Два клуба АПЛ претендуют на Брозовича

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01 октября 2021, 11:08

По данным Gazzetta dello Sport, сразу два топ-клуба АПЛ претендуют на полузащитника «Интера» .

Действующий контракт хавбека с миланским клубом рассчитан до лета 2022 года, стороны пока не могут согласовать пролонгацию договора.

Сообщается, что главными претендентами на Марцело в данный момент являются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».