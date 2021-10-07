Катар потратил 200 млрд долларов на подготовку к ЧМ-2022

Посол Катара в РФ шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани заявил, что предварительные расходы Катара на подготовку к ЧМ -2022 составляют порядка $200 млрд.

На данный момент наше государство израсходовало на организацию турнира около $200 млрд. В эту сумму входят расходы на строительство стадионов, метро, аэропортов, нового города, порта.

Мы надеемся, что сумеем организовать такой чемпионат мира, от которого весь мир будет в восторге. Хотим, чтобы Катар всегда был передовым государством, своеобразным локомотивом, показывал бы пример во всем. У нас очень широкое взаимодействие с Россией в этом направлении. Мы смотрели, как Россия организовала чемпионат мира в 2018 году, это было прекрасно, блестяще, поэтому мы стремимся к обмену опыта с Россией.