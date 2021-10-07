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Катар потратил 200 млрд долларов на подготовку к ЧМ-2022

вчера, 09:34

Посол Катара в РФ шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани заявил, что предварительные расходы Катара на подготовку к ЧМ-2022 составляют порядка $200 млрд.

На данный момент наше государство израсходовало на организацию турнира около $200 млрд. В эту сумму входят расходы на строительство стадионов, метро, аэропортов, нового города, порта.

Мы надеемся, что сумеем организовать такой чемпионат мира, от которого весь мир будет в восторге. Хотим, чтобы Катар всегда был передовым государством, своеобразным локомотивом, показывал бы пример во всем. У нас очень широкое взаимодействие с Россией в этом направлении. Мы смотрели, как Россия организовала чемпионат мира в 2018 году, это было прекрасно, блестяще, поэтому мы стремимся к обмену опыта с Россией.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
poodle
poodle
вчера в 17:40
а как вы справитесь с жарой,вот в чём вопрос,даже если играть зимой это будет адище,не все привыкшие!
старина
старина
вчера в 13:46
Наши больше сперли,чем Катар потратил
ОПС
ОПС
вчера в 12:28
Неплохая сумма.
ДСА
ДСА
вчера в 10:15
Если наши не попадут на чемпионат мира будем болеть за Катар.
Karlnfo
Karlnfo
вчера в 09:57
самый классный чм будет
db5y87q46k2v
db5y87q46k2v
вчера в 09:55
Благо денег там шальных как 62а за баней
beefs
beefs
вчера в 09:53
сначала плохо, затем ...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:41
Шейхи денег не считают.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 09:40
Успех мундиалей во многом определяет качество выступления команд. Если сравнивать по играм, то в Бразилии ЧМ был более зрелищный чем в России
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:40
Потратили 200 а заработают 400
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