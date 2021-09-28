Магуайр выбыл на две недели. Шоу может сыграть с «Вильярреалом»

Защитники «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр и Люк Шоу не тренируются с командой перед матчем Лиги чемпионов против «Вильярреала».
Напомним, что оба игрока были заменены в матче АПЛ с «Астон Виллой» (0:1) 25 сентября. Магуайр вынужден пропустить около двух недель из-за повреждения голени.
В свою очередь Шоу может вернуться в строй к завтрашнему матчу.
Встреча МЮ — «Вильярреал» состоится 29 сентября, начало – в 22:00 по московскому времени.
Ранее стало известно, что к возобновлению тренировок близок один из форвардов МЮ.
Криштиану Роналду забил в своем возвращении в Лигу чемпионов, но Аарон Ван-Биссака был удален с поля, а Муми Нгамалеу сравнял счет, прежде чем из-за ошибки вышедшего на замену Джесси Лингарда впустил Джордана Сибатчеу в качестве опоздавшего победителя. Магуайр большая потеря для МЮ. В этом году особенно Вильярреал очень любит играть в ничью. Посмотрим что будет. "Желтая субмарина" в конце группового этапа может быть "захочет погружаться" в Лигу Европы, где комфортнее)). Но даст бой однозначно, и в этом матче все возможно...
Криштиану Роналду забил в своем возвращении в Лигу чемпионов, но Аарон Ван-Биссака был удален с поля, а Муми Нгамалеу сравнял счет, прежде чем из-за ошибки вышедшего на замену Джесси Лингарда впустил Джордана Сибатчеу в качестве опоздавшего победителя. Магуайр большая потеря для МЮ. В этом году особенно Вильярреал очень любит играть в ничью. Посмотрим что будет. "Желтая субмарина" в конце группового этапа может быть "захочет погружаться" в Лигу Европы, где комфортнее)). Но даст бой однозначно, и в этом матче все возможно...