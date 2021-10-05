«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» поспорят за МакКенни

Источник со ссылкой на CalcioMercato сообщает, что полузащитник «Ювентуса» Уэстон МакКенни может продолжить карьеру в АПЛ.
Утверждается, что сразу два клуба АПЛ претендуют на хавбека туринского клуба.
По информации СМИ, «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» поспорят за трансфер американского хавбека. Ориентировочная трансферная стоимость МакКенни составляет 30 млн евро.
23-летний игрок изначально присоединился к Ювентусу из Шальке в 2020 году(аренда), прежде чем сделали сделку постоянным этим летом.
Он перешел в немецкую команду из молодежной академии ФК Даллас в 2016 году. В прошлом сезоне полузащитник был постоянным игроком Юве, сыграв 46 раз во всех турнирах. Это включает 18 стартов в Серии А. В этом сезоне Маккенни сыграл семь матчей, в том числе два в Лиге чемпионов против Мальмё и Челси. «Шпоры» уже давно являются поклонниками игрока. В этом случае Тоттенхэм фаворит, так мне кажется.
23-летний игрок изначально присоединился к Ювентусу из Шальке в 2020 году(аренда), прежде чем сделали сделку постоянным этим летом.
Он перешел в немецкую команду из молодежной академии ФК Даллас в 2016 году. В прошлом сезоне полузащитник был постоянным игроком Юве, сыграв 46 раз во всех турнирах. Это включает 18 стартов в Серии А. В этом сезоне Маккенни сыграл семь матчей, в том числе два в Лиге чемпионов против Мальмё и Челси. «Шпоры» уже давно являются поклонниками игрока. В этом случае Тоттенхэм фаворит, так мне кажется.