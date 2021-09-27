ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Степашин: «„Динамо“ нужен сильный нападающий»

27 сентября 2021, 15:00

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин оценил последние матчи московского клуба в Российской Премьер-Лиге.

Я, конечно, доволен тем футболом, который сейчас показывает «Динамо». Думаю, все довольны. Последняя игра против «Рубина» была острой и, на мой взгляд, одной из интереснейших в девятом туре. Видна рука тренера-профессионала Сандро Шварца. Усиление состава никогда не помешает, команде нужен сильный нападающий. Жаль, что сейчас травмировались Лесовой и Лаксальт.

Борьба за чемпионство? Есть «Зенит», и он сейчас сильнее. И вообще есть такое понятие – «футбольный бог».

Все новости
Динамо М
Источник: metaratings.ru
Тихонов: «Если бы кто-то стоял в очереди, Федун давно бы продал „Спартак“»
Сегодня, 12:07 Комментарии13
Джикия: «Дай бог, чтобы победная серия „Спартака“ продолжилась»
Сегодня, 11:11 Комментарии11
Бакаев — перед матчами сборной: «Я набрал хорошую форму»
Сегодня, 08:50 Комментарии13
Арсен Адамов: «Хотел бы всех поблагодарить»
Вчера, 20:07 Комментарии3
Бикфалви: «„Урал“ не хочет быть внизу турнирной таблицы»
Вчера, 16:31 Комментарии8
Деменко: «Чуда в матче „Зенит“ — „Сочи“ не произойдёт»
Вчера, 15:54 Комментарии14
Сортировать
Все комментарии
berda2003
berda2003
27 сентября в 17:20
закажи у селюка - он вам и нападающего привезёт, и втб обанкротит, и откат сделает - полный фарш...
Futurista
Futurista
27 сентября в 16:47
ABir
ABir
27 сентября в 15:48
Сильный, удачливый и недорогой нападающий никому не помешал бы
Caniggia
Caniggia
27 сентября в 15:39
Свои сильные растут - Грулёв и, особенно, Тюкавин.
112910415
112910415
27 сентября в 15:37
тогда купите его
Cat01
Cat01
27 сентября в 15:26
Надо искать срочно
Храневец
Храневец
27 сентября в 15:15
Есть один сильный на примете ,но он сейчас в Фиорентине !!!!!!!!!!!
КЭТиК
КЭТиК
27 сентября в 15:12
Нужно еще денег вложить.
Leha-ha50
Leha-ha50
27 сентября в 15:08
В первую очередь надо у Шварца спросить , что ему нужно???
STVA 1
STVA 1 ответ Союзник противников (раскрыть)
27 сентября в 15:07
Настоящий "дипломат" (((
Союзник противников
Союзник противников
27 сентября в 15:06, ред.
Кого тебе ещё надо? Расти своих,или уже крест на молодёжи поставить решили?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100