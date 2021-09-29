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Колосков: «Я бы сейчас не переоценивал достижений „Шерифа“»

29 сентября 2021, 11:56
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)ШерифМатч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу «Шерифа» над «Реалом» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Нельзя сказать, что «Шериф» укомплектован лучше, чем «Реал» и «Шахтёр». Все дело в подготовке. Молдаване великолепно готовы физически и тактически, чего не скажешь об их соперниках. Игроки знают, что делать. Тилль, который играл у нас в «Тамбове», забивает решающий мяч! У «Шахтёра» присутствовал элемент высокомерия, в Мадриде была такая же картина. Я бы сейчас не переоценивал достижений «Шерифа». Надо дождаться окончания цикла. Посмотрим, что будет с ними, когда «Реал» и «Шахтёр» наберут оптимальную форму.

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Все комментарии
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
30 сентября в 00:36
Во бред то.
А без Колоскова мы не знаем что Шериф хуже укомплектован
протон
протон
29 сентября в 17:25
Шериф уже выступил лучше чем звенит за последние 2 года включая начавшийся,допускаю,что они больше ни одного очка не наберут,при этом,сравним ка вкрячиваемые средства!)
sv_1969
sv_1969
29 сентября в 12:37
Дед тронулся: Нельзя сказать, что «Шериф» укомплектован лучше, чем «Реал» и «Шахтёр».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1282921/koloskov-vyacheslav

А об этом кто-то подумал?
Вoлхв
Вoлхв
29 сентября в 12:31
Посмотрим, что будет в итоге....
LOpp
LOpp
29 сентября в 12:13
Рейтинг УЕФА: «Шериф» набрал почти в два раза больше очков, чем все клубы из России


один молдавский Шериф утер нос всему российскому футболу с его лимитом и "эффективными" управленцами.
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 12:12
Да,"Шериф" в итоге закончит так же,как и все Витькины команды(БАТЭ,ЦСКА),но свой след в истории он оставил и порадовал болельщиков.А что,мы должны,как питерманы,радоваться "хорошей игре с "Челси",закончившейся поражением?.Кстати,это ответ на крики "Неча делать в ЛЧ"! Так тем турнир и интересен,что НИКТО обыгрывает время от времени ГЕГЕМОНОВ.Поэтому гегемоны порешили создать свой клуб,чтобы время от времени пе получать от "смердов" пинок по заносчивым яйцам.
1bear
1bear
29 сентября в 12:05, ред.
ох уж эти"почётные"...вначале загубили футбол у нас,а сейчас с умным видом рассуждают...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 сентября в 12:04
Шериф просто Монстр...
mihaluch
mihaluch
29 сентября в 12:04
Проиграют да и всё.
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