«Спартак» интересовался бывшим защитником «Милана» Родригесом

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02 октября 2021, 15:27

Защитник «Торино» , который известен по своим выступлениям за «Милан», мог перейти в «Спартак».

Летом московский клуб делал запрос относительно трансферной стоимости игрока. Швейцарец был одним из кандидатов на усиление линии обороны, однако не главным.

Стоит отметить, что агент Родригеса также искал своему клиенту новый клуб.