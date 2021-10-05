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Агент Николича: «Марко точно покидает „Локомотив“»

вчера, 12:38

Агент главного тренера «Локомотива» Марко Николича подтвердил информацию, что сербский специалист уходит из московского клуба.

Да, Марко точно покидает «Локомотив». Говорить о новом клубе преждевременно: думаю, на 90% он не возглавит новую команду до зимы.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:22
Цорн 1 в 1 как в Спартке.
По ходу сезона продаёт ключевого игрока в центре поля Крыховяк/Фернандо
Покупает молодых, которых тренер видеть не видел, а сезон уже идёт.
Игры нет. Тренера увольняют, а вместо него ставят своего немца
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:14
Хороший тренер, без достойного предложения не останется.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 14:30
Кого же засунут на место Николича? Кто из тренеров согласится что трансферы будут без учёта его мнения? Похоже Локо превращается в Спартак.
112910415
112910415
вчера в 13:50
очень жаль, привыкли
dadrail
dadrail
вчера в 13:09
Жаль... удачи ему в дальнейшем
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:08
Удачи агенту с новым контрактом
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:49
Не знаю как паровозики но мне очень жаль, что нашу лигу покидает хороший тренер.
Рагнарёк
Рагнарёк
вчера в 12:41
Две недели назад все говорили что вот мол самый сильный тренер в лиге, а теперь уже слили.
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
вчера в 12:40
Очень жаль.. Удачи Марко!
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