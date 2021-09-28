Магуайр выбыл на две недели. Шоу может сыграть с «Вильярреалом»

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28 сентября 2021, 16:11

Защитники «Манчестер Юнайтед» и не тренируются с командой перед матчем Лиги чемпионов против «Вильярреала».

Напомним, что оба игрока были заменены в матче АПЛ с «Астон Виллой» (0:1) 25 сентября. Магуайр вынужден пропустить около двух недель из-за повреждения голени.

В свою очередь Шоу может вернуться в строй к завтрашнему матчу.

Встреча МЮ — «Вильярреал» состоится 29 сентября, начало – в 22:00 по московскому времени.