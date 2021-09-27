Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал, почему решил получить российское гражданство.
Что изменилось в моей жизни после получения российского гражданства? Не могу сказать, что поменялось многое. Но сейчас мне спокойнее, наличие гражданства облегчает решение многих вопросов. Например, теперь нет необходимости оформлять визу. Я очень благодарен России за возможность стать ее гражданином!
Почему решил получить гражданство? Живу в России уже несколько лет – почувствовал, что время пришло. На самом деле, я давно хотел получить российское гражданство. Когда появилась возможность, сразу ей воспользовался. А почему нет? Это может очень пригодиться в будущем. Возможно, после завершения футбольной карьеры я продолжу работать в России, останусь здесь жить. Никогда не знаешь, как всё сложится. Поэтому я решил подтянуть русский язык и оформить гражданство.
Рамирес не является легионером, но не имеет право играть за сборную России! А ведь лимит собственно и задумывался, если ты не для сборной, то ты легионер. Так, же как белорусы, армяне, казахи, киргизы не легионеры.
Тут должно быть строго, не имеешь право выступать за сборную России, всё ты легионер и не важно какое второе гражданство или какой договор имеет твоя страна с Россией в политике или экономике.
Рамирес не является легионером, но не имеет право играть за сборную России! А ведь лимит собственно и задумывался, если ты не для сборной, то ты легионер. Так, же как белорусы, армяне, казахи, киргизы не легионеры.
Тут должно быть строго, не имеешь право выступать за сборную России, всё ты легионер и не важно какое второе гражданство или какой договор имеет твоя страна с Россией в политике или экономике.