смогут попасть на матч со словенцами
29 сентября Комментарии2
На Instagram «Шерифа» подписались 40 тысяч человек после матча с «Реалом»
29 сентября Комментарии22
ФНЛ назвала чрезмерными действия полиции в отношении фанатов «Шинника»
27 сентября Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
24 сентября в 18:30
Хорошая новость для болельщиков Динамо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 сентября в 17:40
Надо доводить до 50
Вoлхв
Вoлхв
24 сентября в 17:10
Запросто можно было бы на 50 заполнить....
stanichnik
stanichnik
24 сентября в 17:02
В заголовке к этой новости ключевое слово "УВЕЛИЧИВАЕТ", но ведь в прошлой встрече проходившей на ВТБ-Арена с участием команд фк Динамо и фк Нижний Новгород так же было допущено тридцать процентов от общей вместимости трибун. Выходит Роспотребнадзор совместно с РПЛ оставили без изменения квоту по допуску болельщиков на стадион ВТБ-Арена и для просмотра футбольного матча с участием Динамо и Рубин. В то время, как на Газпром-Арену для просмотра матча ЛЧ между хозяевами и гостями из Швеции сняты все ограничения, лишь одно требование QR-код подтверждающий прививку от ковид. Снова налицо двойные стандарты к подходу одной и той же проблемы. Берегите себя и болейте за своих, а не против чужих
Cat01
Cat01
24 сентября в 16:55
Это уже больше
ermak6848
ermak6848
24 сентября в 16:48
ну, хоть здесь какое-то количество болельщикам повезло быть на матче
mihaluch
mihaluch
24 сентября в 16:33
Продажа билетов увеличилась число заболевших тоже.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
24 сентября в 16:26
Хорошо, что увеличивают, но хотелось бы уже 100 %.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 сентября в 16:23
Уже кое что , ждем матчей.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100