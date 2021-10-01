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Вернер недоволен своим положением в «Челси». Он может покинуть клуб

01 октября 2021, 11:42

Как сообщает источник, нападающий «Челси» Тимо Вернер недоволен своим положением в команде.

Если ситуация не изменится в ближайшее время, то немецкий футболист попросит руководство лондонского клуба о трансфере.

Последней каплей недовольства для Вернера стал матч группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1). В той игре главный тренер «Челси» Томас Тухель использовал все пять замен, но Тимо всё равно остался на скамейке запасных.

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Все комментарии
протон
протон
01 октября в 20:53
С его точностью может уйти в перезапуск звёздных войн играть штурмовика
Ironigor
Ironigor
01 октября в 13:17, ред.
Вернер недоволен своим положением в «Челси». Он может покинуть клуб .
Очень правильное недовольство, только вот это недовольство взаимно с недовольством игры самого Вернера, главного тренера Тухеля и я думаю всех болельщиков Челси !!! И вообще, откуда взялась у него эта звёздность , с чего, с каких заслуг ??? Чтобы быть в основе команды нужно играть за команду и вкладываться в каждой игре, что совсем не видно со стороны самого Вернера. С такой игрой и самоотдачей ему нужно ещё очень много работать, чтобы быть востребованым в любой другой команде. А ходить по полю и губить голевые моменты, для такого клуба как Челси очень накладно . Пожалуй если он покинет клуб, это будет огромная польза для Челси, заодно разгрузят финансовую ведомость. Так что пусть уходит и чем раньше тем лучше для Челси.
Вот только вопрос, а куда и кому он такой нужен.
В любом случае пожелаю ему Успехов и пусть работает над собой. Всем Добра !!!
311
311
01 октября в 12:59
А игрой своей доволен?)
кристина бораз
кристина бораз
01 октября в 12:31
Недоволен он млять...а мы все очень довольны его игрой
asraeil
asraeil
01 октября в 11:49
Ну пусть ищет себе клуб
drug01
drug01
01 октября в 11:45
Бывает всякое
Против ЦСКА
Против ЦСКА
01 октября в 11:45
Такое часто бывает
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