Широков: «„Краснодар“ привык ныть, строить из себя бедных и несчастных»

Бывший игрок «Спартака» Роман Широков прокомментировал высказывание генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе после матча 9-го тура РПЛ с «Сочи».
Я в «Краснодаре» 15 лет назад играл. Конечно, я не помню случаев, когда команду засуживали бы. Не согласен с тем, что клубы из регионов судят как-то по-другому, арбитры обслуживают всех одинаково.
Хашиг говорит о давлении Безбородова своим авторитетом: он там сидел и слушал, что ли? Пусть тогда предъявляет какие-то факты, а без них обвинения голословные.
«Краснодар» привык ныть, строить из себя бедных и несчастных, придумывать, что все их убивают. Совсем не согласен, что «Сочи» – команда из Петербурга.
Каких 15 лет?! играл ты там в 14-15гг. Совсем пропил все мозги. А 15 лет назад ФК Краснодар еще не существовал в природе!
Каких 15 лет?! играл ты там в 14-15гг. Совсем пропил все мозги. А 15 лет назад ФК Краснодар еще не существовал в природе!
Из биографии Широкова видим:
-воспитанник торпедовской и ЦСКАвской школ,
-играл за Цска в общей сложности 4 года, Краснодар (2 года), Зенит (6 лет в самом расцвете сил!), кроме этого - Торпедо, Сатурн, Химки, Рубин итд еще по мелочи...
-за Спартак играл неполных 2 года,
-закончил игровую карьеру в родном Цска.
Но при этом ОН БЫВШИЙ ИГРОК СПАРТАКА.
Почему не Зенит? не Цска? Или такая афиша не звучит, не привлекает интереса публики?
Из биографии Широкова видим:
-воспитанник торпедовской и ЦСКАвской школ,
-играл за Цска в общей сложности 4 года, Краснодар (2 года), Зенит (6 лет в самом расцвете сил!), кроме этого - Торпедо, Сатурн, Химки, Рубин итд еще по мелочи...
-за Спартак играл неполных 2 года,
-закончил игровую карьеру в родном Цска.
Но при этом ОН БЫВШИЙ ИГРОК СПАРТАКА.
Почему не Зенит? не Цска? Или такая афиша не звучит, не привлекает интереса публики?
Судьи свистят в зависимости от текущей ситуации. Надо засудить - засудят любую команду. И все в угоду Газпрому.
Судьи свистят в зависимости от текущей ситуации. Надо засудить - засудят любую команду. И все в угоду Газпрому.
И с географией у тебя проблемы, Рома. Хотя, зачем футболисту география, водитель везде довезёт..
И с географией у тебя проблемы, Рома. Хотя, зачем футболисту география, водитель везде довезёт..