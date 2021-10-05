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«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» поспорят за МакКенни

вчера, 15:31

Источник со ссылкой на CalcioMercato сообщает, что полузащитник «Ювентуса» Уэстон МакКенни может продолжить карьеру в АПЛ.

Утверждается, что сразу два клуба АПЛ претендуют на хавбека туринского клуба.

По информации СМИ, «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» поспорят за трансфер американского хавбека. Ориентировочная трансферная стоимость МакКенни составляет 30 млн евро.

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Все комментарии
fanliverpoolfan 777
fanliverpoolfan 777
вчера в 17:40
Во ржака он да же 5 млн не стоит
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:39
Пусть победят молотки!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:16, ред.
По сообщениям, Тоттенхэм и Вест Хэм заинтересованы в подписании контракта с полузащитником Ювентуса МакКенни.
23-летний игрок изначально присоединился к Ювентусу из Шальке в 2020 году(аренда), прежде чем сделали сделку постоянным этим летом.
Он перешел в немецкую команду из молодежной академии ФК Даллас в 2016 году. В прошлом сезоне полузащитник был постоянным игроком Юве, сыграв 46 раз во всех турнирах. Это включает 18 стартов в Серии А. В этом сезоне Маккенни сыграл семь матчей, в том числе два в Лиге чемпионов против Мальмё и Челси. «Шпоры» уже давно являются поклонниками игрока. В этом случае Тоттенхэм фаворит, так мне кажется.
BDA8181
BDA8181
вчера в 15:35
Как уже привычно стало , что ВХЮ интересуется,интересуется а потом бац и приходят какие нить инвалиды из РПЛ ))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:32
подождем,чья возмет.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:32
Тоттенхэм поперспективнее.
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