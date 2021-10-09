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Кавазашвили: «Дзюба так не любит Карпина, что вчера болел за Словакию»

вчера, 13:04

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал победу сборной России в матче квалификации ЧМ-2022 над Словакией (1:0).

Лучше Дзюбы сейчас центрального нападающего нет. Смолов вчера совсем не порадовал. Даже трудно понять, нападающий это или кто? Захарян и то больше обострял. Федор не сделал ничего полезного за 45 минут на поле. Правильно, что Карпин его заменил.

А по поводу ситуации с Дзюбой могу сказать, что и Карпин, и Артем должны были оба думать о стране, а не о своих личных обидах. Но там такая сильная неприязнь, что, думаю, Дзюба вчера болел за Словакию. То есть против России и конкретно против Карпина. Уверен в этом на 100%. Ему наплевать на интересы сборной — лишь бы Карпин потерпел неудачу.

Заболотного даже сравнивать с Дзюбой смешно. Прямо сейчас Артем остаётся сильнейшим нападающим страны, вчера мы в этом убедились. Но поступил он плохо. В СССР его бы за такое серьезно наказали.

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Все комментарии
nubom
nubom
сегодня в 08:40
Уверен, Дзюба больше всего не любит Кавазашвили...
bashnat013
bashnat013
сегодня в 06:49
Чтоб кто не говорил ,но без дзюбы есть результат ,а значит Карпин прав на все сто
Землянин
Землянин ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 05:08, ред.
Долго ж ждать придётся, а он уже и так с с единой 🎃
Или для этого случая его выпястят под пеняльти с какой нибудь Андорой или Гиблартаром, сомнительная многоходовочка 🎃 Да и на будущее не слишком много забивали нападающие, чтобы новым молодым не побить и его рекорд
Евгений Сербин
Евгений Сербин
сегодня в 00:16
Сейчас бабло побеждает добро, только вчера пересматривал фильм Дурак и эта фраза в конце фильма... "Мы живем как свиньи и дохним как свиньи только потому, что мы друг другу никто.
suiw
suiw
вчера в 20:54
Газпромовское воспитание: Бабло важнее страны
Союзник противников
Союзник противников ответ Правдолюб157 (раскрыть)
вчера в 19:44
Вроде именно с ним просирали,в том числе,и Словакии.Так что совет вам да любовь,а в сборной он не нужен и вреден.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:29
    shur
    shur
    вчера в 19:23
    ...партбилет на стол и за 101 км с тунеядцами и проститутками !!!
    Просто Fan
    Просто Fan
    вчера в 19:11
    гнилой дзюбен человечишко, заснавшийся газпромовский хрендель

