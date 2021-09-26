Футболист «обокрал» вратаря на последней минуте матча. Гол дня из Лиги Один

«Ипсвич» сыграл вничью с «Шеффилд Уэнсдей» в матче 9-го тура Лиги Один.
Любопытно, что футболист хозяев Конор Чаплин сумел сравнять счет довольно необычным способом, за секунды до гола его партнер по команде «обокрал» голкипера гостей.
Недавно в Ирландии форвард сравнял счёт на 124-й минуте матча ударом с центра поля.
Аршавин вроде тогда Локомотиву забил, в воротах был Левинец Кстати, до того момента довольно неплохо себя проявлял.
Вот вам и уровни футбола
Аршавин вроде тогда Локомотиву забил, в воротах был Левинец Кстати, до того момента довольно неплохо себя проявлял.
Вот вам и уровни футбола