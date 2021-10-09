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Сёмин: «Игроки сборной России услышали Карпина, поняли его требования»

вчера, 18:41
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Российский специалист Юрий Сёмин поделился мыслями о победе сборной России над командой Словакии (1:0) в рамках 7-го тура отбора ЧМ-2022.

Самое важное, что победа, команда двигается вперёд. Есть возможность поехать на чемпионат мира, игроки услышали Карпина. Были дисциплинированны, тренер делал правильные замены, чтобы сохранить победный результат, игроки выполняли все его задания.

Три очка позволят в дальнейшем продолжить борьбу за выход, футболисты делали всё возможное. Игра не получилась красивой, но самое важное, что тренерский штаб достучался до игроков, чтобы они ничего не выдумывали. Играли в простой футбол, были контратаки. Простое владение мячом словаков не определяет результат.

Я смотрю с позитивом на эти вещи, игроки поняли требования тренера. Валерий Георгиевич опытный человек, который сам играл в футбол. Состав был ограниченный, задачи в дальнейшем будут более атакующие.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 10:40
сладкое не едят это всё что они услышали так как играть в футбол у них с рождения не получается
Правдолюб157
Правдолюб157 ответ Vik_ont25 (раскрыть)
сегодня в 03:21
Словаки просто не знают,что у нас это что играло и есть первая сборная.....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 23:57
Вы не задавали себе вопрос, что необходимо предпринять для усиления игры ? Для меня ответ на этот вопрос очевиден: ребята, которые играют за сборную, ни при каких условиях не смогут усилить игру, потому что никаких объективных предпосылок для этого нет. Если на своём поле они продемонстрировали деменцию во всех аспектах футбола, то ожидать от них чуда на чужом поле не приходится. Как бы они ни старались.
minai
minai
вчера в 23:44
Это Шкриньяр услышал Карпина, а наши все оглохли нахрен.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:34
Тр очка не пахнут, но от игры тошнило.
Vik_ont25
Vik_ont25
вчера в 21:20, ред.
Рискую нарватьса на кучу критики. Сам, на эмоциях, сразу после матча кое-что написал. Но! Давайте рассуждать здраво. 1. Играет сборная какая есть. Ну нет у нас другой сборной. 2. Как уже неоднократно цитировалось, " Игра забудется-результат останется ". Тем более, сами Словаки признали, что проиграли " второму " составу сборной России
112910415
112910415
вчера в 21:11
будем считать, что услышали
хотя про качество игры он определённо высказался
shlomo
shlomo ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 21:05
Я уже говорил где то....Одни не хотели играть и другим не давали.....другие Очень хотели забить и забили (правда в свои).... вот такая была игра....
Землянин
Землянин ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:37, ред.
Согласен, что ж тогда Словакия грамотно не реализовала 70% своего владения. А России сломя голову бежать забивать ещё смысла и не было, правильно тактика и была выбрана ловить на контратаках, но согласованости откуда взяться, если из Костяка только Ждикия, и ещё, Кудряшов добавился во 2-м тайме, надо было и Юру Жиркова ещё позвать. Очень много новичков, кого и вообще впервые вызвали
shlomo
shlomo ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 20:33
Добра!...ключевое слово "грамотно реализуй"... а так что, 70% владения мячом и Сафонов один против Словаков..... да уж....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:32
Правильно Словаки написали , что позор и проиграли второму составу Сборной России. Этим все сказано и это факт. Второй состав
Землянин
Землянин ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:29
Я смотрел - у словаков тоже особо вспомнить нечего, кроме пару хороших сейвов Сафонова, так и в нас были как минимум 2 хорошие контратаки, реализуй их более грамотно
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:59
...сходили в церковь. И о боже, свершилось!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:49
Цель оправдывает средства.Она достигнута суперстранным,никем не ожидаемым составом.Хватит ныть,всепропальщики,идите болейте за гегемонов и оставьте нам адекватно оценивать ситуацию.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 19:33
Две предыдущие официальные встречи мы Словакам проиграли, так что учитывая кадровые проблемы по игре можно смело поставить 4!
kasyak7
kasyak7 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:32
В твоих словах многое верно,но я бы не сказал что в нападении каждый играет на себя.нападение+ полузащита просто не знают что надо делать в атаке,как выходить из под прессинга в контратаку,это не говоря уже о позиционной атаке. Это не сыгранность, нервозность.нет взаимопонимания. Наша сборная забивает карявые голы,как и в последнем матче красивых голов как у ТОП сборных нет.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:22, ред.
При том количестве травмированных, сборная Россия свершила невозможное, да подфартило, но сборная не совершила грубейших ошибок, которые бы изменили результат матча, хочу сделать акцент на том, что результат матча со сверх мотивированным соперником. Да, сумбурная игра, не было взаимопонимания, в особенности у ворот словаков в момент атаки, но вспомните количество травмированных и кто был травмирован...

