Канте заразился коронавирусом

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28 сентября 2021, 17:52

Стало известно, почему полузащитник «Челси» не сможет сыграть против «Ювентуса».

Футболист заболел коронавирусом. Француз уже отправился на карантин.

Напомним, что только недавно Канте восстановился после травмы.