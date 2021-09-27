Широков: «„Краснодар“ привык ныть, строить из себя бедных и несчастных»

Бывший игрок «Спартака» прокомментировал высказывание генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе после матча 9-го тура РПЛ с «Сочи».

Я в «Краснодаре» 15 лет назад играл. Конечно, я не помню случаев, когда команду засуживали бы. Не согласен с тем, что клубы из регионов судят как-то по-другому, арбитры обслуживают всех одинаково.

Хашиг говорит о давлении Безбородова своим авторитетом: он там сидел и слушал, что ли? Пусть тогда предъявляет какие-то факты, а без них обвинения голословные.

«Краснодар» привык ныть, строить из себя бедных и несчастных, придумывать, что все их убивают. Совсем не согласен, что «Сочи» – команда из Петербурга.