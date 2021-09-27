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Кафанов: «Лунёв готов играть за сборную»

27 сентября 2021, 22:56

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил включение в состав команды голкипера «Байера» Андрея Лунёва.

Твердо убежден, что отсутствие игровой практики можно заменить в тренировочном процессе, если вратарь на каждую тренировку выходит как на самый важный матч своей жизни.

Если еще учесть, что и уровень партнеров в «Байере» очень высокий, то нет сомнений, что Андрей на сегодняшний день находится в хорошем состоянии и готов играть за сборную.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
28 сентября в 08:35
Зачем вызывать в сборную запасного воротчика, пусть даже из Бундеслиги?
ОПС
ОПС
28 сентября в 05:50
С каких это пор тренировки и сидение на лавке заменяют официальные матчи? Для четыре вратаря? Непонятная какая то политика.
mihaluch
mihaluch
28 сентября в 05:40
А может быть и готов.
УЕСКА
УЕСКА ответ Leha-ha50 (раскрыть)
27 сентября в 23:43
Тренеру виднее.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ УЕСКА (раскрыть)
27 сентября в 23:13
Я бы понял, если бы его вторым взяли , ну на крайняк третьим, но четвертым то.....Зачем???
Leha-ha50
Leha-ha50
27 сентября в 23:10
Четыре вратаря - это зачем??? А нападающих всего три , один из них дебютант без опыта , другой бесполезный старичок.
Чем Лантратов хуже Лунева ??? А Максименко??? На две игры четыре вратаря - это какие то новые веяния или попытка соперников удивить??? Очень непонятная тенденция . В поле играть некому , а в воротах "частокол". И наверняка в обоих матчах играть будет Гильерме. Так что очень загадочная ситуация у нас с вратарями.
Всем здоровья.
УЕСКА
УЕСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
27 сентября в 23:09
Ромеро в Монако на лавке весь сезон просидел а потом довел Аргентину до финала на Чемпионате мира. Игровая практика для вратаря это не настолько важно как для полевого игрока. Если вратарь хороший то он всегда сможет выйти и показать свой уровень. Раз Лунева позвали в такой клуб как Байер то значит он сильный вратарь.
протон
протон
27 сентября в 23:03
Чтобы играть в сборной, даже просто вызываться, Лунёву нужна постоянная игровая практика, а если он в Байере будет на лавке сидеть, то ....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
27 сентября в 23:01
Это что то новое в тренерской практике. Оказывается просиживание на лавке Лунева и участие только в тренировках позволяет играть за сборную. О какой сборной идет речь? Он ни одной игры в Байере не сыграл
Leha-ha50
Leha-ha50
27 сентября в 23:01
Спроси любого с практикой и он ответит, что тоже готов.
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