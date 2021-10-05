Агент Николича: «Марко точно покидает „Локомотив“»

Агент главного тренера «Локомотива» Марко Николича подтвердил информацию, что сербский специалист уходит из московского клуба.
Да, Марко точно покидает «Локомотив». Говорить о новом клубе преждевременно: думаю, на 90% он не возглавит новую команду до зимы.
По ходу сезона продаёт ключевого игрока в центре поля Крыховяк/Фернандо
Покупает молодых, которых тренер видеть не видел, а сезон уже идёт.
Игры нет. Тренера увольняют, а вместо него ставят своего немца
По ходу сезона продаёт ключевого игрока в центре поля Крыховяк/Фернандо
Покупает молодых, которых тренер видеть не видел, а сезон уже идёт.
Игры нет. Тренера увольняют, а вместо него ставят своего немца