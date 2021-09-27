Кафанов: «Лунёв готов играть за сборную»

Тренер вратарей сборной России объяснил включение в состав команды голкипера «Байера» .

Твердо убежден, что отсутствие игровой практики можно заменить в тренировочном процессе, если вратарь на каждую тренировку выходит как на самый важный матч своей жизни.

Если еще учесть, что и уровень партнеров в «Байере» очень высокий, то нет сомнений, что Андрей на сегодняшний день находится в хорошем состоянии и готов играть за сборную.