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Два клуба АПЛ претендуют на Брозовича

01 октября 2021, 11:08

По данным Gazzetta dello Sport, сразу два топ-клуба АПЛ претендуют на полузащитника «Интера» Марцело Брозовича.

Действующий контракт хавбека с миланским клубом рассчитан до лета 2022 года, стороны пока не могут согласовать пролонгацию договора.

Сообщается, что главными претендентами на Марцело в данный момент являются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

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Djebrael
Djebrael
01 октября в 12:08
Посмотрим чем все это дело закончится...
Q-J-G
Q-J-G ответ alexgurzan (раскрыть)
01 октября в 11:24, ред.
Есть два варианта...
Участники КП, которые хотели играть в группе "без призов", попав в обычную группу, превращают её в группу "точный счёт" для всех участников.

И участники КП, которые хотели играть а группе "без призов", попав в обычную группу, видят её, как группа точный счёт... Второй вариант более реалистичен...
Так как, жалобы по этому поводу только от тех, кто реально хотел играть в группе, "без призов", sv_1969, STVA 1, shlomo2, Q-J-G.....
alexgurzan
alexgurzan ответ sv_1969 (раскрыть)
01 октября в 11:18
Есть возможность прислать скриншот "главной"?
sv_1969
sv_1969 ответ alexgurzan (раскрыть)
01 октября в 11:12
У меня на главной висят как ставки на счет но если нажать на матч то появляются кэфы
Антон Белянкин
Антон Белянкин
01 октября в 11:10
В Ливерпуле возможностей больше.
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