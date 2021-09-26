Футболист «обокрал» вратаря на последней минуте матча. Гол дня из Лиги Один

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26 сентября 2021, 13:07

«Ипсвич» сыграл вничью с «Шеффилд Уэнсдей» в матче 9-го тура Лиги Один.

Любопытно, что футболист хозяев сумел сравнять счет довольно необычным способом, за секунды до гола его партнер по команде «обокрал» голкипера гостей.

Недавно в Ирландии форвард сравнял счёт на 124-й минуте матча ударом с центра поля.