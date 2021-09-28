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Канте заразился коронавирусом

28 сентября 2021, 17:52

Стало известно, почему полузащитник «Челси» Нголо Канте не сможет сыграть против «Ювентуса».

Футболист заболел коронавирусом. Француз уже отправился на карантин.

Напомним, что только недавно Канте восстановился после травмы.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Futurista (раскрыть)
29 сентября в 21:10
эти учёные получают зарплату и находятся на иждивении у фармацевтов. Мне нравится как ещё и СМИ преподносят эту болезнь.величая её Пандемией. Я чего то трупов на улице не вижу от этой болезни.Онкология вот чума 20-21 века,а не какой то грипп.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ David Young (раскрыть)
29 сентября в 21:07
этот коммент создаёт впечатление,что Нголо то ли в реанимации, то ли в морге.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
29 сентября в 21:04
их же всех вроде бы обязали вакцинироваться!!!! Надо играть в маске и перчатках.
КЭТиК
КЭТиК
28 сентября в 20:48
Не самая громкая новость.
zsb1961
zsb1961
28 сентября в 20:12
Через пару недель вернётся в строй!
Djebrael
Djebrael
28 сентября в 18:52
Здоровья...и чтобы без последствий
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
28 сентября в 18:50
Скорейшего выздоровления.
311
311
28 сентября в 18:33
В самое неподходящее время заболел. Здоровья, надеюсь быстро поправится!
Futurista
Futurista ответ Союзник противников (раскрыть)
28 сентября в 18:19
Ученые из США, Великобритании и Португалии выяснили, что коронавирус отнимает более 10 потенциальных лет жизни человека...
Союзник противников
Союзник противников
28 сентября в 18:09
Для этих жеребцов это как для меня насморк,лишь бв сидел и режим не нарушал,иначе...
Leha-ha50
Leha-ha50
28 сентября в 18:08
Существенная потеря для Челси.
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь
28 сентября в 18:06
Канте легко его поборет, как в одиночку поборол МС в финале ЛЧ.
Cat01
Cat01
28 сентября в 18:01
Здоровье прежде всего
Ironigor
Ironigor
28 сентября в 17:58
Очень ощутимая потеря для Челси.
А Нголо скорейшего выздоровления и без последствий.
David Young
David Young
28 сентября в 17:57
Печальная новость, желаю чтобы болезнь прошла легко и не принесла особых проблем.
feris1
feris1
28 сентября в 17:56
Скорейшего выздоровления Нголо!
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