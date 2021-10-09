Боярский — об игре сборной России: «Стыдно за эту команду»

Актер Михаил Боярский прокомментировал игру сборной России в матче 7-го тура отборочного раунда к ЧМ-2022 против Словакии (1:0).
Это не игра, это мучение, какой-то автогол, и всё, больше ничего хорошего в этом матче не было. Сборная как была беспомощной, такой и осталась. Карпину тоже это не нравится. Стыдно за эту команду.
А в любом спорте важен результат, факты и примеры Я тебе уже привёл, перечитай ещё раз ниже по тексту. Успехов 😉
А в любом спорте важен результат, факты и примеры Я тебе уже привёл, перечитай ещё раз ниже по тексту. Успехов 😉