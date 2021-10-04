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«Барселона» может вернуть Санчеса

вчера, 21:35

Каталонская «Барселона» рассматривает вариант возвращения в клуб нападающего «Интера» Алексиса Санчеса. 32-летний чилийский игрок несчастлив в Милане и хотел бы сменить клубную прописку. «Сине-гранатовые» могут взять игрока зимой в аренду с возможностью выкупа следующим летом. Санчесу интересен такой переезд. Он уже попросил своего агента изучить подробно такую возможность.

В чилийце «Барселона», которая проводит очень слабый сезон, видит реальное усиление состава.

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Все комментарии
Alhunah
Alhunah
сегодня в 07:58
Лучше бы на колени упали ьы перед суаресом
112910415
112910415
сегодня в 06:10
если только даром
ДСА
ДСА
сегодня в 04:54
Когда он узнает сумму зарплаты в Барселоне, то сразу передумает.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:54
Вы еще Роналдиньо уговорите вернуться в футбол....
Непонятно что происходит в Барселоне!? Отпустили Суареса с отмазкой что типо уже старый,а теперь притендуют то на 35 летнего Кавани, то на 32 летнего Санчеса
Просто возмите нормального тренера, который сможет выстроить новую, молодую команду...пусть вы потратите на это пару сезонов, но потом снова вернетесь конкурентоспособными!
Ну а если такк сильно нужен нап, постарайтесь подписать Икарди, Жерар Морено,
Верг
Верг
сегодня в 00:00
Я думал он давно в млс играет, а он в милане,ого!
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 23:01
Осталось Кокорина пригласить.(((
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:59
Им бы Суареса вернуть, но к сожалению это наверное уже невозможно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:52
Может и усилит Барсу,а может и нет!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 22:50
А может и не вернуть. Был бы толк)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:46
Это уже будет какой-то трансфер отчаяния... ну, или камбэк Санчеса
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 22:32
Если Санчес это усиление для «Барселоны», то дела видимо совсем плохи.
311
311
вчера в 22:23
Высосет последние деньги из каталонцев!)
1bear
1bear
вчера в 22:23
от отчаяния Барса готова пойти на всё,даже привлечь "сбитых лётчиков",но это вряд ли поможет
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 22:23
Это ещё зачем?
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 22:15
Санчес образца сезона 15/16 был бы лучшим игроком сейчас в Барсе. А вот нынешний...
pomor45
pomor45
вчера в 21:56
А Кокорин в Фиорентине счастлив. Его вполне устраивает соотношение зарплата/ работа.
STEPAN MARTIYNOV
STEPAN MARTIYNOV
вчера в 21:52
Это называется, очередной новостной 41.
youtomee
youtomee
вчера в 21:52
а чем текущий Санчес усилит игру Барселоны? чето непонятно
Ironigor
Ironigor ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:51
Приветствую дружище.
Я думаю это полнейшая безысходность какая-то в руководстве Барселоны. Краховая ситуация.
particular
particular
вчера в 21:45, ред.
Это уже даже не топтание на месте. Это сползание, скатывание и атрофия :(
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