Гвардиола хочет опередить «Баварию» в подписании Вирца

Английский «Манчестер Сити» хочет приобрести полузащитника «Байера» Флориана Вирца. В игроке лично заинтересован наставник «горожан» Хосеп Гвардиола. Испанец хочет опередить немецкую «Баварию», которая лидирует в гонке за подписание молодого таланта.
«Байер» оценивает своего полузащитника минимум в 90 млн евро, хотя ранее называлась другая сумма.
18-летний атакующий полузащитник стал самым молодым игроком Леверкузена, когда он дебютировал во взрослой команде ближе к концу сезона 2019/20, и с тех пор он только набирал силу. Вирц забил восемь голов и восемь передач в прошлом сезоне, и, похоже, на этот раз он побьет этот результат, поскольку у него уже есть пять голов и четыре передачи всего за шесть игр! Вот так надо трудиться, люблю я таких. Молодец!
18-летний атакующий полузащитник стал самым молодым игроком Леверкузена, когда он дебютировал во взрослой команде ближе к концу сезона 2019/20, и с тех пор он только набирал силу. Вирц забил восемь голов и восемь передач в прошлом сезоне, и, похоже, на этот раз он побьет этот результат, поскольку у него уже есть пять голов и четыре передачи всего за шесть игр! Вот так надо трудиться, люблю я таких. Молодец!