    Нет у них нормальной конкуренции в России, вот они и начинают вести себя как избалованные, монополизм это зло
    4RT
    4RT
    вчера в 18:47
    Да забудьте вы уже про эту Дзюбу
    второй
    второй
    вчера в 18:47, ред.
    Анзор это твоя натура,так зачем свои бредни переводить на других людей!!!Я вообще не понимаю,как может грузин говорить о Родине-России!!!
    Alexnvr
    Alexnvr ответ протон (раскрыть)
    вчера в 18:21
    На обиженных не только воду возят, но ещё и в ж....короче прививают европейские ценности.
    Правдолюб157
    Правдолюб157
    вчера в 18:15
    Что хреново без Дзюбы ?!?
    Дзюба- лучший нап,лучший асист,чемпион Россиии....
    И поступил он очень мудро не поддавшись на провакацию купитмана....
    Если бы карпуша реально нуждался в Дзюбе,то изначально и сразу пригласил его в основной состав и я более чем уверен что Артём не отказался бы...
    а так решил подставить и типа пригласил в расширеный состав ,что бы потом прилюдно выгнать из сборной,но Артём сыграл на опережение..
    двое из цска - отказались играть за сборную и НИЧЕГО ...
    А Дзюба то и не отказывался,а честно сказал что ПОКА НЕ ГОТОВ...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 17:22
    В России все просто. На три буквы и все. И забыть. Он не достоин сборной, ни, как нап, ни, как ....
    BDA8181
    BDA8181 ответ Антон Белянкин (раскрыть)
    вчера в 17:15
    Рукоблуд может правильно зделал, что отказался. Может понимает что просто рядом с человеком не может находиться и боиться что будет очередной сандал в сборной.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин ответ BDA8181 (раскрыть)
    вчера в 17:07
    В Китае 2 млрд. И что? У нас системная проблема с футболом. Да и не футбольная мы страна. Но Карпин к этому не имеет никакого отношения. Он работает с теми кто есть. И разговор был не про тренерский уровень, а про отношение рукоблуда к команде капитаном которой он являлся, и которой он был нужен здесь и сейчас.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 17:00
    Наступила осень начались сезонные обострения у маразматиков. Сначала Парамонов, вот теперь грузин вылез.
    Вот зачем грузин стал за Дзюбу думать? А может как истинный грузин Кавазашвили сам ненавидит СССР и Россию? Я вот тоже думаю, что он специально голы пропускал, что бы сборная СССР проигрывала. Наверное с Саакашвили переписывается.
    BDA8181
    BDA8181 ответ Антон Белянкин (раскрыть)
    вчера в 16:31, ред.
    Вот вы такой образованный,всезнающий. Объясни простому человеку в такой БОЛЬШОЙ !!!! стране ГДЕ ИГРОКИ!!! Не набрать сраных 25 человек для одной команды!!!! Тогда что вообще делает наша РПЛ и РФС что не могут набрать команду !!!! Хоть пускай 30 травмированых. У нас что странна из 500.000 тыс населения! Вы хоть сами то понимаете что если выбыло несколько игроков,пару отказов от сборной то страна в полной....... Вам не смешно?!
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин ответ BDA8181 (раскрыть)
    вчера в 16:24
    Посмотри на список травмированных, особенно игроков группы атаки. Именно в такой ситуации и проявляется истинное отношение к команде. Карпин сделал шаг навстречу, но игрочишка вновь показал, что любит себя, а на команду ему ... Жаль, что это бывший капитан.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 15:01
    Это всего лишь ничем не подтверждённая гипотеза,с которой вылазить уважаемому футболисту прошлого не следовало бы.
    прохожий.
    прохожий. ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 14:23
    Чудак он на букву ,,М".Ведёт себя как терпила.К тому же ещё и опущенное терпило.Завтра Карпин уйдет и этот пряник сразу заявит,что готов отдать жизнь ради сборной.Вот только кому она будет нужна большой вопрос..У нас и так хватает в спорте лицемеров,а рукоблудствующий лицемер это чересчур даже для нашего футбола)
    BDA8181
    BDA8181 ответ Антон Белянкин (раскрыть)
    вчера в 14:20
    А в чём сложный момент у сборной?! В том что Валера не может игру построить ?! Так это было и в Спаме и в Ростове. Нет у него внятного футбольного стиля. Как получиться называеться. Вчера отскочили, а с такой игрой я думаю следующий матч проиграют с треском.
    прохожий.
    прохожий.
    вчера в 14:19
    Не только в СССР.Его бы наказали в любой стране,где игроки и болельщики гордятся своим флагом,за который они в принципе и играют и переживают .Ну а у нас,болеет не за страну,а за команду.Разница огромная.Футболисты,которых вызывают в сборную,играют не для страны,а на свой имидж.Мол отметились в сборной,ценник поднялся.) Противно от всего этого.Да и за Страну обидно.
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 14:18
    Всё не угомонятся по поводу Дзюбы...
    " А он не унимается, поднялся и кричит:
    «Я буду Петр Первый, страну пора лечить,
    Всех наголо обрею, министров, как стрельцов,
    Повешу я на реях за правое «ой-ой» "
    BDA8181
    BDA8181
    вчера в 14:17, ред.
      Рязань 062
      Рязань 062
      вчера в 14:08
      дзюба лучший в мире по манипуляциям на камеру, и мастер воспроизводить много шуму , вокруг своей персоны. простой пример- где был дзюба на ЧЕ и что сделал полезного для команды? правильно, ничего. так что нужно радоваться что ни дзюбы ни черчесова нет в сборной. один разводит рыб, другой смотрит в камеру. нет их.
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ Землянин (раскрыть)
      вчера в 14:01
      Он ждет отставки Карпина и затем снова будет поливать Валеру!
      kasyak7
      kasyak7
      вчера в 13:46
      Дзюба лучший нападающий??? Бред. С этим можно поспорить.. вчера полузащита,центр полузащиты проиграл в сухую, точнее ее не было совсем, поэтому нападающим не было доставки мяча. Отсюда все проблемы.
      Futurista
      Futurista
      вчера в 13:39
      Обломался вчера Дзюба...
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 13:35
      Дзюбе от сборной окончательное и категорическое:"Давай, до свидания!" И далеко не факт, что вчера он был бы полезнее Заболотного. Вчера вся сборная бегала почти весь матч без мяча. А Дзюба зависимый от мяча игрок. Сам он в отборе участия практически не принимает в отличии от Заболотного, который пашет на поле и всегда играет в отборе. Думаю, что Дзюба бы простоял бесполезным пнём около часа, пока бы его не заменили. И действительно, смешно сравнивать трудягу Заболотного и пешехода Дзюбу. Особенно в таких трудовых и энергозатратных матчах, как со Словакией, где надо на морально-волевых пахать и терпеть все 90 минут, а не в прогулочном режиме отбывать номер на поле в ожидании мяча.
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