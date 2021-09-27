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Широков: «„Краснодар“ привык ныть, строить из себя бедных и несчастных»

27 сентября 2021, 23:10
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Роман Широков прокомментировал высказывание генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе после матча 9-го тура РПЛ с «Сочи».

Я в «Краснодаре» 15 лет назад играл. Конечно, я не помню случаев, когда команду засуживали бы. Не согласен с тем, что клубы из регионов судят как-то по-другому, арбитры обслуживают всех одинаково.

Хашиг говорит о давлении Безбородова своим авторитетом: он там сидел и слушал, что ли? Пусть тогда предъявляет какие-то факты, а без них обвинения голословные.

«Краснодар» привык ныть, строить из себя бедных и несчастных, придумывать, что все их убивают. Совсем не согласен, что «Сочи» – команда из Петербурга.

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
28 сентября в 18:14
И это говорит самовлюбленный под..Онок ,ломающий носы ? Коротка память у подбных индивидуумов, забыл как приветствали и принимали в Краснодаре.
13 RUS
13 RUS
28 сентября в 12:53
Попализ газ мясовский вылез😅
Рязань 062
Рязань 062
28 сентября в 12:41
А чего ныть то? Сразу бутцой в голову и все...так ведь, Широков?
Сп62
Сп62
28 сентября в 10:50
Больше всего он скандалил и качал права именно в Зените.
Kolymchanin
Kolymchanin
28 сентября в 10:11
А он разве не сидит?
ermak6848
ermak6848
28 сентября в 09:46
Это ты футбольный хулиган широков ноешь, про тебя уже все и забыли, а ты пиаришься ...
mat73
mat73
28 сентября в 09:46
...Я в «Краснодаре» 15 лет назад играл...
Каких 15 лет?! играл ты там в 14-15гг. Совсем пропил все мозги. А 15 лет назад ФК Краснодар еще не существовал в природе!
mat73
mat73
28 сентября в 09:42
Вот мне интересна логика авторов всяких - "Бывший игрок «Спартака» Роман Широков..."
Из биографии Широкова видим:
-воспитанник торпедовской и ЦСКАвской школ,
-играл за Цска в общей сложности 4 года, Краснодар (2 года), Зенит (6 лет в самом расцвете сил!), кроме этого - Торпедо, Сатурн, Химки, Рубин итд еще по мелочи...
-за Спартак играл неполных 2 года,
-закончил игровую карьеру в родном Цска.
Но при этом ОН БЫВШИЙ ИГРОК СПАРТАКА.
Почему не Зенит? не Цска? Или такая афиша не звучит, не привлекает интереса публики?
RaulitoS
RaulitoS
28 сентября в 09:38
    Alice Tracy
    Alice Tracy ответ Великолепный камерунец (раскрыть)
    28 сентября в 09:37
    А как иначе? В противном случае не будут читать и комментировать, уменьшится посещаемость и цитируемость сайта и админам и авторам придется - о, ужас!!! - работать по-настоящему. Поэтому не знаешь, что делать с мячом - отдай Гаврилову ©, не знаешь, что написать - приплетай Спартак и Зарему.
    kts99
    kts99
    28 сентября в 08:46, ред.
    Гопник говорить умеет ?
    Adolf33
    Adolf33
    28 сентября в 08:37, ред.
    Не надо ссорится и вспоминать Федуна, Гинера и т.д. ВСЕ тренеры или владельцы клубов РПЛ возмущались судейским произволом. ВСЕ! За исключением клубов Газпрома. Вот и все, что нужно знать.
    Судьи свистят в зависимости от текущей ситуации. Надо засудить - засудят любую команду. И все в угоду Газпрому.
    Великолепный камерунец
    Великолепный камерунец
    28 сентября в 06:10
    Бывший игрок «Спартака» Роман Широков(С) ну да. ну да. он такой же бывший игрок цска, химок, рубина. однако упомянули именно спартак) стоит добавить что вседозволенности и хамства данный субъект набрался там, где провел большую часть карьеры, 6 лет. это конечно в зените.
    ОПС
    ОПС
    28 сентября в 05:52
    Каждый ноет по своему.
    YVG
    YVG
    28 сентября в 05:30
    Широков по-спартаковски так выразился, не зря там играл, а скорее присутствовал.
    Caniggia
    Caniggia
    28 сентября в 05:23
    Высказывание Широкова не может касаться Краснодара в общем. Оно применимо лишь к товарищу Хашигу, который соответствует его словам.
    beefs
    beefs
    28 сентября в 05:03
    Отблагодарил, так отблагодарил...
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    28 сентября в 04:41
    Бывший игрок Спартака...ну да...который большую часть карьеры провел в Зените..
    СЫН ДЕДА
    СЫН ДЕДА ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    28 сентября в 01:43
    После игры? Надеюсь - радостно.
    СЫН ДЕДА
    СЫН ДЕДА ответ второй (раскрыть)
    28 сентября в 01:21
      второй
      второй ответ СЫН ДЕДА (раскрыть)
      28 сентября в 01:02
      А Вы географ,тогда объясните где Сочи и где Санкт-Петербург!!!!
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      28 сентября в 00:49
      Интересно как они будут ныть после игры с нами!?
      СЫН ДЕДА
      СЫН ДЕДА
      28 сентября в 00:47
      Совсем не согласен, что «Сочи» – команда из Петербурга.
      И с географией у тебя проблемы, Рома. Хотя, зачем футболисту география, водитель везде довезёт..
      -Хостинский-
      -Хостинский-
      28 сентября в 00:41, ред.
      И это говорит человек который не давно избил судью . Вот Широков ныл в суде , что у него нет денег , не сажайте меня . А Краснодар добивается адекватного судейства и только
      faneng
      faneng
      28 сентября в 00:39, ред.
      Кто такой вообще Широков? Я такого человека не знаю.
      Futurista
      Futurista ответ ZIBO rock (раскрыть)
      27 сентября в 23:53
      Это другое)...
      valt134
      valt134
      27 сентября в 23:45
      Забыл АЛКАШ как ему трибуны Краснодарские аплодировали и сам С. Н. Галицкий хвалил и ставил его в пример. И как уже подметили 15 лет назад он не мог в Краснодаре играть. Тогда ФК Краснодар ещё попросту не было. Тяжело, видать, из запоя выходить...
      Дудинчанин
      Дудинчанин
      27 сентября в 23:44
      . Не согласен с тем, что клубы из регионов судят как-то по-другому, арбитры обслуживают всех одинаково. И после этих слов судья лешился зубов))))
      112910415
      112910415
      27 сентября в 23:37
      вот не любит он Краснодар ...
      Artem Grunis
      Artem Grunis
      27 сентября в 23:35
      Этот черт уже откинулся?
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