Кавазашвили: «Дзюба так не любит Карпина, что вчера болел за Словакию»

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал победу сборной России в матче квалификации ЧМ -2022 над Словакией (1:0).

Лучше Дзюбы сейчас центрального нападающего нет. Смолов вчера совсем не порадовал. Даже трудно понять, нападающий это или кто? Захарян и то больше обострял. Федор не сделал ничего полезного за 45 минут на поле. Правильно, что Карпин его заменил.

А по поводу ситуации с Дзюбой могу сказать, что и Карпин, и Артем должны были оба думать о стране, а не о своих личных обидах. Но там такая сильная неприязнь, что, думаю, Дзюба вчера болел за Словакию. То есть против России и конкретно против Карпина. Уверен в этом на 100%. Ему наплевать на интересы сборной — лишь бы Карпин потерпел неудачу.