Миранчук может покинуть «Аталанту» ближайшей зимой

Полузащитник Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» в ближайшее трансферное окно.
Утверждается, что футболист может попросить клуб отпустить его. Причина — Алексей недоволен тем, что продолжает регулярно оставаться на скамейке запасных.
Ранее слухи связывали хавбека с итальянским грандом.
А вот с этим, может возникнуть проблема, главному тренеру нужен А.Миранчук в качестве резерва, на всякий случай, от случая к случаю, и складывается мнение, что именно его для и приглашали....
Нет никакого сомнения в том, что надо уходить в команду, в которой он будет играть, пусть даже эта команда будет менее престижная, не уровня "Аталанты", но удастся ли уйти, ведь есть контракт, и надо отрабатывать согласно контракта, пусть даже и на скамейке запасных, играя от случая к случаю, минимальное количество времени, на усмотрение главного тренера....
А вот с этим, может возникнуть проблема, главному тренеру нужен А.Миранчук в качестве резерва, на всякий случай, от случая к случаю, и складывается мнение, что именно его для и приглашали....
Нет никакого сомнения в том, что надо уходить в команду, в которой он будет играть, пусть даже эта команда будет менее престижная, не уровня "Аталанты", но удастся ли уйти, ведь есть контракт, и надо отрабатывать согласно контракта, пусть даже и на скамейке запасных, играя от случая к случаю, минимальное количество времени, на усмотрение главного тренера....
Что лучше и куда переходить конечно виднее самому Алексею, но то что нужно сменить обстановку это понятно...надеюсь не потеряется и не зачахнет, а найдет в себе силы и будет работать на собой чтобы остаться в Европе и не возвращаться в РПЛ...хотя если решит вернуться, думаю Зенит приютит его.
Что лучше и куда переходить конечно виднее самому Алексею, но то что нужно сменить обстановку это понятно...надеюсь не потеряется и не зачахнет, а найдет в себе силы и будет работать на собой чтобы остаться в Европе и не возвращаться в РПЛ...хотя если решит вернуться, думаю Зенит приютит его.