Колосков: «Я бы сейчас не переоценивал достижений „Шерифа“»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу «Шерифа» над «Реалом» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Нельзя сказать, что «Шериф» укомплектован лучше, чем «Реал» и «Шахтёр». Все дело в подготовке. Молдаване великолепно готовы физически и тактически, чего не скажешь об их соперниках. Игроки знают, что делать. Тилль, который играл у нас в «Тамбове», забивает решающий мяч! У «Шахтёра» присутствовал элемент высокомерия, в Мадриде была такая же картина. Я бы сейчас не переоценивал достижений «Шерифа». Надо дождаться окончания цикла. Посмотрим, что будет с ними, когда «Реал» и «Шахтёр» наберут оптимальную форму.