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«Спартак» интересовался бывшим защитником «Милана» Родригесом

02 октября 2021, 15:27

Защитник «Торино» Рикардо Родригес, который известен по своим выступлениям за «Милан», мог перейти в «Спартак».

Летом московский клуб делал запрос относительно трансферной стоимости игрока. Швейцарец был одним из кандидатов на усиление линии обороны, однако не главным.

Стоит отметить, что агент Родригеса также искал своему клиенту новый клуб.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
02 октября в 16:47
В цене не сошлись
makkie
makkie
02 октября в 16:43
Ну а чего теперь прошлое ворошить?
Интересоваться можно и Месси, и Неймаром, и Терри.
Но в футболе решают состоявшиеся и успешно завершённые трансферы. К сожалению, руководство Спартака сильно подставило Руй Виторию - отсутствие усиления уже сказывается, а впереди мощны отрезок из серьезных матчей.
Ironigor
Ironigor
02 октября в 15:29
А если бы, то да , а так ... !)
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