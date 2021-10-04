«Барселона» может вернуть Санчеса

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вчера, 21:35

Каталонская «Барселона» рассматривает вариант возвращения в клуб нападающего «Интера» . 32-летний чилийский игрок несчастлив в Милане и хотел бы сменить клубную прописку. «Сине-гранатовые» могут взять игрока зимой в аренду с возможностью выкупа следующим летом. Санчесу интересен такой переезд. Он уже попросил своего агента изучить подробно такую возможность.

В чилийце «Барселона», которая проводит очень слабый сезон, видит реальное усиление состава.