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Боярский — об игре сборной России: «Стыдно за эту команду»

вчера, 15:04
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Актер Михаил Боярский прокомментировал игру сборной России в матче 7-го тура отборочного раунда к ЧМ-2022 против Словакии (1:0).

Это не игра, это мучение, какой-то автогол, и всё, больше ничего хорошего в этом матче не было. Сборная как была беспомощной, такой и осталась. Карпину тоже это не нравится. Стыдно за эту команду.

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Все комментарии
Землянин
Землянин ответ второй (раскрыть)
сегодня в 11:56
    второй
    второй ответ Землянин (раскрыть)
    сегодня в 10:51
    для тебя главное результат,тогда играй в казино-вот там главное результат!!!
    Геннадий Асеев 1
    Геннадий Асеев 1
    сегодня в 10:39
    С победой Карина и команду. Стыдно за пьяхых артистов, убивающих людей. Удачи сборной.
    Землянин
    Землянин ответ второй (раскрыть)
    сегодня в 09:51, ред.
    Да и нынешний Челси тоже любитель вымучивать матчи, как бы чего не случилось, посмотри счета прошлой ЛЧ в с минимальным преимуществом. А сборная Англии с таким то составом, нападением и полузащитой, как играла, так же на отвали, как бы чего не вышло, ну и в финале поплатилась, но с такой тактикой до финала то дошла, а итальчшкам откровенно повезло, с игры они вообще ничего не смогли сделать и забить, двойной корявчик с бошек при угловом, который раз из 1000 так отскочил дважды с нужно место, а соперник не сможет опередить в борьбе
    Землянин
    Землянин ответ второй (раскрыть)
    сегодня в 09:44, ред.
    А ха ха ха, так что толку то, ни призовых, ни титулов, ни выход из группы, ни денег проигрыш не приносит. В спорте главное - результат. Понимаю ещё, если бы судья убивал словаков, удалил не справедливо, гол не зачитал и т.п. Так тут всё, наоборот, эти чудики сами себе привезли, любой удар в створ не пропадает, таа ещё и сами забить не смогли. По опасным моментам, Россия не уступала, а в контратаках могла и пару, трёшку ещё накинать, но большое количество травмированы и соответственно новых игроков из разных клубов сыгранности и взаимопонимания не добавляют. А сломя голову бежать змбичать ещё смысла и не было. Уверен, забили Словакии первыми, также на кпотратаках и выжидали бы
    Землянин
    Землянин ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    сегодня в 09:39, ред.
    Я смотрел в повторе на матч тв, зная счёт и на спокойную голову, и скажу по опасным моментам мы не уступали и в контратаках могли спокойно два, а то и трёшку отгрузить и игра бы успокоилась, но слишком много новых игроков из разных коуабов, поэтому и такой сумбур и недопонимание
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258 ответ Землянин (раскрыть)
    сегодня в 09:32
    Честно говоря игры-то я не увидел, просто отбивались как могли с большим процентом везения и хорошей игры Сафонова. При такой игре нам должно было залетать штуки четыре как минимум и лишь по счастливой случайности мы сохранили ворота сухими . Не хотел бы я смотреть ещё одну такую игру в исполнении нашей сборной.
    второй
    второй ответ Землянин (раскрыть)
    сегодня в 07:52
    а ты не сравнивай Челси со сб.Словакией!!!Если Челси на голову выше Зенита и Зенит проиграл достойно на чужом поле,то сб. России и сб. Словакии одного поля ягодка и такая игра на своём поле не красит нашу сборную!!
    pomor45
    pomor45
    вчера в 22:05
    Бьют - беги, дают - бери. Но, интересно всё-таки было бы узнать реакцию словацкой прессы.
    suiw
    suiw
    вчера в 21:02
    Словакия-крепкая команда, у них играли основные. У нас же половина дебютантов, у них ноги не слушались от волнения.
    suiw
    suiw
    вчера в 20:58
    Боярского послушали, ждём отзыв Бузовой
    Землянин
    Землянин
    вчера в 20:52, ред.
    Удивительно сколько недовольных повылазило при положительном результате. Ну да сколько пафоса было при "достойном" поражении Зенита от Челси в один мяч, чердак был готов выпрыгнуть из штанов от радости, тут же психоз какой то, когда действительно радоваться нужно при таких обстоятельствах новых игроков и тренера и стольких травмированных игроков основного и сыгранного состава
    Баобаб
    Баобаб
    вчера в 20:51
    Стыдно в 30 лет играть сопляка 18-летнего,да ещё и с усами.
    Землянин
    Землянин ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    вчера в 20:49
    Мне не стыдно, хороший результат и грамотная игра по счету
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 20:47
    Всем стыдно, но три очка получили...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 19:41
    Стыдно за такого клоуна вечно бухого.
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 19:35
    Есть подозрение что Боярский был зареган на Соккере!)))
    второй
    второй ответ Антон Белянкин (раскрыть)
    вчера в 18:43
    травмы,мяч не тот,поле плохое,судья г..,погода плохая-всё это отмазки!Мне не стыдно,так как большего не ожидал,но мне противны эти отмазки!!!!!!
    Вoлхв
    Вoлхв
    вчера в 17:41
    Стыдно, не стыдно....НО другой у нас нет...
    berda2003
    berda2003
    вчера в 17:39
    миша, если б ты знал, как стыдно, когда смотришь игру очень многих актёров, но им на ЧМ не ехать и плевать на зрителей...
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 17:07
    Весь Питер просто скорбит по Дзюбе-беглецу,но вслух сказать не решается.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 16:42, ред.
    Стыдно Михаил , но не смертельно. Главное второе место почти обеспечено. А там на стыки может и подтянутся основные наши игрули
    протон
    протон
    вчера в 16:29
    Убить всю спортивную составляющую футбола, а потом удивляться, как же это так получилось?
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 16:19
    Стыдно за некоторых актёров... Давайте честно, из-за травм вылетело человек 10. Мы не Бразилия, чтобы у нас было три состава. В этом составе славо богу, что взяли три очка. А игра... будет оптимальный состав, будет и спрос... а всяких комментаторов далёких от футбола слать лесом.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 16:13, ред.
    Стыдно под шляпой не видно....
    ЦСКА САНЯ
    ЦСКА САНЯ
    вчера в 16:12
    Абсолютно всё равно. Карпин даёт результат и этого достаточно. Собаки лают, а караван идёт.
    David Young
    David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 15:59
    Особый путь российского футбола.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 15:45
    Беспомощность и стыд - это когда 5:0 от Сербии, 3:0 - от Бельгии и 4:1 от Дании, а когда три очка в матче со Словакией не показав никакого футбола - это просто магия.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 15:37
    Спасибо за итог
    drug01
    drug01
    вчера в 15:37
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