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Сульшер не будет уволен из «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время

вчера, 21:48

Оле-Гуннар Сульшер останется на должности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

В последний месяц слухи активно заявляли, что норвежский специалист может быть уволен из МЮ, однако руководство «красных дьяволов» оказывает полную поддержку тренеру. В ближайшее время Сульшер точно не будет отправлен в отставку.

В последних пяти матчах во всех турнирах «Манчестер Юнайтед» проиграл трижды, вылетев из Кубка Лиги, а два из этих поражений пришлись на домашние встречи. После 7-го тура «красные дьяволы» занимают 4-е место в Английской Премьер-Лиге, отставая от лидера турнирной таблицы на 2 очка.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:18
Все равно выгонят после первого круга, когда вылетят из ЛЧ и в АПЛ будут на 5-м месте.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 08:35
Конечно можно пригласить Конте,в Зидана я не верю,но так этот перец максимум на два сезона и не факт что возьмёт ЛЧ или АПЛ.Скажем так конечно какой то трофей урвать он может.но это временщик.Сульшер выбрал стратегию собака лает,а караван идёт.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 08:30
Сульшер в сравнении с Артетой - гений. Достаточно вспомнить.как выгнали Почетино за плохие результаты,теперь Шпорам бы за Конференцию зацепиться.
Роналду вроде бы сказал,не трогать Оле пока не закончу карьеру.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:39
С Сульшером АПЛ не выиграть.
112910415
112910415
сегодня в 06:20
остаться в четвёрке ему по силам
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:39
С приходом Роналду результаты ухудшились.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:49
Бывало и хуже в МЮ при Сульшере, но не уволили, не уволят и сейчас...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:37
Наверняка судить будут по итогам сезона, если конечно в середине МЮ не опустится во 2ую 10ку
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:31
Уволен не будет, будет послан.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:23
Везучий малый
протон
протон
вчера в 22:09
Сколько ещё времени надо ему?? Игра МЮ с Астон Виллой была слабейшей, Вильяреалом отстойная.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:59
Сульшер конечно внушает расположение к себе, и может вывести МЮ в четверку лучших в АПЛ. Но конкурировать с Гвардиолой, Тухелем или Клоппом ему кажется не под силу. В сложных ситуациях он просто не знает что ему делать и рассчитывает на индивидуальный класс игроков. Поэтому крупно повезло, что сейчас в составе МЮ есть Роналду, способный принести победу на последних секундах и лидер по ассистам - Поль Погба. Несомненно, Манчестер Юнайтед будет ходить в лидерах, но выиграть АПЛ или Лигу чемпионов они скорее всего с Сульшером не смогут.
311
311
вчера в 21:56
Сульшер не самый плохой специалист. МЮ в группе лидеров в чемпионате, кубок слили и бог с ним - не самый важный трофей. А Янг бойзы со всеми бывают, недооценка. Пока нет систематических проколов, а с тем и и веских причин для увольнения!)
Futurista
Futurista
вчера в 21:56
Сульшер: Не время сушить весла...
beefs
beefs
вчера в 21:50
Сульшеру опять повезло...
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