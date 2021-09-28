Канте заразился коронавирусом

Стало известно, почему полузащитник «Челси» Нголо Канте не сможет сыграть против «Ювентуса».
Футболист заболел коронавирусом. Француз уже отправился на карантин.
Напомним, что только недавно Канте восстановился после травмы.
Стало известно, почему полузащитник «Челси» Нголо Канте не сможет сыграть против «Ювентуса».
Футболист заболел коронавирусом. Француз уже отправился на карантин.
Напомним, что только недавно Канте восстановился после травмы.
А Нголо скорейшего выздоровления и без последствий.
А Нголо скорейшего выздоровления и без последствий.