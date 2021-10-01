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Гвардиола хочет опередить «Баварию» в подписании Вирца

01 октября 2021, 11:13

Английский «Манчестер Сити» хочет приобрести полузащитника «Байера» Флориана Вирца. В игроке лично заинтересован наставник «горожан» Хосеп Гвардиола. Испанец хочет опередить немецкую «Баварию», которая лидирует в гонке за подписание молодого таланта.

«Байер» оценивает своего полузащитника минимум в 90 млн евро, хотя ранее называлась другая сумма.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
01 октября в 14:05, ред.
Манчестер Сити усиленно разыскивает вундеркинда Байер Леверкузен Флориана Вирца. Трансферное окно закрылось всего несколько недель назад, но внимание уже было обращено на то, что предстоящие окна могут принести Сити кого-то. Вирц, штурмом взял Бундеслигу за последний год, является последним игроком, к которому команда Пепа Гвардиолы проявляет интерес.
18-летний атакующий полузащитник стал самым молодым игроком Леверкузена, когда он дебютировал во взрослой команде ближе к концу сезона 2019/20, и с тех пор он только набирал силу. Вирц забил восемь голов и восемь передач в прошлом сезоне, и, похоже, на этот раз он побьет этот результат, поскольку у него уже есть пять голов и четыре передачи всего за шесть игр! Вот так надо трудиться, люблю я таких. Молодец!
ДАША Д
ДАША Д
01 октября в 12:58
Если Сити потянет такую сумму, то игрок их.
marut
marut
01 октября в 12:02
Пусть попробует это сделать
beefs
beefs
01 октября в 11:16
Хосеп знает что делает...
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