На мой взгляд, Ю.П.Сёмин прав, в отличие от тех, кто критикует сборную, не учитывая ситуацию, которая сложилась в сборной накануне матча...
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:21
Чтобы Палыч не говорил и как бы не был корректен по отношению к коллеге Карпину, но миллионы россиян вчера видели довольно удручающую игру нашей сборной. Безусловно, главной причиной такой игры, является неоптимальный состав сборной России. Уверен, будь тот же Головин или Глушаков в середине, ну не расставались мы бы так бездарно с мячом после 2-х, максимум 3-х передач и не отдали бы середину поля с потрохами в распоряжение словаков. Не бы ло бы чудовищных 74 против 26% владения мячом не в нашу пользу и такого количества ударов по нашим воротам. Но чутьё Кафанова, поставившего в раму Сафонова, сам Матвей, удачные замены Карпина, не самое высокое мастерство словаков в завершающей стадии, автогол, поддержка трибун и, конечно, морально-волевые качества наших игроков, полностью отдавших себя этой борьбе, заставили фортуну повернуться лицом к сборной России. Но так больше нам не повезёт. И надо успеть что-то предпринять для усиления игры, потому что в Мариборе будет ещё тяжелее. Удачи и победы нашей сборной в Словении!
cska1948
cska1948
вчера в 19:20
Хотели ТРИ очка в игре со Словакией? Так получите, распишитесь и не нойте!
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:16
Играли как получится что ж получилось.
Аксинья
Аксинья ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:14
Ну тогда сработает морской закон - всё остается на последнего, то бишь на Валеру))
shlomo
shlomo ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 19:08
Добра! Глядя на такую игру закладываются смутные сомнения, что согласных не будет (даже за хорошие деньги)....никто не захочет портить себе репутацию...
Аксинья
Аксинья ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:05
Валера будет у руля до конца отбора, а там если сборной удастся пробиться в финал найдут тренера с именем из-за бугра, если конечно кто согласится))
протон
протон
вчера в 19:04
Не важно кто что показал, но факт в том что кто-то ещё борется за выход на ЧМ, а кто-то уже нет
berda2003
berda2003
вчера в 18:59
что хотел карпин? выиграть, вот и выиграл... всё.
shlomo
shlomo
вчера в 18:58
Ну да....сборная России продолжает коллекционировать победы с Валеркой и даже не пропускает.....НО с такой игрой в Катаре делать нечего.... а давайте честно сборная выиграла только благодаря чуду, и только, кто не смотрел будет это отрицать, опорники и защитники играют по тактике "выбей дальше - будешь лучше".... нападающие (это отдельный разговор) каждый тянет одеяло на себя, вместо того чтобы отдать пас, тупо удар "а вдруг забью - героем стану".... вот и не знаешь, спасибо сказать Карпину за эту сборную или наоборот, переметнуться к критикам..... вроде результаты прекрасны, но когда видишь, как словаки себя ведут в Казани, просто больно становится...... отскочили..... и это самый лестный эпитет для сегодняшней игры сборной России..... гости вели себя, как Бавария в матче против условного Кельна...... и только удача, которая следует за Карпиным в сборной, помогла сегодня набрать целых три очка....единственное светлое пятно... МАТВЕЙ САФОНОВ .... герой матча, что уж тут говорить..... обидно, когда словаки в Казани играют первым номером, давят сборную России и по делу заслуживают победу.... но по факту побеждают россияне, потому что в воротах феерит Матвей Сафонов..... только поэтому.
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:56
Шпалыч респект!!! Заткнул рот умникам в шляпах))
BDA8181
BDA8181
вчера в 18:55, ред.
Хм, по моему просто повезло. А игры ни какой не было. И с автоголом сказочно повезло. Так что при всём уважений к Юрий Палычу но не увидел я что хотел Карпин и во что вообще играла команда. Это приблизительно как в дворовых командах 10-12 лентие ребята собирались и играли кто во что горазд))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:46
Конечно молодцы,играли по счёту, победу удержали
ДСА
ДСА
вчера в 18:44
Карпин просто угадал.
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