Миранчук может покинуть «Аталанту» ближайшей зимой

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06 октября 2021, 08:19

Полузащитник может покинуть «Аталанту» в ближайшее трансферное окно.

Утверждается, что футболист может попросить клуб отпустить его. Причина — Алексей недоволен тем, что продолжает регулярно оставаться на скамейке запасных.

Ранее слухи связывали хавбека с итальянским грандом.