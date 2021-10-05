Сульшер не будет уволен из «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время

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вчера, 21:48

останется на должности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

В последний месяц слухи активно заявляли, что норвежский специалист может быть уволен из МЮ , однако руководство «красных дьяволов» оказывает полную поддержку тренеру. В ближайшее время Сульшер точно не будет отправлен в отставку.

В последних пяти матчах во всех турнирах «Манчестер Юнайтед» проиграл трижды, вылетев из Кубка Лиги, а два из этих поражений пришлись на домашние встречи. После 7-го тура «красные дьяволы» занимают 4-е место в Английской Премьер-Лиге, отставая от лидера турнирной таблицы на 2 очка.