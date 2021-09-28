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Магуайр выбыл на две недели. Шоу может сыграть с «Вильярреалом»

28 сентября 2021, 16:11
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Защитники «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр и Люк Шоу не тренируются с командой перед матчем Лиги чемпионов против «Вильярреала».

Напомним, что оба игрока были заменены в матче АПЛ с «Астон Виллой» (0:1) 25 сентября. Магуайр вынужден пропустить около двух недель из-за повреждения голени.

В свою очередь Шоу может вернуться в строй к завтрашнему матчу.

Встреча МЮ — «Вильярреал» состоится 29 сентября, начало – в 22:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что к возобновлению тренировок близок один из форвардов МЮ.

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Все комментарии
galem72
galem72
29 сентября в 10:45
С одной стороны я хочу победы Юнайтед, но с другой, более весомой стороны, — отставки норвега.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
28 сентября в 19:53
Прошло четыре месяца с той роковой ночи в Гданьске, когда Вильярреал выиграл со счетом 11:10 в серии пенальти после напряженной ничьей 1:1, вратарь Джеронимо Рулли забил свой пенальти, а затем отразил удар Давида Де Хеа на противоположном счете в необычайном финише. Это гарантировало клубу первый европейский трофей, место в Лиге чемпионов и еще один успех экс-тренеру Арсенала Унаи Эмери. Эти две команды впоследствии были объединены в группу F, и теперь Юнайтед нуждаeтся в победе после того, как две недели назад потерпел унылое поражение от Янг Бойз в Швейцарии.
Криштиану Роналду забил в своем возвращении в Лигу чемпионов, но Аарон Ван-Биссака был удален с поля, а Муми Нгамалеу сравнял счет, прежде чем из-за ошибки вышедшего на замену Джесси Лингарда впустил Джордана Сибатчеу в качестве опоздавшего победителя. Магуайр большая потеря для МЮ. В этом году особенно Вильярреал очень любит играть в ничью. Посмотрим что будет. "Желтая субмарина" в конце группового этапа может быть "захочет погружаться" в Лигу Европы, где комфортнее)). Но даст бой однозначно, и в этом матче все возможно...
протон
протон
28 сентября в 17:50
После этих бирмингемских костоломов Мага и прошлый раз вылетел.Бездари футбольные убирают любой ценой ,иначе им ничего не светит.
mihaluch
mihaluch
28 сентября в 16:36
МЮ своём поле отдаст всё для победы.
КЭТиК
КЭТиК
28 сентября в 16:13
Тем проще Вильяреалу будет взять очки.
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