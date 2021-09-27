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Кристиан Рамирес рассказал, почему решил получить российское гражданство

27 сентября 2021, 11:47

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал, почему решил получить российское гражданство.

Что изменилось в моей жизни после получения российского гражданства? Не могу сказать, что поменялось многое. Но сейчас мне спокойнее, наличие гражданства облегчает решение многих вопросов. Например, теперь нет необходимости оформлять визу. Я очень благодарен России за возможность стать ее гражданином!

Почему решил получить гражданство? Живу в России уже несколько лет – почувствовал, что время пришло. На самом деле, я давно хотел получить российское гражданство. Когда появилась возможность, сразу ей воспользовался. А почему нет? Это может очень пригодиться в будущем. Возможно, после завершения футбольной карьеры я продолжу работать в России, останусь здесь жить. Никогда не знаешь, как всё сложится. Поэтому я решил подтянуть русский язык и оформить гражданство.

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Все комментарии
протон
протон
27 сентября в 17:55
Ждал этой информации. Спасибо!
mat73
mat73
27 сентября в 14:14
Молодец, одним словом
Байкал-38
Байкал-38
27 сентября в 13:01
Вот они тонкости и абсурдность лимита в нынешнем виде.
Рамирес не является легионером, но не имеет право играть за сборную России! А ведь лимит собственно и задумывался, если ты не для сборной, то ты легионер. Так, же как белорусы, армяне, казахи, киргизы не легионеры.
Тут должно быть строго, не имеешь право выступать за сборную России, всё ты легионер и не важно какое второе гражданство или какой договор имеет твоя страна с Россией в политике или экономике.
КЭТиК
КЭТиК
27 сентября в 12:43
В общем получил гражданство с целью получения выкупа.
mihaluch
mihaluch
27 сентября в 12:01
Стать гражданином Путиново очень почётно.
Союзник противников
Союзник противников
27 сентября в 12:00
ПО характеру русский -бесшабашный и авантюрный.
STVA 1
STVA 1
27 сентября в 11:56
Сказал всё как есть
Ironigor
Ironigor
27 сентября в 11:52
Рамирес качественный игрок Быков , Удачи тебе Россиянин !!!)
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