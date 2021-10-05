«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» поспорят за МакКенни

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вчера, 15:31

Источник со ссылкой на CalcioMercato сообщает, что полузащитник «Ювентуса» может продолжить карьеру в АПЛ .

Утверждается, что сразу два клуба АПЛ претендуют на хавбека туринского клуба.