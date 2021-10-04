«Барселона» может вернуть Санчеса

Каталонская «Барселона» рассматривает вариант возвращения в клуб нападающего «Интера» Алексиса Санчеса. 32-летний чилийский игрок несчастлив в Милане и хотел бы сменить клубную прописку. «Сине-гранатовые» могут взять игрока зимой в аренду с возможностью выкупа следующим летом. Санчесу интересен такой переезд. Он уже попросил своего агента изучить подробно такую возможность.
В чилийце «Барселона», которая проводит очень слабый сезон, видит реальное усиление состава.
Непонятно что происходит в Барселоне!? Отпустили Суареса с отмазкой что типо уже старый,а теперь притендуют то на 35 летнего Кавани, то на 32 летнего Санчеса
Просто возмите нормального тренера, который сможет выстроить новую, молодую команду...пусть вы потратите на это пару сезонов, но потом снова вернетесь конкурентоспособными!
Ну а если такк сильно нужен нап, постарайтесь подписать Икарди, Жерар Морено,
Непонятно что происходит в Барселоне!? Отпустили Суареса с отмазкой что типо уже старый,а теперь притендуют то на 35 летнего Кавани, то на 32 летнего Санчеса
Просто возмите нормального тренера, который сможет выстроить новую, молодую команду...пусть вы потратите на это пару сезонов, но потом снова вернетесь конкурентоспособными!
Ну а если такк сильно нужен нап, постарайтесь подписать Икарди, Жерар Морено,