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Миранчук может покинуть «Аталанту» ближайшей зимой

06 октября 2021, 08:19

Полузащитник Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» в ближайшее трансферное окно.

Утверждается, что футболист может попросить клуб отпустить его. Причина — Алексей недоволен тем, что продолжает регулярно оставаться на скамейке запасных.

Ранее слухи связывали хавбека с итальянским грандом.

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Все комментарии
radone
radone
06 октября в 16:00
надеюсь в Милан или Наполи
h8you
h8you
06 октября в 13:34
ему нужно в какую специю в аренду
протон
протон
06 октября в 13:03
Ну у Аталанты слишком сильный состав, видимо надо было начинать с чего-то попроще
Бубнин
Бубнин
06 октября в 11:21
Пора, и так уже засиделся.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
06 октября в 11:15
В Уфу или Урал?
Союзник противников
Союзник противников ответ Hypnoz (раскрыть)
06 октября в 10:40
Сей Грандинсон был знатный франт-игрок и гвардии сержант.
Союзник противников
Союзник противников
06 октября в 10:22
Это было предсказуемо для тех,кто критиковал братьев(в период пика их карьеры)за их образ жизни.Маменькины сынки в период финансового благополучия и искусственно созданной комфортной среды.
A.S.A
A.S.A
06 октября в 10:12, ред.
Эх Лёше Лёша...не справился с запросами мистера Гасперини, а ведь когда уезжал многие, и я в том числе, верили и смотрели на этот трансфер с оптимизмом.... но, увы, игроком основы так и не стал.
Что лучше и куда переходить конечно виднее самому Алексею, но то что нужно сменить обстановку это понятно...надеюсь не потеряется и не зачахнет, а найдет в себе силы и будет работать на собой чтобы остаться в Европе и не возвращаться в РПЛ...хотя если решит вернуться, думаю Зенит приютит его.
Hypnoz
Hypnoz
06 октября в 10:11, ред.
Итальянский гранд - это бомжи ?!
112910415
112910415
06 октября в 09:56
да ещё и не отпустят ...
Q-J-G
Q-J-G
06 октября в 09:31, ред.
Для того, чтобы покинуть "Аталанту" в ближайшее трансферное окно, надо совсем "немного".......согласие руководства "Аталанты"....
А вот с этим, может возникнуть проблема, главному тренеру нужен А.Миранчук в качестве резерва, на всякий случай, от случая к случаю, и складывается мнение, что именно его для и приглашали....
Нет никакого сомнения в том, что надо уходить в команду, в которой он будет играть, пусть даже эта команда будет менее престижная, не уровня "Аталанты", но удастся ли уйти, ведь есть контракт, и надо отрабатывать согласно контракта, пусть даже и на скамейке запасных, играя от случая к случаю, минимальное количество времени, на усмотрение главного тренера....
stanichnik
stanichnik
06 октября в 09:17
Для Алексея будет выгоднее перейти в клуб с более скромными амбициями, но при этом чаще выходить на поле, чем сидеть на лавке.
drug01
drug01
06 октября в 09:02
Не пошла игра
1bear
1bear ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
06 октября в 08:58
согласен но 100 % - наши пока только во Франции могут адаптироваться ,- там проще...
shlomo2
shlomo2
06 октября в 08:46
Вот тебе бабушка и Юрьев день....:((((
Leha-ha50
Leha-ha50
06 октября в 08:43
Не под силу Алексею оказались высокий прессинг и скорости Аталанты. Алексей привык играть в РПЛ более размеренный футбол, а тут надо пахать от звонка , до звонка. Аренда или продажа напрашиваются сами собой. Уж лучше все же играть, чем лавку протирать. Алексей - это не Кокорин, лавка его явно не устраивает.
Где окажется Миранчук - это узнаем в следующее ТО.
Всем здоровья.
zooveterinar
zooveterinar
06 октября в 08:43
Это надо было зделать ,еще ближайшим летом,а не ждать зимы!!!
Caniggia
Caniggia
06 октября в 08:37
Для него это только плюс. Надо сменить обстановку и перезагрузиться. А главное постоянно играть! Пусть это будет середняк или аутсайдер Серии А. Но только не возвращаться в комфортную для себя РПЛ, где начнётся расслабон и деградация! Возвращение в колхозную лигу - это конец карьеры Миранчука!
Аксинья
Аксинья
06 октября в 08:34
Чемодан - Вокзал - Россия
Антон Белянкин
Антон Белянкин
06 октября в 08:33
Действительно стоит сменить клуб, чтобы играть. Только не стоит возвращаться в РПЛ - на этом развитие как футболиста закончится.
sv_1969
sv_1969
06 октября в 08:31
Удачи Лехе!
STVA 1
STVA 1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
06 октября в 08:29
Главное играть. А то там тоже может на лавку сесть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 октября в 08:23
Его бы в Монако к Головину!
ЮЗИК
ЮЗИК
06 октября в 08:21
Лишь бы на пользу Алексею
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