Степашин: «„Динамо“ нужен сильный нападающий»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин оценил последние матчи московского клуба в Российской Премьер-Лиге.

Я, конечно, доволен тем футболом, который сейчас показывает «Динамо». Думаю, все довольны. Последняя игра против «Рубина» была острой и, на мой взгляд, одной из интереснейших в девятом туре. Видна рука тренера-профессионала Сандро Шварца. Усиление состава никогда не помешает, команде нужен сильный нападающий. Жаль, что сейчас травмировались Лесовой и Лаксальт.

Борьба за чемпионство? Есть «Зенит», и он сейчас сильнее. И вообще есть такое понятие – «футбольный бог».