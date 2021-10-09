Кавазашвили: «Дзюба так не любит Карпина, что вчера болел за Словакию»

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал победу сборной России в матче квалификации ЧМ-2022 над Словакией (1:0).
Лучше Дзюбы сейчас центрального нападающего нет. Смолов вчера совсем не порадовал. Даже трудно понять, нападающий это или кто? Захарян и то больше обострял. Федор не сделал ничего полезного за 45 минут на поле. Правильно, что Карпин его заменил.
А по поводу ситуации с Дзюбой могу сказать, что и Карпин, и Артем должны были оба думать о стране, а не о своих личных обидах. Но там такая сильная неприязнь, что, думаю, Дзюба вчера болел за Словакию. То есть против России и конкретно против Карпина. Уверен в этом на 100%. Ему наплевать на интересы сборной — лишь бы Карпин потерпел неудачу.
Заболотного даже сравнивать с Дзюбой смешно. Прямо сейчас Артем остаётся сильнейшим нападающим страны, вчера мы в этом убедились. Но поступил он плохо. В СССР его бы за такое серьезно наказали.
Или для этого случая его выпястят под пеняльти с какой нибудь Андорой или Гиблартаром, сомнительная многоходовочка 🎃 Да и на будущее не слишком много забивали нападающие, чтобы новым молодым не побить и его рекорд
Или для этого случая его выпястят под пеняльти с какой нибудь Андорой или Гиблартаром, сомнительная многоходовочка 🎃 Да и на будущее не слишком много забивали нападающие, чтобы новым молодым не побить и его рекорд
Нет у них нормальной конкуренции в России, вот они и начинают вести себя как избалованные, монополизм это зло
Нет у них нормальной конкуренции в России, вот они и начинают вести себя как избалованные, монополизм это зло
Дзюба- лучший нап,лучший асист,чемпион Россиии....
И поступил он очень мудро не поддавшись на провакацию купитмана....
Если бы карпуша реально нуждался в Дзюбе,то изначально и сразу пригласил его в основной состав и я более чем уверен что Артём не отказался бы...
а так решил подставить и типа пригласил в расширеный состав ,что бы потом прилюдно выгнать из сборной,но Артём сыграл на опережение..
двое из цска - отказались играть за сборную и НИЧЕГО ...
А Дзюба то и не отказывался,а честно сказал что ПОКА НЕ ГОТОВ...
Дзюба- лучший нап,лучший асист,чемпион Россиии....
И поступил он очень мудро не поддавшись на провакацию купитмана....
Если бы карпуша реально нуждался в Дзюбе,то изначально и сразу пригласил его в основной состав и я более чем уверен что Артём не отказался бы...
а так решил подставить и типа пригласил в расширеный состав ,что бы потом прилюдно выгнать из сборной,но Артём сыграл на опережение..
двое из цска - отказались играть за сборную и НИЧЕГО ...
А Дзюба то и не отказывался,а честно сказал что ПОКА НЕ ГОТОВ...
Вот зачем грузин стал за Дзюбу думать? А может как истинный грузин Кавазашвили сам ненавидит СССР и Россию? Я вот тоже думаю, что он специально голы пропускал, что бы сборная СССР проигрывала. Наверное с Саакашвили переписывается.
Вот зачем грузин стал за Дзюбу думать? А может как истинный грузин Кавазашвили сам ненавидит СССР и Россию? Я вот тоже думаю, что он специально голы пропускал, что бы сборная СССР проигрывала. Наверное с Саакашвили переписывается.
" А он не унимается, поднялся и кричит:
«Я буду Петр Первый, страну пора лечить,
Всех наголо обрею, министров, как стрельцов,
Повешу я на реях за правое «ой-ой» "
" А он не унимается, поднялся и кричит:
«Я буду Петр Первый, страну пора лечить,
Всех наголо обрею, министров, как стрельцов,
Повешу я на реях за правое «ой-ой» "