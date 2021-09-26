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Футболист «обокрал» вратаря на последней минуте матча. Гол дня из Лиги Один

26 сентября 2021, 13:07
ИпсвичЛоготип футбольный клуб Ипсвич1 : 1Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд УэнсдейМатч завершен

«Ипсвич» сыграл вничью с «Шеффилд Уэнсдей» в матче 9-го тура Лиги Один.

Любопытно, что футболист хозяев Конор Чаплин сумел сравнять счет довольно необычным способом, за секунды до гола его партнер по команде «обокрал» голкипера гостей.

Недавно в Ирландии форвард сравнял счёт на 124-й минуте матча ударом с центра поля.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 сентября в 15:31
да, помнится такой же фокус в исполнении Аршавина
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 сентября в 14:29
Ну что и так бывает!
Baggio R.
Baggio R. ответ MopkoBHuk (раскрыть)
26 сентября в 14:20
Это был матч Суперкубка России в 2008 году
MopkoBHuk
MopkoBHuk
26 сентября в 13:55
А у нас в премьер лиге такие "фокусы" вратарь делал.
Аршавин вроде тогда Локомотиву забил, в воротах был Левинец Кстати, до того момента довольно неплохо себя проявлял.
Вот вам и уровни футбола
Leha-ha50
Leha-ha50
26 сентября в 13:53
Глупенький голешник получился.
ОПС
ОПС
26 сентября в 13:46
Вратарь прохлопал ушами. Это футбол.
mihaluch
mihaluch
26 сентября в 13:38
Нечего вратарю таблом щёлкать.
ДСА
ДСА
26 сентября в 13:10
Иногда чудеса встречаются
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