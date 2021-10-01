Вернер недоволен своим положением в «Челси». Он может покинуть клуб .

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01 октября 2021, 11:42

Как сообщает источник, нападающий «Челси» недоволен своим положением в команде.

Если ситуация не изменится в ближайшее время, то немецкий футболист попросит руководство лондонского клуба о трансфере.

Последней каплей недовольства для Вернера стал матч группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1). В той игре главный тренер «Челси» Томас Тухель использовал все пять замен, но Тимо всё равно остался на скамейке запасных.