Боярский — об игре сборной России: «Стыдно за эту команду»

Актер Михаил Боярский прокомментировал игру сборной России в матче 7-го тура отборочного раунда к ЧМ -2022 против Словакии (1:0).

Это не игра, это мучение, какой-то автогол, и всё, больше ничего хорошего в этом матче не было. Сборная как была беспомощной, такой и осталась. Карпину тоже это не нравится. Стыдно за эту команду.