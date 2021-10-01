Гвардиола хочет опередить «Баварию» в подписании Вирца

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01 октября 2021, 11:13

Английский «Манчестер Сити» хочет приобрести полузащитника «Байера» . В игроке лично заинтересован наставник «горожан» Хосеп Гвардиола. Испанец хочет опередить немецкую «Баварию», которая лидирует в гонке за подписание молодого таланта.

«Байер» оценивает своего полузащитника минимум в 90 млн евро, хотя ранее называлась другая сумма.