Два клуба АПЛ претендуют на Брозовича

По данным Gazzetta dello Sport, сразу два топ-клуба АПЛ претендуют на полузащитника «Интера» Марцело Брозовича.
Действующий контракт хавбека с миланским клубом рассчитан до лета 2022 года, стороны пока не могут согласовать пролонгацию договора.
Сообщается, что главными претендентами на Марцело в данный момент являются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Участники КП, которые хотели играть в группе "без призов", попав в обычную группу, превращают её в группу "точный счёт" для всех участников.
И участники КП, которые хотели играть а группе "без призов", попав в обычную группу, видят её, как группа точный счёт... Второй вариант более реалистичен...
Так как, жалобы по этому поводу только от тех, кто реально хотел играть в группе, "без призов", sv_1969, STVA 1, shlomo2, Q-J-G.....
Участники КП, которые хотели играть в группе "без призов", попав в обычную группу, превращают её в группу "точный счёт" для всех участников.
И участники КП, которые хотели играть а группе "без призов", попав в обычную группу, видят её, как группа точный счёт... Второй вариант более реалистичен...
Так как, жалобы по этому поводу только от тех, кто реально хотел играть в группе, "без призов", sv_1969, STVA 1, shlomo2, Q-J-G.....